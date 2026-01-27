Zwei Top-Stars könnten Lewandowski bei Barça ersetzen

Der Vertrag von Robert Lewandowski läuft in diesem Sommer auf. Die Zeichen stehen auf Abschied. Stunk könnte es wegen der möglichen Nachfolge des Knipsers geben.

Petar Djordjevic

Robert Lewandowski (37) knackte vergangene Woche in der Champions League eine historische Marke. Nach Neymar, Harry Kane und Cristiano Ronaldo gelang es auch dem polnischen Stürmerstar, 20 Treffer für zwei verschiedene Vereine im europäischen Klubwettbewerb zu erzielen. Und trotzdem: Die Zeit des routinierten Knipsers bei den Katalanen neigt sich dem Ende.

Der Vertrag des 163-fachen Internationalen läuft diesen Sommer aus. Insgesamt kam «Lewa» seit seinem Wechsel 2022 von den Bayern zu Barcelona in knapp der Hälfte aller Pflichtspiele für Barças Startelf auf.

Wie das Portal ESPN berichtet, kümmern sich Klubpräsident Joan Laporta und Sportdirektor Deco bereits um einen passenden Nachfolger in der Sturmspitze. Dabei sollen sie sich gemäss klubnahen Quellen aber nicht wirklich einig sein, wer Lewandowski beerben soll. Während Laporta von einem komplizierten Mega-Transfer träumt, schaut sich Deco offenbar nach günstigeren Optionen um.

Millionen-Poker oder vermeintliches Schnäppchen?

Klubboss Laporta soll Interesse an Julián Álvarez bekundet haben, welcher zurzeit bei Atlético Madrid spielt und noch bis 2030 unter Vertrag steht. Der Ligakonkurrent fordert allerdings mehr als 100 Millionen Euro als Ablösesumme für den Argentinier. Hinzu kommt, dass auch Premier-League-Leader Arsenal am Atléti-Stürmer baggert, was den Preis nicht gerade drücken dürfte.

Sportdirektor Deco schwebt eine andere Lösung vor. Sie könnte Dusan Vlahovic heissen. Der Vertrag des 25-jährigen Serben läuft diesen Sommer aus, und er wäre deshalb ablösefrei zu haben. Zurzeit kuriert er jedoch eine Leistenverletzung aus, was ihn zu einer heiklen Verpflichtung machen könnte.

Beide Stürmer waren bereits heisse Kandidaten für die Blaugrana. Bereits vor seinem Wechsel zu Manchester City sollen Barça-Scouts in Südamerika die Verpflichtung von Álvarez vorgeschlagen haben. Dusan Vlahovic hingegen stand bereits vor seinem Wechsel im Jahr 2022 von Fiorentina zu Juventus auf Barcelonas Einkaufszettel. Álvarez erzielte diese Saison 11 Tore in 29 Spielen, während Vlahovic bis zu seiner Verletzung auf 6 Tore in 17 Spielen kam.