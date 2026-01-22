Mit dem gestrigen 4:2-Erfolg über Slavia Prag sammelt Barça wichtige Punkte im Kampf um die direkte CL-Achtelfinalqualifikation. Torschütze ist dabei auch Lewandowski, der sich dadurch in den Geschichtsbüchern des Wettbewerbs verewigt.

Darum gehts Robert Lewandowski erreicht als vierter Spieler 20 Champions-League-Tore für zwei Vereine

Neymar, CR7 und Kane waren bislang die einzigen, die diese Marke knackten

In der ersten Halbzeit zwischen Slavia Prag und dem FC Barcelona war ordentlich was los. Auf die frühe Führung der Tschechen antwortete Fermin Lopez mit einem Doppelpack, ehe Robert Lewandowski den Ball nach einem Corner unglücklich ins eigene Tor beförderte. In Halbzeit zwei trat der Stürmer dann auch vor dem gegnerischen Kasten gefährlich in Erscheinung und markierte in der 70. Minute den Treffer zum 4:2-Endstand. Damit erreichte er als erst vierter Spieler in der Geschichte der Champions League einen besonderen Meilenstein.

Lewandowski neu im doppelten 20-Tore-Klub

Für den Polen, der in dieser Saison nur in knapp der Hälfte aller Spiele in der Startelf stand, war es der erste Treffer in der diesjährigen Champions League. In seiner Karriere jubelte er für Barça jedoch schon über 20 Tore im höchsten Uefa-Klubwettbewerb, womit sein gestriges historisch war.

Lewandowski ist neu Teil eines exklusiven Kreises an Stürmern, die für zwei verschiedene Vereine 20 Treffer oder mehr erzielten. Bei den Bayern markierte er bereits starke 69 Tore in 78 Spielen, für Dortmund warens 17 in 28 Partien. Nun kam das zwanzigste für Barça hinzu, womit er bei total 106 Vollerfolgen steht. Nur die beiden Überflieger Lionel Messi (129, Barça und PSG) und Cristiano Ronaldo (140, ManUtd, Real und Juve) waren noch treffsicherer.

Dass dem Barça-Knipser gestern sein allererstes Eigentor der Karriere unterlief und er den wettbewerbsinternen Negativrekord der Katalanen für die meisten Treffer ins eigene Gehäuse damit auf elf ausbaute, soll seine Leistung nicht schmälern.

Neymar erstes Mitglied, Kane seit letztem September dabei

Der doppelte 20-Tore-Klub umfasst neu also vier Spieler. Gründervater ist Neymar, der erst für den FC Barcelona und danach für PSG 21 respektive 22 Mal erfolgreich war. Sein geschichtsträchtiger Treffer glückte ihm im Dezember 2020, als er beim 5:1-Erfolg über Basaksehir einen Hattrick schnürte.

Kein Jahr später stiess Cristiano Ronaldo bei seinem zweiten ManUtd-Abenteuer dazu, nachdem er für Real Madrid zuvor schon 105 Tore erzielte. Vergangenen September gesellte sich auch Harry Kane zum exklusiven Klub. Der Engländer steht bei 21 Treffer für Tottenham und bislang 26 für Bayern.

