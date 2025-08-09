Barcelona-Stars Lamine Yamal und Robert Lewandowski verstossen gegen Anti-Doping-Richtlinie. Nach Champions-League-Aus gegen Inter Mailand müssen beide je 5000 Euro Strafe zahlen. Wegen ihrer hohen Gehälter dürfte die Busse für die Spieler kaum ins Gewicht fallen.

1/5 Lamine Yamal (l.) und Robert Lewandowski haben gegen die Anti-Doping-Richtlinien der Uefa verstossen. Foto: keystone-sda.ch

Andri Bäggli Redaktion Sport

Mit Artikel 21.8 der Anti-Doping-Richtlinie ist nicht zu spassen. Das haben die Barça-Superstars Lamine Yamal und Robert Lewandowski zu spüren bekommen. Dieser Paragraf schreibt nämlich vor, dass Spieler «allen Anweisungen des Dopingkontrollbeauftragten, der Begleitperson oder anderer Personen, die an der Dopingkontrolle beteiligt sind» Folge leisten müssen. Gegen genau diesen Punkt haben die beiden Spieler nach dem Champions-League-Aus gegen Yann Sommers Inter Mailand verstossen.

Da sie damit aber nichts vertuschen wollten, werden sie «nur» mit einer Geldstrafe belegt. Je 5000 Euro müssen sie der Uefa für den Verstoss bezahlen. Für die Kicker dürfte das Wohl aber keine Rolle spielen. Yamal, der diesen Sommer sein Vertrag bei Barcelona verlängert hat, verdient neu 15 Millionen pro Jahr. Bei Lewandowski sind es gar deren 26 Millionen pro Jahr. Mit ihren Gehältern verdienen sie mit am meisten bei den finanziell angeschlagenen Katalanen.