DE
FR
Abonnieren

Pause für Nati-Captain
Granit Xhaka fällt verletzt aus

Bittere Nachrichten für Sunderland-Fans: Captain und Leithammel Granit Xhaka fällt aus. Er hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen.
Publiziert: vor 51 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Kommentieren
1/4
Granit Xhaka fällt vorerst aus.
Foto: TOTO MARTI
RMS_Portrait_AUTOR_939.JPG
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Rückschlag für Sunderland und Granit Xhaka: Der Captain fällt mit einer Verletzung am Knöchel aus und muss vorerst pausieren.

Das Überraschungsteam der Premier League (9. Platz) muss deshalb beim Auswärtsspiel gegen Abstiegskandidat West Ham United auf seinen Leithammel verzichten, wie der Klub rund zwei Stunden vor Spielbeginn bekannt gibt.

«Der Mittelfeldspieler hat sich beim Sieg gegen Crystal Palace eine Knöchelverletzung zugezogen und befindet sich zur Rehabilitation in der Academy of Light», schreibt der Klub dazu.

Folge unserem Transfer-Feed

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden.

Hier gehts zum Transfer-Feed
Noch näher dran an deinem Klub

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
Mehr Fussball
Alle Storys zur Super League
Nichts verpassen
Alle Storys zur Super League
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Bundesliga
Die wichtigsten News zur Premier League
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Premier League
Die wichtigsten News zu La Liga
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zu La Liga
Die wichtigsten News zur Serie A
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Serie A
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Blick in die Top-Ligen
Die wichtigsten News zur Ligue 1
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
In diesem Artikel erwähnt
Sunderland
Sunderland
Premier League
Premier League
West Ham United
West Ham United
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Sunderland
        Sunderland
        Premier League
        Premier League
        West Ham United
        West Ham United