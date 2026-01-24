Bittere Nachrichten für Sunderland-Fans: Captain und Leithammel Granit Xhaka fällt aus. Er hat sich eine Knöchelverletzung zugezogen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Rückschlag für Sunderland und Granit Xhaka: Der Captain fällt mit einer Verletzung am Knöchel aus und muss vorerst pausieren.

Das Überraschungsteam der Premier League (9. Platz) muss deshalb beim Auswärtsspiel gegen Abstiegskandidat West Ham United auf seinen Leithammel verzichten, wie der Klub rund zwei Stunden vor Spielbeginn bekannt gibt.

«Der Mittelfeldspieler hat sich beim Sieg gegen Crystal Palace eine Knöchelverletzung zugezogen und befindet sich zur Rehabilitation in der Academy of Light», schreibt der Klub dazu.

Folge unserem Transfer-Feed Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Du willst wissen, was auf dem Transfermarkt läuft und bist heiss auf die Gerüchte rund um die grossen Namen? Folge diesem Link auf die Übersicht der News. Dort kannst du mit einem Klick auf das Plus-Symbol den Feed abonnieren und bleibst dank der Auto-Pushes ständig auf dem Laufenden. Hier gehts zum Transfer-Feed

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball-Fans. Folge deinem Lieblingsverein in der Super League, der Challenge League oder aus den internationalen Top-Ligen, erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen