Es ist der nächste starke Auftritt in einer überragenden Saison: Auch ohne Captain und Leithammel Granit Xhaka, der mit einer Fussverletzung ausfällt, kann Sunderland in der Premier League gewinnen. Im Duell der Aufsteiger gegen Burnley siegen die Black Cats souverän mit 3:0.
Es ist der siebte Heimsieg im zwölften Heimspiel. Dazu kommen fünf Unentschieden – was einen neuen Premier-League-Rekord bedeutet: Noch nie hat ein Aufsteiger in die höchste Liga Englands in der ersten Saison vor eigenem Anhang nicht verloren. Auch die Meisterkandidaten ManCity (0:0) und Arsenal (2:2) konnten im «Stadium of Light» nicht gewinnen – weshalb Sunderlands Heimstätte von der «BBC» kurzerhand in «Fortress of Light» («Festung des Lichts») umgetauft wird.
City und Arsenal sind übrigens auch die einzigen zwei Teams, die in der Heimtabelle drei Punkte mehr als Sunderland gesammelt haben. Im Gegensatz zum Aufsteiger haben die zwei Schwergewichte in dieser Saison aber bereits eines ihrer zwölf Heimspiele verloren.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
24
29
53
2
Manchester City
24
26
47
3
Aston Villa
24
9
46
4
Manchester United
24
8
41
5
Chelsea FC
24
15
40
6
Liverpool FC
24
6
39
7
Brentford FC
24
4
36
8
FC Sunderland
24
1
36
9
FC Fulham
24
-1
34
10
Everton FC
24
-1
34
11
Newcastle United
24
0
33
12
AFC Bournemouth
24
-3
33
13
Brighton & Hove Albion
24
2
31
14
Tottenham Hotspur
24
2
29
15
Crystal Palace
24
-4
29
16
Leeds United
24
-11
26
17
Nottingham Forest
24
-11
26
18
West Ham United
24
-19
20
19
Burnley FC
24
-22
15
20
Wolverhampton Wanderers
24
-30
8