Das Überraschungsteam der Premier League hat dank eines souveränen 3:0-Heimsieges gegen Burnley auch das zwölfte Heimspiel der Saison nicht verloren. Das ist zuvor noch nie einem Aufsteiger gelungen.

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es ist der nächste starke Auftritt in einer überragenden Saison: Auch ohne Captain und Leithammel Granit Xhaka, der mit einer Fussverletzung ausfällt, kann Sunderland in der Premier League gewinnen. Im Duell der Aufsteiger gegen Burnley siegen die Black Cats souverän mit 3:0.

Es ist der siebte Heimsieg im zwölften Heimspiel. Dazu kommen fünf Unentschieden – was einen neuen Premier-League-Rekord bedeutet: Noch nie hat ein Aufsteiger in die höchste Liga Englands in der ersten Saison vor eigenem Anhang nicht verloren. Auch die Meisterkandidaten ManCity (0:0) und Arsenal (2:2) konnten im «Stadium of Light» nicht gewinnen – weshalb Sunderlands Heimstätte von der «BBC» kurzerhand in «Fortress of Light» («Festung des Lichts») umgetauft wird.

City und Arsenal sind übrigens auch die einzigen zwei Teams, die in der Heimtabelle drei Punkte mehr als Sunderland gesammelt haben. Im Gegensatz zum Aufsteiger haben die zwei Schwergewichte in dieser Saison aber bereits eines ihrer zwölf Heimspiele verloren.