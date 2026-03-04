Darum gehts
- Sunderland erreicht nach Rückkehr in die Premier League 40 Punkte
- Schweizer Granit Xhaka als Schlüsselspieler für überraschende Saison hervorgehoben
- Europacup-Plätze nur 4 Punkte entfernt, letztes internationales Spiel 1974
Nach achtjähriger Absenz – und einem zwischenzeitlichen Absturz bis in die Drittklassigkeit – kehrte der AFC Sunderland vergangenen Sommer in die Premier League zurück. Die Prognose war aber düster: Für die Experten war der Traditionsklub aus dem Norden Englands ein klarer Kandidat auf den sofortigen Wiederabstieg.
Aber nichts da! Sunderland legte bisher eine Überraschungssaison hin – und darf nun sogar von grösseren Zielen träumen. Grossen Anteil daran hat der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka (33).
West Ham als Warnung
Nach dem 1:0-Auswärtssieg am Dienstagabend gegen Leeds United steht der Aufsteiger auf Platz 11 der Premier League. Aber noch wichtiger: Man hat nun die magische 40-Punkte-Marke erreicht. Diese Punktzahl reicht normalerweise, um die Klasse zu halten.
In den beiden letzten Spielzeiten genügten sogar nur 26 (2024/2025) respektive 27 Punkte (2023/2024). Das wird in dieser Saison aber anders sein. West Ham auf dem ersten Abstiegsplatz hat bereits jetzt 25 Punkte – und noch stehen zehn Ligaspiele an.
Die Hammers halten bis heute auch den unrühmlichen Rekord für die höchste Punktzahl eines Absteigers in der Ära der 20-Mannschaften-Premier-League. In der Saison 2002/2003 verabschiedete sich West Ham mit 42 Punkten aus dem englischen Oberhaus.
Xhaka bringt Sunderland wieder in die Spur
Eine Schlüsselrolle in der hervorragenden Saison Sunderlands spielt Granit Xhaka. Aufgrund seiner Erfahrung und Führungsqualitäten, die in vielen Spielen entscheidend waren, gilt er als der einflussreichste Neuzugang Sunderlands, wie die BBC schreibt.
Auch am Dienstag bewies der Basler abermals seine Wichtigkeit für das Spiel der Black Cats. Aufgrund seiner im Januar erlittenen Knöchelverletzung sass er zunächst auf der Bank. Nach seiner Einwechslung brachte er Ruhe ins Spiel seiner Elf. Davor war Leeds die bessere Mannschaft.
Xhaka will mehr: «Der Hunger ist gross»
Gegenüber dem TV-Sender TNT Sports zeigt sich Xhaka ambitioniert: «Wir haben zu Beginn der Saison gesprochen, unser Ziel waren 40 Punkte, wir haben 40 Punkte erreicht und jetzt wollen wir mehr, weil der Hunger gross ist».
Sunderland schielt nun Richtung internationale Wettbewerbe. Die Europacup-Plätze sind nur noch 4 Zähler entfernt. Der Schweizer merkt aber auch an, dass es wichtig ist, jetzt bescheiden zu bleiben: «Wir wissen, wo wir herkommen.»
Das letzte Spiel Sunderlands in einem internationalen Wettbewerb liegt über 50 Jahre zurück. Damals scheiterte man in der Qualifikation für den Pokal der Pokalsieger an Sporting Lissabon (1973/1974). Teilgenommen an einem europäischen Wettbewerb hat der Klub überhaupt noch nie.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
29
36
64
2
Manchester City
28
32
59
3
Manchester United
28
12
51
4
Aston Villa
28
8
51
5
Liverpool FC
29
9
48
6
Chelsea FC
28
16
45
7
Brentford FC
29
4
44
8
Everton FC
29
1
43
9
AFC Bournemouth
29
-2
40
10
FC Fulham
28
-2
40
11
FC Sunderland
29
-4
40
12
Brighton & Hove Albion
28
3
37
13
Newcastle United
28
-2
36
14
Crystal Palace
28
-4
35
15
Leeds United
29
-11
31
16
Tottenham Hotspur
28
-5
29
17
Nottingham Forest
28
-15
27
18
West Ham United
28
-20
25
19
Burnley FC
29
-26
19
20
Wolverhampton Wanderers
30
-30
16