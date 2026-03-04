Granit Xhaka hat mit Sunderland die 40-Punkte-Marke erreicht. Der Klassenerhalt gilt damit so gut wie sicher. Der Schweizer träumt jetzt schon von mehr.

Nach achtjähriger Absenz – und einem zwischenzeitlichen Absturz bis in die Drittklassigkeit – kehrte der AFC Sunderland vergangenen Sommer in die Premier League zurück. Die Prognose war aber düster: Für die Experten war der Traditionsklub aus dem Norden Englands ein klarer Kandidat auf den sofortigen Wiederabstieg.

Aber nichts da! Sunderland legte bisher eine Überraschungssaison hin – und darf nun sogar von grösseren Zielen träumen. Grossen Anteil daran hat der Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka (33).

West Ham als Warnung

Nach dem 1:0-Auswärtssieg am Dienstagabend gegen Leeds United steht der Aufsteiger auf Platz 11 der Premier League. Aber noch wichtiger: Man hat nun die magische 40-Punkte-Marke erreicht. Diese Punktzahl reicht normalerweise, um die Klasse zu halten.

In den beiden letzten Spielzeiten genügten sogar nur 26 (2024/2025) respektive 27 Punkte (2023/2024). Das wird in dieser Saison aber anders sein. West Ham auf dem ersten Abstiegsplatz hat bereits jetzt 25 Punkte – und noch stehen zehn Ligaspiele an.

Die Hammers halten bis heute auch den unrühmlichen Rekord für die höchste Punktzahl eines Absteigers in der Ära der 20-Mannschaften-Premier-League. In der Saison 2002/2003 verabschiedete sich West Ham mit 42 Punkten aus dem englischen Oberhaus.

Xhaka bringt Sunderland wieder in die Spur

Eine Schlüsselrolle in der hervorragenden Saison Sunderlands spielt Granit Xhaka. Aufgrund seiner Erfahrung und Führungsqualitäten, die in vielen Spielen entscheidend waren, gilt er als der einflussreichste Neuzugang Sunderlands, wie die BBC schreibt.

Auch am Dienstag bewies der Basler abermals seine Wichtigkeit für das Spiel der Black Cats. Aufgrund seiner im Januar erlittenen Knöchelverletzung sass er zunächst auf der Bank. Nach seiner Einwechslung brachte er Ruhe ins Spiel seiner Elf. Davor war Leeds die bessere Mannschaft.

Xhaka will mehr: «Der Hunger ist gross»

Gegenüber dem TV-Sender TNT Sports zeigt sich Xhaka ambitioniert: «Wir haben zu Beginn der Saison gesprochen, unser Ziel waren 40 Punkte, wir haben 40 Punkte erreicht und jetzt wollen wir mehr, weil der Hunger gross ist».

Sunderland schielt nun Richtung internationale Wettbewerbe. Die Europacup-Plätze sind nur noch 4 Zähler entfernt. Der Schweizer merkt aber auch an, dass es wichtig ist, jetzt bescheiden zu bleiben: «Wir wissen, wo wir herkommen.»

Das letzte Spiel Sunderlands in einem internationalen Wettbewerb liegt über 50 Jahre zurück. Damals scheiterte man in der Qualifikation für den Pokal der Pokalsieger an Sporting Lissabon (1973/1974). Teilgenommen an einem europäischen Wettbewerb hat der Klub überhaupt noch nie.