Wann kehrt Xhaka zurück?
Ohne den Nati-Captain geht bei Sunderland wenig

Sunderland ist in der Tabelle seit der Verletzung von Granit Xhaka abgestürzt. Ohne den Nati Captain punktet man signifikant schlechter. Bald soll der Mittelfeldanführer wieder fit sein.
Publiziert: vor 25 Minuten
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Seit Granit Xhaka verletzt fehlt, holt Sunderland nur noch halb so viele Punkte als zuvor mit dem Mittelfeld-Anführer.
Carlo SteinerRedaktor Sport

Sunderlands Granit Xhaka (33) fällt seit Mitte Januar wegen einer Knöchelverletzung aus. Ein herber Rückschlag für die Nordengländer.

Mit Neuzugang Xhaka, der bei den Black Cats von Anfang an die Captainbinde übernommen hat, gelang dem Aufsteiger eine sensationelle Hinrunde. Nach 22 Spielen lag man auf Platz neun der Premier League, nur drei Punkte hinter den Champions-League-Plätzen – von der neunten bis zur elften Runde rangierte man gar unter den Top 4.

Doch dann fiel Granit Xhaka aus und die Resultate blieben immer öfters aus. Nach 33 Punkten aus 22 Partien (1,5 im Schnitt) folgten in vier Spielen nur noch drei weitere Zähler (0,75). Mit Xhaka war man bisher also doppelt so gut wie ohne. Bedeutet in der Zwischenabrechnung nach dem 26. Spieltag: nur noch Rang elf, neun Punkte hinter den besten Vier.

Wie lange der Mittelfeldanführer noch fehlen wird, ist nicht genau bekannt. Vor dem FA-Cup-Spiel gegen Zweitligist Oxford United am Sonntag (1:0) wünschte Xhaka seinem Team auf Instagram viel Glück. «Tag für Tag. Schritt für Schritt. Bald bin ich zurück», schrieb der Nati-Captain.

Mit Xhaka nach Europa?

Ob es für den in England als besten Sommerneuzugang gefeierten Xhaka schon für das Heimspiel gegen Fulham am kommenden Sonntag reicht? In Sunderland hofft man es. Denn im dicht gedrängten Tabellenmittelfeld lebt der Traum vom internationalen Geschäft in der ersten Premier-League-Saison nach acht Jahren Abwesenheit nach wie vor.

Auf Rang acht, der unter Umständen für die Conference-League-Quali reicht, fehlt aktuell nur ein Punkt. Gewinnt ein Top-Team den FA Cup und holt sich England standesgemäss den Zusatzplatz für die Champions League, würde der Achte am Ende einen Startplatz erben.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
26
32
57
2
Manchester City
Manchester City
26
30
53
3
Aston Villa
Aston Villa
26
10
50
4
Manchester United
Manchester United
26
10
45
5
Chelsea FC
Chelsea FC
26
17
44
6
Liverpool FC
Liverpool FC
26
6
42
7
Brentford FC
Brentford FC
26
5
40
8
Everton FC
Everton FC
26
-1
37
9
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
26
-2
37
10
Newcastle United
Newcastle United
26
0
36
11
FC Sunderland
FC Sunderland
26
-3
36
12
FC Fulham
FC Fulham
26
-5
34
13
Crystal Palace
Crystal Palace
26
-4
32
14
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
26
0
31
15
Leeds United
Leeds United
26
-9
30
16
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
26
-1
29
17
Nottingham Forest
Nottingham Forest
26
-13
27
18
West Ham United
West Ham United
26
-17
24
19
Burnley FC
Burnley FC
26
-23
18
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
26
-32
9
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
