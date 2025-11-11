DE
Artistisches Brobbey-Kunststück lässt Xhaka jubeln
3:00
Sunderland – Arsenal 2:2:Brobbey-Kunststück lässt Xhaka jubeln

«Bester Transfer der Saison»
England-Legende zollt Xhaka grossen Respekt

Xhaka zeigt seit seiner Rückkehr in die Premier League überragende Leistungen für Sunderland. Für Wayne Rooney ist der Schweizer der beste Premier-League-Transfer der Saison. Die Fussball-Ikone hat grossen Respekt für den Wechsel zum Aufsteiger.
Granit Xhaka wird in England gefeiert.
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Der Xhaka-Hype in England ist real. Nachdem schon der TV-Sender Sky den Schweizer Nati-Captain als besten Neuzugang der Saison betitelt und ihm Liverpool-Legende Jamie Carragher (47) ein Sonderlob ausgesprochen hat, doppelt eine andere englische Fussball-Ikone nach.

Wayne Rooney (40) sprach in seinem eigenen BBC-Podcast «The Wayne Rooney Show» von der «vermutlich besten Neuverpflichtung» der Premier-League-Saison.

Granit Xhaka (33) wechselte im Sommer für rund 14 Millionen Franken von Leverkusen zum Aufsteiger Sunderland. Nachdem in der letzten zwei Saisons alle sechs Aufsteiger direkt wieder abgestiegen sind, waren die Erwartungen an die Nordengländer tief. Viele konnten den Wechsel vom deutschen Champions-League-Teilnehmer in den Abstiegskampf nicht verstehen. Für Rooney ist aber klar: «Dieser Schritt, zu einem Aufsteiger zu gehen, war sehr mutig. Dass er für diesen Kampf bereit war, verdient grosse Anerkennung.»

Auch mit Sunderland auf Champions-League-Kurs

Sensationell: Nach elf Spieltagen ist Xhaka mit Sunderland der Champions League einiges näher als dem Abstieg. Platz vier mit 19 Punkten lautet die Zwischenbilanz in seiner Comeback-Saison auf der Insel. «Nach einer Rückkehr fragt man sich, ob er es hinbekommt, ob er in den Reihen eines Aufsteigers positiven Einfluss nehmen kann», so Rooney. Seine Besorgnis über den Mittelfeldmotor, der von 2016 bis 2023 225 Ligaspiele für Arsenal absolvierte, stellte sich als unbegründet heraus.

Der ehemalige ManUtd-Star blickte zurück auf Xhakas Zeit in London, während der er sowohl Höhen – wie zum Beispiel zwei FA-Cup-Titel – als auch Tiefen erlebte. «Nachdem er sich mit den Arsenal-Fans überworfen hatte, zeigte es seinen Charakter, dass er trotzdem wieder für Arsenal spielte.» Rooney ist voll des Lobes für den Basler. «Die schweren Zeiten durchzustehen, für Arsenal dann wieder so gut zu spielen und bei Leverkusen den Bayern die Meisterschaft wegzuschnappen, zeigt, was für ein guter Spieler er ist.» Im jungen Team von Sunderland sei Xhaka jetzt fast wie ein Vater. «Er ist eine grosse Hilfe für den Trainer (Régis Le Bris, d. Red.) als Mann zwischen Coach und Mannschaft.»

Das 2:2 gegen seinen Ex-Klub Arsenal am Samstag ist das jüngste Highlight in Xhakas Sunderland-Karriere. Ob das Team, das seit 2020 dem Schweizer Milliardärssohn Kyril Louis-Dreyfus (28) gehört, den Höhenflug fortsetzen kann, wird sich zeigen. Nur schon ein Platz in der oberen Tabellenhälfte in der kompetitivsten Liga der Welt wäre – nach dem Bundesliga-Triumph mit Leverkusen – ein weiteres Xhaka-Meisterstück.

