DE
FR
Abonnieren

Bei Remis gegen Everton
Xhaka trifft erstmals für Sunderland

Sunderland mit Captain Granit Xhaka bleibt in der Premier League zuhause weiter ungeschlagen. In der Partie am Montagabend gegen Everton gelang dem Aufsteiger ein 1:1.
Publiziert: 03.11.2025 um 23:06 Uhr
|
Aktualisiert: 03.11.2025 um 23:10 Uhr
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/4
Granit Xhaka erzielt das 1:1 für Sunderland gegen Everton.
Foto: IMAGO/Every Second Media
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Nachdem Everton bereits in der 15. Minute das 1:0 erzielte, war es Xhaka selbst, der kurz nach der Pause zum 1:1 ausglich. Nach drei Assists in dieser Saison ist es Xhakas erstes Tor, das er in der Meisterschaft für Sunderland erzielte.

Dank des Unentschiedens liegt Sunderland nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle. Besser sind lediglich Liverpool, Manchester City, und Xhakas ehemaliger Klub Arsenal. Dieser liegt mit 25 Punkten an der Spitze der Premier League.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
10
15
25
2
Manchester City
Manchester City
10
12
19
3
Liverpool FC
Liverpool FC
10
4
18
4
FC Sunderland
FC Sunderland
10
4
18
5
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
10
3
18
6
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
10
9
17
7
Chelsea FC
Chelsea FC
10
7
17
8
Manchester United
Manchester United
10
1
17
9
Crystal Palace
Crystal Palace
10
5
16
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
10
2
15
11
Aston Villa
Aston Villa
10
-1
15
12
Brentford FC
Brentford FC
10
-2
13
13
Newcastle United
Newcastle United
10
-1
12
14
Everton FC
Everton FC
10
-3
12
15
FC Fulham
FC Fulham
10
-2
11
16
Leeds United
Leeds United
10
-8
11
17
Burnley FC
Burnley FC
10
-7
10
18
West Ham United
West Ham United
10
-11
7
19
Nottingham Forest
Nottingham Forest
10
-12
6
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
10
-15
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Everton
Everton
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Premier League
Premier League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Arsenal
        Arsenal
        Everton
        Everton
        Liverpool
        Liverpool
        Manchester City
        Manchester City
        Premier League
        Premier League