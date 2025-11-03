Xhaka trifft erstmals für Sunderland

1/4
Granit Xhaka erzielt das 1:1 für Sunderland gegen Everton.
Foto: IMAGO/Every Second Media
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Nachdem Everton bereits in der 15. Minute das 1:0 erzielte, war es Xhaka selbst, der kurz nach der Pause zum 1:1 ausglich. Nach drei Assists in dieser Saison ist es Xhakas erstes Tor, das er in der Meisterschaft für Sunderland erzielte.
Dank des Unentschiedens liegt Sunderland nach zehn Spieltagen mit 18 Punkten auf dem vierten Platz der Tabelle. Besser sind lediglich Liverpool, Manchester City, und Xhakas ehemaliger Klub Arsenal. Dieser liegt mit 25 Punkten an der Spitze der Premier League.
Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
10
15
25
2
10
12
19
3
10
4
18
4
10
4
18
5
10
3
18
6
10
9
17
7
10
7
17
8
10
1
17
9
10
5
16
10
10
2
15
11
10
-1
15
12
10
-2
13
13
10
-1
12
14
10
-3
12
15
10
-2
11
16
10
-8
11
17
10
-7
10
18
10
-11
7
19
10
-12
6
20
10
-15
2
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg