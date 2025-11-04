DE
Xhaka trifft 43 Sekunden nach der Pause zum Ausgleich
3:00
Erstes Tor für Sunderland:Xhaka trifft 43 Sekunden nach der Pause

Nach Torpremiere für Sunderland
Engländer feiern Nati-Star Xhaka erneut ab

Granit Xhaka erzielt beim 1:1 gegen Everton sein erstes Tor für Sunderland. Für seine Leistungen erhält der Nati-Captain ein Sonderlob von Jamie Carragher. Der Schweizer freut sich derweil, zurück in England zu sein.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 14 Minuten
Erstes Tor für Sunderland: Granit Xhaka jubelt mit seinen Teamkollegen.
Darum gehts

  • Granit Xhaka erzielt Ausgleichstreffer für Sunderland gegen Everton
  • Jamie Carragher lobt Xhaka als «fantastisch» und «besten Transfer der Saison»
  • Xhaka freut sich, wieder in der Premier League zu spielen
Cédric HeebRedaktor Sport

Nun ist Granit Xhaka (33) also auch als Torschütze zurück in der Premier League. Der Nati-Captain sorgt am Montagabend für den Ausgleich beim 1:1 gegen Everton, es ist sein erstes Tor auf der Insel seit Ende Mai 2023, als er für Arsenal einen Doppelpack gegen die Wolves schnürte.

Als «besten Transfer der Saison» betitelte Sky UK den 33-Jährigen nach dem 2:1-Sieg gegen Chelsea vor etwas mehr als einer Woche, nun erhält er gleich wieder Lob, diesmal von einer Premier-League-Legende. «Xhaka war absolut fantastisch», wird er von Jamie Carragher (47, 508 Premier-League-Spiele) nach der Partie gegen Everton geadelt. «Heute war er den anderen haushoch überlegen.»

Bereits vor dem Spiel hat der Sky-Experte gesagt: «Gibt es irgendjemanden in der Premier League, der einen gleichen Einfluss hat? Ich glaube nicht.» Und auch er fand, dass Xhaka der «beste Transfer der Saison» in der Premier League sein muss.

Xhaka: «Du weisst nie, wo du landest»

Und was sagt der Schweizer selbst zu seiner Torpremiere? Nichts. Gegenüber Sky meint er bloss, dass sein Team «mindestens einen Punkt» verdient habe: «Wir hatten am Sonntag nicht unsere beste Trainingssession. Wir sind so ins Spiel gestartet, wie wir das Training beendet hatten. Danach sind wir besser reingekommen.»

Dass er nach zwei Jahren bei Bayer Leverkusen nochmals nach England wechseln würde, hätte auch er nicht gedacht. «Aber im Fussball weisst du nie, wo du landest.» Er habe in Deutschland noch einmal viel an Erfahrung gewonnen, insbesondere aufgrund der Zusammenarbeit mit Xabi Alonso (43), der ihm viele Ratschläge mit auf den Weg gegeben habe. «Wieder hier zu sein, macht mich glücklich.»

In diesem Artikel erwähnt
Arsenal
Arsenal
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Chelsea
Chelsea
Everton
Everton
Premier League
Premier League
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
