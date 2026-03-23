Während Real Madrid dank des Derbysiegs an Barcelona dranbleibt, spitzt sich der Titelkampf in Italien durch Inters Patzer zu. Dies sind nur zwei Highlights des vergangenen Wochenendes in Europas Top-Ligen – auch ein Schweizer mischt kräftig mit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Real schlägt Atlético 3:2 und bleibt dicht hinter Barcelona

Inter verspielt Punkte gegen Fiorentina – Meisterschaft bleibt spannend

Tottenham droht Abstieg: Nur ein Punkt trennt von Abstiegsrängen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Real bleibt an Barça dran

Dank des packenden 3:2-Erfolgs über Stadtrivale Atlético Madrid bleibt Real Madrid dem FC Barcelona dicht auf den Fersen. Nach einer kurzen Schwächephase finden die Königlichen mit drei Ligasiegen in Serie sowie dem Erfolg gegen Manchester City in der Champions League zurück in die Spur und nehmen pünktlich zur Länderspielpause mit neuem Schwung Kurs aufs Saisonfinale.

Im Derby glänzt vor allem Vinicius. Der Brasilianer trifft doppelt. Später lässt er sich bei seiner Auswechslung von den Fans im Bernabeu feiern – direkt vor Atlético-Coach Diego Simeone.

Auch sonst ist viel Zunder drin: Federico Valverde sieht nach 77 Minuten die Rote Karte, weil er Álex Baena hart von den Beinen holt. Ein Entscheid, der für Diskussionen sorgt.

Am viertletzten Spieltag (10. Mai) kommt es im Camp Nou zum grossen Showdown, wenn die Katalanen Los Blancos zum Tanz bitten.

Inter patzt wieder

Nach dem 1:1-Remis gegen Abstiegskandidat Fiorentina hat es Inter (mit Yann Sommer und Manuel Akanji) verpasst, für ein entspannteres Meisterrennen zu sorgen. Mit nur zwei Punkten aus den letzten drei Partien schrumpft der Vorsprung auf Verfolger Milan auf sechs Zähler. Doch nicht nur der Stadtrivale, auch Titelverteidiger Napoli meldet sich nach vier Siegen in Folge im Titelkampf zurück (sieben Punkte Rückstand).

Bei den Inter-Fans weckt dies böse Erinnerungen: Man fürchtet ein Déjà-vu zur Vorsaison, als man den Titel am vorletzten Spieltag durch einen Last-Minute-Gegentreffer gegen Lazio verspielte.

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Drei BVB-Tore in elf Minuten

Lange deutet wenig darauf hin, dass der BVB (mit Gregor Kobel) gegen den HSV (mit Miro Muheim) noch punkten würde. Doch dank einer furiosen Schlussphase und drei Treffern binnen elf Minuten (73., 79., 84.) drehen die Borussen die Partie noch in einen 3:2-Sieg.

Dass Dortmund die Pleite abwenden konnte, ist mit Blick auf den Acht-Punkte-Vorsprung auf den VfB Stuttgart enorm wichtig. Besonders, da am nächsten Spieltag das direkte Duell um die Vizemeisterschaft im Schwabenland ansteht.

Krise der Spurs spitzt sich zu

Kaum keimte bei den Tottenham-Fans wieder Hoffnung auf – genährt durch das Last-Minute-Remis gegen Liverpool und den Sieg gegen Atlético im CL-Viertelfinal –, da müssen die Spurs die wohl bitterste Pille ihrer Horror-Saison schlucken. Vor heimischer Kulisse wird man mit 0:3 von Abstiegskonkurrent Nottingham abgefertigt, wodurch die Gäste in der Tabelle vorbeiziehen.

Sieben Spieltage vor Schluss trennt Tottenham nur ein mickriger Zähler von den Abstiegsrängen – der erste Abstieg seit fast 50 Jahren droht. Im anstehenden Duell bei Xhakas Sunderland sind drei Punkte Pflicht. In der Liga wären es die ersten im Jahr 2026 – kurzer Reminder: Wir haben schon bald April.

Fischers Mainz in Top-Form

Mainz (mit Silvan Widmer) macht dank des 2:1-Derbysiegs gegen Eintracht Frankfurt einen Riesenschritt Richtung Klassenerhalt. Die Bilanz unter Urs Fischer (60) ist beeindruckend: In 18 Partien gab es nur zwei Niederlagen – zuletzt blieb man gar sieben Spiele in Serie ungeschlagen. Der Aufwärtstrend unter dem Schweizer hält damit an.

Die Mainzer glänzen auch international: Nach dem Erfolg in der Conference League unter der Woche steht der Klub erstmals in seiner Geschichte im Viertelfinal eines Europapokal-Wettbewerbs.

Xhaka mit Sunderland auf Kurs

Derby-Wahnsinn! Granit Xhakas (33) Sunderland triumphiert dank eines 2:1-Erfolgs zum zweiten Mal in dieser Saison über Stadtrivale Newcastle. In einer nervenaufreibenden Partie sorgt ein vom Nati-Star eingeleitetes Last-Minute-Tor für Ekstase bei den Black Cats, die jetzt Richtung internationale Wettbewerbe schielen.

Die Europacup-Plätze sind nur noch drei Zähler entfernt und wie der Nati-Captain Anfang des Monats betonte, wolle man jetzt mehr: «Der Hunger ist gross.»

3:07 Newcastle – Sunderland 1:2: Xhaka leitet Derby-Sieg in letzter Minute ein

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