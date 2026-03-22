Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 1. FC Köln entlässt Trainer Lukas Kwasniok nach 3:3-Derby gegen Mönchengladbach

Klubboss Kessler: «Klarer Abwärtstrend, zu wenige Punkte geholt»

Köln auf Platz 15, nur 5 Punkte Vorsprung auf Relegationsränge War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Am Sonntagabend steht fest, der 1. FC Köln trennt sich von Trainer Lukas Kwasniok (44). Das bestätigt der Verein in einer Mitteilung. Demnach fiel die Entscheidung, den Cheftrainer zu entlassen, nach dem 3:3 im Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Auch Co-Trainer Frank Kaspari (55) muss seine Koffer packen. Der zweite Assistent René Wagner (37) übernimmt bei den Kölnern ad interim an der Seitenlinie. Kwasnioks Amtszeit dauert nicht einmal ein Jahr. Die Geissböcke haben den Trainer im vergangenen Sommer von Paderborn geholt.

«Wir haben uns am Sonntag sehr intensiv mit unserer aktuellen Situation beschäftigt und sind zu der Entscheidung gekommen, für die letzte Phase der Saison auf der Cheftrainer-Position einen Impuls zu setzen. Lukas’ Fussballwissen und seine fachliche Expertise sind unbestritten. Er hat unsere Mannschaft mit grosser Sorgfalt und hohem Engagement auf die Spiele vorbereitet», sagt Klubboss Thomas Kessler. Es sei aber trotz leidenschaftlicher und ordentlicher Auftritte ein klarer Abwärtstrend erkennbar. «Wir haben zu wenige Punkte geholt – das ist die Realität. Vor diesem Hintergrund sind wir nach intensiver Analyse zu der Entscheidung gekommen, Lukas freizustellen», führt Kessler aus.

Köln nähert sich dem Abstiegssumpf

Der letzte Sieg der Geissböcke liegt mehr als zwei Monate zurück. Auf der Tabelle befinden sich die Kölner auf dem viertletzten Platz mit fünf Punkten Vorsprung auf die Relegationsränge. Das Remis gegen Mönchengladbach war die siebte sieglose Partie in Folge.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos