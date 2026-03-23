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Premier League
Premier League: Highlights Newcastle – Sunderland (1:2)
Newcastle – Sunderland 1:2
Xhaka leitet Derby-Sieg in letzter Minute ein
In Zusammenarbeit mit Sky präsentiert Blick die Highlights der Partie Newcastle United – AFC Sunderland (1:2).
Publiziert: 07:45 Uhr
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