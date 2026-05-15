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Auch Ersatzgoalie bleibt
Manuel Neuer verlängert beim FC Bayern

Der FC Bayern München verlängert die Verträge seiner Goalies Manuel Neuer und Sven Ulreich.
Publiziert: 18:10 Uhr
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Manuel Neuer verlängert in München für eine weitere Saison.
Foto: Getty Images
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Die Gerüchte, die in den letzten Tagen durch die deutschen Medien gewandert sind, haben sich bewahrheitet. Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Manuel Neuer (40) um ein weiteres Jahr. 

Der einstige Schalke-Junior absolvierte seit 2011 schon 597 Spiele für den Rekordmeister. In dieser Zeit holte er 13 Meistertitel, fünfmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Derzeit wird in Deutschland auch heiss diskutiert, ob Neuer bei der WM sein Comeback im Nationalteam geben wird. Er steht im vorläufigen Kader des DFB. 

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Auch der Vertrag mit dem dritten Goalie, Sven Ulreich (37), wird um eine Saison verlängert. Ulreich spielt seit 2015, mit Unterbruch durch eine Leihe beim Hamburger SV, für die Münchner. Obwohl er nie die Nummer eins beim FCB war, kommt er auf 104 Spiele im Bayern-Dress. 

Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
33
82
86
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
33
34
70
3
RB Leipzig
RB Leipzig
33
22
65
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
33
22
61
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
33
17
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
33
21
58
7
SC Freiburg
SC Freiburg
33
-9
44
8
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
33
-4
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
33
-12
43
10
FSV Mainz
FSV Mainz
33
-11
37
11
Hamburger SV
Hamburger SV
33
-14
37
12
Union Berlin
Union Berlin
33
-18
36
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
33
-15
35
14
1. FC Köln
1. FC Köln
33
-10
32
15
Werder Bremen
Werder Bremen
33
-21
32
16
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
33
-26
26
17
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
33
-29
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
33
-29
26
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
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