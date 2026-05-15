Der FC Bayern München verlängert die Verträge seiner Goalies Manuel Neuer und Sven Ulreich.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die Gerüchte, die in den letzten Tagen durch die deutschen Medien gewandert sind, haben sich bewahrheitet. Der FC Bayern verlängert den Vertrag mit Manuel Neuer (40) um ein weiteres Jahr.

Der einstige Schalke-Junior absolvierte seit 2011 schon 597 Spiele für den Rekordmeister. In dieser Zeit holte er 13 Meistertitel, fünfmal den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Derzeit wird in Deutschland auch heiss diskutiert, ob Neuer bei der WM sein Comeback im Nationalteam geben wird. Er steht im vorläufigen Kader des DFB.

Auch der Vertrag mit dem dritten Goalie, Sven Ulreich (37), wird um eine Saison verlängert. Ulreich spielt seit 2015, mit Unterbruch durch eine Leihe beim Hamburger SV, für die Münchner. Obwohl er nie die Nummer eins beim FCB war, kommt er auf 104 Spiele im Bayern-Dress.