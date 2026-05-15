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Es geht heiss zu und her
Diese Entscheidungen sind in Fussball-Europa noch offen

In Deutschland und Spanien tobt der Abstiegskampf, in England wird ein Meister gesucht, und in der Serie A gibts Champions-League-Plätze zu vergeben: Vor der WM gehts im Klub-Fussball noch heiss zu und her.
Publiziert: vor 27 Minuten
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St. Pauli empfängt am Samstag Wolfsburg zum Abstiegskrimi.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • In Europa enden Fussballligen, doch viele Entscheidungen stehen noch aus
  • Deutschland: Abstiegsduelle am Samstag
  • England: Meisterschaftsrennen Arsenal gegen ManCity
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Christian MüllerRedaktor Sport

In Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien steht der Meister schon fest. Für Spannung ist auf der Meisterschaftszielgeraden dennoch gesorgt. Hier gibts eine kleine, unvollständige Übersicht über offene Entscheidungen in Fussball-Europa.

Abstiegskrimi in Deutschland

In Deutschland kommts am Samstag zum ultimativen Abstiegskrimi: Wolfsburg, Heidenheim und St. Pauli belegen punktgleich die Plätze 16 bis 18. Nur einer des Trios schaffts in die Relegation. Besonders brisant: St. Pauli empfängt am Samstag Wolfsburg zum Direktduell, Heidenheim spielt daheim gegen Mainz.

Gesucht wird neben zwei Absteigern auch noch der vierte Champions-League-Teilnehmer neben den Bayern, dem BVB und Leipzig. Mit einem Sieg in Frankfurt kann Stuttgart (61 Punkte) die Verfolger Hoffenheim (61) und Leverkusen (58) in die Europa League schicken. 

In der 2. Bundesliga duellieren sich die ebenfalls punktgleichen Elversberg, Hannover und Paderborn um einen Aufstiegs- sowie einen Relegationsplatz.

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England sucht einen Meister

Leader Arsenal hat im Meisterrennen zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Manchester City. Die Londoner spielen am Montag gegen Absteiger Burnley und am Pfingstsonntag bei Crystal Palace – zwei lösbare Aufgaben. City, das am Samstag gegen Chelsea im FA-Cupfinal steht, hat mit Bournemouth und Aston Villa das happigere Restprogramm.

Im Abstiegskampf erwischts einen Klub aus London – Tottenham liegt zwei Zähler vor West Ham. Übrigens: Im viel beachteten Aufstiegsfinal um den letzten Platz in der Premier League trifft Hull auf Southampton. Die beiden anderen Aufsteiger sind Coventry und Ipswich Town.

Abstiegsspannung auch in Spanien

Barcelona ist Meister – Real, Villarreal, Atlético und Betis gehen in die Champions League. Oben ist in Spanien alles gelaufen. Im Tabellenkeller tobt dafür der Grosskampf: Neben Oviedo werden zwei weitere Absteiger gesucht. Elche, Mallorca, Levante und Girona liegen zwei Spieltage vor Schluss punktgleich auf den Rängen 16 bis 19.

Champions-League-Spannung in Italien

Zwei Spieltage vor Schluss hat von den vier Champions-League-Plätzen einzig Meister Inter einen auf sicher. Dahinter können Napoli (70 Punkte), Juve (68), Milan (67), Roma (67) und Como (65) alle noch mit den grossen Geldtöpfen liebäugeln. Zwischen Lecce (32) und Cremonese (31) wird zudem neben Verona und Pisa der dritte Absteiger ermittelt.

Vieles klar in Frankreich

PSG ist zum fünften Mal in Serie Meister, Nantes und Metz steigen ab. Offen ist in Frankreich dafür noch, ob es Lille (61 Punkte) oder Lyon (60) am letzten Spieltag direkt in die Champions League schafft. Und Le Havre (32), Auxerre (31) sowie Nizza (31) könnte es noch mit der Abstiegsbarrage erwischen.

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