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Verlässt Barcelona nach vier Jahren
Spaniens WM-Held wechselt nach Paris

Jetzt ist der Transfer offiziell: Spaniens WM-Held Ferran Torres wechselt vom FC Barcelona zu PSG. Nach vier Jahren in Katalonien schlägt er nun also in der französischen Hauptstadt ein neues Kapitel auf und unterschreibt für fünf Jahre beim amtierenden CL-Sieger.
Publiziert: 13:21 Uhr
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Aktualisiert: 16:17 Uhr
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Spaniens WM-Held Ferran Torres wechselt zu PSG.
Foto: Getty Images
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Davide MalinconicoRedaktor Sport

Was schon länger im Raum stand, ist nun Tatsache: Ferran Torres (26) verlässt den FC Barcelona und schliesst sich Paris Saint-Germain an. Seit 2022 stand der Stürmer bei den Katalanen unter Vertrag und feierte in dieser Zeit insgesamt sieben Titel: drei Meisterschaften, einen Cupsieg und drei Supercups. Nun zieht es ihn also in die französische Hauptstadt, wo er einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschreibt.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, blättert der amtierende Champions-League-Sieger 50 Millionen Euro für Torres hin. Bei PSG soll er die Lücke im Angriff füllen, die durch die Verkäufe der beiden Mittelstürmer Randal Kolo Muani (27, zu Juventus Turin) und Goncalo Ramos (25, zur AC Milan) nach Italien entstanden ist.

In Paris trifft der spanische Nationalspieler – der sich mit seinem entscheidenden Treffer in der 106. Minute des WM-Finals gegen Argentinien einen Platz in den Geschichtsbüchern gesichert hat – auf seinen ehemaligen Nationaltrainer Luis Enrique (56).

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