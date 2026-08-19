Jamal Musiala bricht innert weniger Tage zweimal auf dem Fussballplatz zusammen. Nun spricht Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness über die Vorfälle. Er bezeichnet es als Drama und versichert, dass der Klub seinen Spieler unterstützt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jamal Musiala bricht innert weniger Tage zweimal auf dem Fussballplatz zusammen

Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness spricht über den Schock

Für ihn ist es ein Drama, Bayern will den Spieler bei allem unterstützen

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Zwei Testspiele hat Bayern München in den letzten Tagen absolviert. Zweimal bleibt vor allem eines in Erinnerung: wie Jamal Musiala (23) ohne Fremdeinwirkung plötzlich zusammenbricht. Nach dem zweiten Zwischenfall meldet sich Musiala auf Instagram zu Wort, will seinen Fans die Sorgen nehmen. «Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind», erklärt er. Die Fortsetzung seiner Fussballkarriere soll bei richtiger Behandlung nicht in Gefahr sein, wie ein Neurologe einschätzt.

Dennoch sitzt der Schock tief. Auch bei Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeness (74). In einem Interview mit RTL sagt er, dass die Klubverantwortlichen schon länger über das Problem informiert waren. «Aber letztes Wochenende ist es das erste Mal auf dem Platz und für jeden sichtbar passiert.» Musiala nimmt Medikamente, die Hoffnung war da, dass diese irgendwann wirken, wenn es so schnell nicht wieder passiert.

Doch nur vier Tage später sackt der Bayern-Star erneut zusammen. «Das hat mich vom Hocker gehauen», so Hoeness. Als er per Telefon über den erneuten Vorfall informiert wurde, «war ich sprachlos, was selten genug vorkommt». Sie hätten mit allem gerechnet, nur nicht mit dieser Häufung der Probleme. «Das ist ein Drama, speziell für Jamal.»

«Wir tun alles, um ihm zu helfen»

Rückblickend meint Hoeness, dass es immer wieder Hinweise gegeben habe. Aber Musiala habe trainiert und hin und wieder gespielt. Bei den Leistungsschwankungen sei nicht klar gewesen, ob sie Spätfolgen seiner schweren Knöchelverletzung seien oder auf das andere Problem zurückzuführen. «Das haben wir nie genau untersucht.»

Das ist nun anders. Der Klub unterstütze Musiala bedingungslos, meint Hoeness. Am Mittwoch finden weitere Untersuchungen statt. «Wir tun alles, um ihm zu helfen.» Gleichzeitig erklärt auch Hoeness noch einmal, dass es aus Sicht der Neurologen keine Bedenken gebe, dass Musiala seine Karriere fortsetzt. Dennoch müssten sich die Bayern an diese neue Situation erst einmal herantasten.

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