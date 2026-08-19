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Nach erneutem Zusammenbruch
Musialas Karriere in Gefahr? Neurologe schätzt ein

Zum zweiten Mal innert weniger Tage bricht Bayern-Star Jamal Musiala bei einem Testspiel zusammen. Danach spricht er von «kurz auftretenden Absencen». Ein Neurologe klärt nun auf – und sieht Musialas Karriere nicht in Gefahr.
Publiziert: vor 25 Minuten
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Schock in Heidenheim: Jamal Musiala bricht während eines Bayern-Testspiels gegen das Team aus der 2. Bundesliga zusammen.
Foto: imago/Michael Weber

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jamal Musiala bricht innert Tagen zweimal zusammen, Diagnose: Absence-Epilepsie
  • Neurologe: Mit Therapie bleibt Fussballkarriere möglich, Behandlung jedoch nötig
  • Musiala bestätigt neurologische Dysfunktion, setzt Karriere mit ärztlicher Begleitung fort
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Ist die Fussball-Karriere von Jamal Musiala (23) nach seinem zweiten Zusammenbruch innert weniger Tage in Gefahr? Grundsätzlich nicht, meint Christoph Kleinschnitz (52): «Es könnte eine sogenannte Absence-Epilepsie sein, dafür sprechen die Symptome wie kurzzeitige Abwesenheit. Das ist gut behandelbar, würde aber eine dauerhafte Therapie erfordern», erklärt der Direktor der Neurologie-Abteilung der Universitätsklinik Essen gegenüber der deutschen «Bild».

Bei der richtigen Behandlung stehe einer Fortsetzung von Musialas Karriere aber nichts im Weg: «Fussball spielen könnte Musiala weiterhin.» Gleichzeitig weist Kleinschnitz aber darauf hin, die genauen neurologischen Untersuchungsbefunde nicht zu kennen.

Musiala will sich weiter dem Fussball widmen

Die Ferndiagnose deckt sich aber mit der Erklärung, die der Bayern-Star selbst kurz nach dem Vorfall am Dienstag auf Instagram gegeben hat: «Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.»

In Absprache mit den Fachärzten werde er sich weiter dem Fussball widmen – ein darüber hinausgehendes gesundheitliches Risiko bestehe aufgrund der Absencen nicht.

Musiala ist am Dienstagabend bei einem Bayern-Testspiel gegen Heidenheim wenige Minuten nach seiner Einwechslung unvermittelt zusammengebrochen. Zu einem ähnlichen Vorfall ist es bereits am Samstag gekommen, als der deutsche Nationalspieler beim Telekom Cup gegen RB Leipzig auf dem Spielfeld kollabiert ist.

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