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Kane und Co. errichten Sichtschutz für Musiala
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Absolute Stille im Stadion:Kane und Co. errichten Sichtschutz für Musiala

«Wir wussten Bescheid»
Bayern-Star Musiala bricht schon wieder auf dem Platz zusammen

Bayerns Jamal Musiala ist im Testspiel gegen Heidenheim erneut zusammengebrochen. Wie schon am Wochenende geht er abseits des Spielgeschehens zu Boden.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Aktualisiert: vor 1 Minute
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Bayern- und Heidenheim-Spieler bilden einen Kreis um den am Boden liegenden Jamal Musiala.
Foto: IMAGO/MIS
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Carlo SteinerRedaktor Sport

Nächster Schock um Jamal Musiala (23). Wie schon beim Test gegen Leipzig am Samstag bricht der Bayern-Star am Dienstagabend gegen Heidenheim auf dem Platz abseits des Spielgeschehens zusammen. 

Sofort eilen Helfer aufs Feld. Nach rund vier Minuten Pflege kann Musiala wieder stehen, wirkt jedoch noch benommen. Nur acht Minuten nach seiner Einwechslung muss er den Platz in der 69. Minute bereits wieder verlassen.

Zum Zeitpunkt des Zwischenfalls steht das Spiel 2:2. In der Schlussphase sichert sich der Rekordmeister dank Treffern von Luis Diaz und Neuzugang Nathaniel Brown noch den 4:2-Sieg. 

Am Wochenende sollen Medienberichten zufolge die hohen Temperaturen von rund 34 Grad Celsius ausschlaggebend gewesen sein. Am Dienstag in Heidenheim zeigt das Thermometer jedoch nur rund 20 Grad an. «Das Wichtigste ist, es geht ihm gut. Zu allem anderen kann man nichts sagen», erklärte Sportchef Max Eberl am Wochenende.

Jamal meldet sich zu Wort

Nach dem zweiten Zusammenbruch kündigt Eberl baldige Aufklärung an: «Jamal wird sich in Kürze dazu äussern. Wir wussten und wissen Bescheid und sind uns der Situation bewusst. Er ist gerade in der Umkleidekabine, zieht sich um und duscht.» Auf die Nachfrage, warum Musiala dennoch gespielt habe, wiederholt Eberl lediglich, dass sich der Spieler an die Öffentlichkeit wenden wird. 

Und das tut er nur rund eine Stunde nach Spielschluss via Instagram. «Ich möchte euch die Sorgen nehmen und euch dazu etwas erklären», schreibt er. «Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind.» In enger Absprache mit Experten sei es ihm aber sein Wunasch gewesen, wieder «dem zu widmen, was bei der Genesung am meisten hilft: Einfach den Alltag zu leben und der Passion, Fussball zu spielen weiter nachzugehen.»

Für die Bayern war es das letzte Testspiel vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Samstag (20.30 Uhr). Ob Musiala zum Saisonauftakt mit von der Partie sein wird, steht nach den neuerlichen Problemen in den Sternen. 

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
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UEFA Europa League
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Abstieg
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