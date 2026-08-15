DE
FR
Abonnieren

Schock in München
Bayern-Star Musiala bricht plötzlich zusammen

Schock in München: Jamal Musiala bricht beim Telekom Cup gegen RB Leipzig plötzlich zusammen, nur Minuten nach seinem Tor zum 3:1. Der Bayern-Notarzt gibt jedoch schnell Entwarnung.
Publiziert: 19:42 Uhr
|
Aktualisiert: 20:37 Uhr
Kommentieren
1/4
Jamal Musiala geht gegen Leipzig plötzlich zu Boden.
Foto: imago/Ulmer/Teamfoto

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jamal Musiala (23) kollabiert beim Telekom Cup in der 83. Minute
  • Ursache vermutlich Hitze: Temperaturen bis 34 Grad in der Allianz Arena
  • Bayern siegen 3:1 gegen Leipzig, Musiala pausiert zwei Tage
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Dramatischer Moment in der Allianz Arena: Jamal Musiala (23), der beim Telekom Cup gegen RB Leipzig das 3:1 für die Bayern erzielt hat, bricht nur zwei Minuten nach seinem Treffer auf dem Spielfeld zusammen. Der Vorfall ereignet sich in der 83. Minute, als der 23-jährige Nationalspieler Deutschlands ohne jegliche gegnerische Einwirkung in der Leipziger Hälfte zu Boden geht. Spieler und Fans sind schockiert. 

Das medizinische Personal eilt umgehend zu Musiala. Innerhalb kürzester Zeit ist der Notarzt der Bayern auf dem Platz, begleitet von Sanitätern mit einer Trage. Musiala wird zunächst am Kopf mit einem Eisbeutel gekühlt. Nur wenige Augenblicke später gibt der Notarzt mit einem beruhigenden Daumen hoch Entwarnung. Der sichtlich mitgenommene Offensivspieler kann schliesslich mit Unterstützung der Sanitäter das Spielfeld verlassen.

Er wird pausieren

Erste Untersuchungen der Bayern-Mediziner bringen keine Auffälligkeiten ans Licht. Wie «Sport1» berichtet, litt Musiala offenbar unter Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen, die auf die hohen Temperaturen von bis zu 34 Grad in der Arena zurückzuführen sein könnten. Zur Sicherheit wird der Mittelfeldspieler in den nächsten zwei Tagen pausieren, um sich vollständig zu erholen.

Die Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena applaudierten unterstützend, als Musiala das Spielfeld verliess. Sportvorstand Max Eberl meinte später: «Es geht ihm gut, das ist das Wichtigste.»

Trotz des Schreckmoments können die Bayern das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Musiala selbst hat mit seinem Treffer in der 81. Minute massgeblich zum Erfolg gegen die Leipziger beigetragen. Wie es für den Superstar weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen. 

Bundesliga 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
1. FC Köln
1. FC Köln
0
0
0
1
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
0
0
0
1
Bayern München
Bayern München
0
0
0
1
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
0
0
0
1
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
0
0
0
1
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
0
0
0
1
FC Augsburg
FC Augsburg
0
0
0
1
FSV Mainz
FSV Mainz
0
0
0
1
Hamburger SV
Hamburger SV
0
0
0
1
RB Leipzig
RB Leipzig
0
0
0
1
SC Freiburg
SC Freiburg
0
0
0
1
SC Paderborn 07
SC Paderborn 07
0
0
0
1
Schalke 04
Schalke 04
0
0
0
1
SV 07 Elversberg
SV 07 Elversberg
0
0
0
1
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
0
0
0
1
Union Berlin
Union Berlin
0
0
0
1
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
0
0
0
1
Werder Bremen
Werder Bremen
0
0
0
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
RB Leipzig
RB Leipzig
FC Bayern München
FC Bayern München
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        RB Leipzig
        RB Leipzig
        FC Bayern München
        FC Bayern München