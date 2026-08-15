Schock in München: Jamal Musiala bricht beim Telekom Cup gegen RB Leipzig plötzlich zusammen, nur Minuten nach seinem Tor zum 3:1. Der Bayern-Notarzt gibt jedoch schnell Entwarnung.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Jamal Musiala (23) kollabiert beim Telekom Cup in der 83. Minute

Ursache vermutlich Hitze: Temperaturen bis 34 Grad in der Allianz Arena

Bayern siegen 3:1 gegen Leipzig, Musiala pausiert zwei Tage

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Dramatischer Moment in der Allianz Arena: Jamal Musiala (23), der beim Telekom Cup gegen RB Leipzig das 3:1 für die Bayern erzielt hat, bricht nur zwei Minuten nach seinem Treffer auf dem Spielfeld zusammen. Der Vorfall ereignet sich in der 83. Minute, als der 23-jährige Nationalspieler Deutschlands ohne jegliche gegnerische Einwirkung in der Leipziger Hälfte zu Boden geht. Spieler und Fans sind schockiert.

Das medizinische Personal eilt umgehend zu Musiala. Innerhalb kürzester Zeit ist der Notarzt der Bayern auf dem Platz, begleitet von Sanitätern mit einer Trage. Musiala wird zunächst am Kopf mit einem Eisbeutel gekühlt. Nur wenige Augenblicke später gibt der Notarzt mit einem beruhigenden Daumen hoch Entwarnung. Der sichtlich mitgenommene Offensivspieler kann schliesslich mit Unterstützung der Sanitäter das Spielfeld verlassen.

Er wird pausieren

Erste Untersuchungen der Bayern-Mediziner bringen keine Auffälligkeiten ans Licht. Wie «Sport1» berichtet, litt Musiala offenbar unter Schwindelgefühlen und Kreislaufproblemen, die auf die hohen Temperaturen von bis zu 34 Grad in der Arena zurückzuführen sein könnten. Zur Sicherheit wird der Mittelfeldspieler in den nächsten zwei Tagen pausieren, um sich vollständig zu erholen.

Die Zuschauer in der ausverkauften Allianz Arena applaudierten unterstützend, als Musiala das Spielfeld verliess. Sportvorstand Max Eberl meinte später: «Es geht ihm gut, das ist das Wichtigste.»

Trotz des Schreckmoments können die Bayern das Spiel mit 3:1 für sich entscheiden. Musiala selbst hat mit seinem Treffer in der 81. Minute massgeblich zum Erfolg gegen die Leipziger beigetragen. Wie es für den Superstar weitergeht, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.