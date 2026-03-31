Tottenham hat nach der Entlassung von Igor Tudor (47) nach nur sieben Partien einen neuen Trainer gefunden. Roberto De Zerbi (46) übernimmt die abstiegsbedrohten Nordlondoner.
Der Italiener war bereits zwischen 2022 und 2024 für zwei Saisons als Coach in der Premier League aktiv. Mit Brighton erreichte er in der Saison 2023/24 mit Rang sechs die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte der Südengländer.
Danach stand De Zerbi bei Olympique Marseille an der Seitenlinie, verliess den Klub im Februar aber vorzeitig. Es war von einer einvernehmlichen Trennung die Rede.
In London erhält De Zerbi einen Fünfjahresvertrag. Die erste Aufgabe in seiner neuen Stelle ist aber eine sehr kurzfristige: In den verbleibenden sieben Premier-League-Runden soll er den Top-Klub vor dem Fall in die Zweitklassigkeit retten. Derzeit trennen die Spurs nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17