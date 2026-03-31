Roberto De Zerbi übernimmt den Trainerposten bei Tottenham. Der Italiener soll die Londoner vor dem Abstieg bewahren.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Tottenham hat nach der Entlassung von Igor Tudor (47) nach nur sieben Partien einen neuen Trainer gefunden. Roberto De Zerbi (46) übernimmt die abstiegsbedrohten Nordlondoner.

Der Italiener war bereits zwischen 2022 und 2024 für zwei Saisons als Coach in der Premier League aktiv. Mit Brighton erreichte er in der Saison 2023/24 mit Rang sechs die beste Platzierung in der Vereinsgeschichte der Südengländer.

Danach stand De Zerbi bei Olympique Marseille an der Seitenlinie, verliess den Klub im Februar aber vorzeitig. Es war von einer einvernehmlichen Trennung die Rede.

In London erhält De Zerbi einen Fünfjahresvertrag. Die erste Aufgabe in seiner neuen Stelle ist aber eine sehr kurzfristige: In den verbleibenden sieben Premier-League-Runden soll er den Top-Klub vor dem Fall in die Zweitklassigkeit retten. Derzeit trennen die Spurs nur ein Punkt von den Abstiegsrängen.