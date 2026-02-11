Marseille trennt sich von Coach De Zerbi

Der Ligue-1-Klub teilt die Trainerentlassung mitten in der Nacht auf Mittwoch mit. De Zerbi stand seit Sommer 2024 an der Seitenlinie von Marseille.

Olympique Marseille und Trainer Roberto De Zerbi gehen getrennte Wege. Dies habe man nach gemeinsamen Gesprächen mit den Eigentümern, dem Präsidenten, dem Sportdirektor und dem 46-jährigen Italiener entschieden, wie die Südfranzosen in der Nacht auf Mittwoch mitteilen.

Man habe die Zusammenarbeit in gegenseitigem Einvernehmen beendet, heisst es weiter: «Dies war eine schwierige, gemeinsam getroffene Entscheidung, die nach sorgfältiger Abwägung und im besten Interesse des Vereins getroffen wurde, um die sportlichen Herausforderungen der Schlussphase der Saison zu meistern.»

De Zerbi, der im Sommer 2024 von Brighton kam, hat Marseille in der letzten Saison zum Vizemeistertitel geführt. In dieser Saison steht der neunfache französische Meister mit zwölf Punkten Rückstand auf Leader PSG, gegen den man am Sonntag 0:5 verlor, allerdings nur auf Platz vier. Stand jetzt müsste OM in die Champions-League-Qualifikation, das angestrebte Ziel ist die erneute direkte Teilnahme an der Königsklasse.

