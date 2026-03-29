Darum gehts
- Tottenham entlässt Trainer Igor Tudor nach nur sieben Spielen
- Früheste CL-Auswechslung der Geschichte brachte Tudor massive Kritik ein
- In fünf Premier-League-Spielen holte er nur einen Punkt
Die Amtszeit von Igor Tudor (47) als Trainer bei Tottenham endet vorzeitig. Die Londoner trennen sich nach nur sieben Spielen an der Seitenlinie per sofort vom Kroaten. Der Klub spricht in einer Medienmitteilung von einer «einvernehmlichen Trennung».
In den fünf Auftritten in der Premier League holte der abstiegsbedrohte Top-Klub nur einen Punkt. Im Champions-League-Achtelfinal war man zudem gegen Atlético chancenlos.
Für Schlagzeilen sorgte Tudor – neben den schwachen Ergebnissen – vor allem mit seiner Goalie-Auswechslung im Hinspiel in Madrid. Schon in der 17. Minute nahm er Antonin Kinsky (23), der bei zwei Gegentoren übel gepatzt hatte, vom Platz. Der tschechische Ersatztorwart kam zuvor in der Liga kein einziges Mal zum Einsatz. Die früheste Auswechslung der CL-Geschichte brachte Tudor viel Kritik ein.
Kommt jetzt Hütter?
Nach der 0:3-Klatsche gegen Nottingham Forest, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, ist das Engagement in Nordlondon, das eigentlich bis Saisonende hätte dauern sollen, bereits wieder Geschichte. Er hinterlässt das Team auf Tabellenplatz 17, nur einen Punkt vor den Abstiegsrängen (letzte drei).
Als Nachfolger wird in den Medien nun ein in der Schweiz bestens bekannter Name gehandelt. Adi Hütter (56), der YB 2018 zum ersten Meistertitel nach 32 Jahren führte, soll ein heisser Kandidat auf die Nachfolge sein. Der Österreicher coachte zuletzt die AS Monaco, wo er im Oktober entlassen wurde.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17