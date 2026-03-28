Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Barça-Star Raphinha fällt nach Oberschenkelverletzung aus
- Offensivspieler verpasst drei Spiele gegen Atlético Madrid, für Clásico könnte es reichen
- 27 Torbeteiligungen in 31 Saison-Partien, davon 19 Tore
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Cédric HeebRedaktor Sport
Barça-Star Raphinha (29) wird den Katalanen für mehrere Wochen fehlen. Der Brasilianer hat sich im Testspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.
Barça teilt mit, dass die geschätzte Ausfalldauer rund fünf Wochen beträgt. Damit verpasst der Flügelstürmer unter anderem gleich drei Partien gegen Atlético Madrid. Am nächsten Samstag treffen die beiden Top-Klubs in LaLiga aufeinander, am 8. und 14. April dann auch im Champions-League-Viertelfinal.
Ob Raphinha rechtzeitig für den Clásico gegen Real Madrid am 10. Mai wieder fit wird, wird sich zeigen. Für die Katalanen ist dies ohnehin ein gewichtiger Ausfall, hat der Brasilianer in dieser Saison in 31 Partien doch 27 Torbeteiligungen vorzuweisen (19 Tore).
Mehr zu LaLiga
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
29
50
73
2
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
29
21
57
5
Real Betis Balompie
29
7
44
6
RC Celta de Vigo
29
6
41
7
Real Sociedad
29
-1
38
8
Getafe CF
29
-6
38
9
Athletic Bilbao
29
-9
38
10
CA Osasuna
29
-1
37
11
RCD Espanyol Barcelona
29
-8
37
12
Valencia CF
29
-10
35
13
FC Girona
29
-13
34
14
Rayo Vallecano
29
-7
32
15
Sevilla FC
29
-12
31
16
Deportivo Alaves
29
-11
31
17
Elche CF
29
-8
29
18
RCD Mallorca
29
-13
28
19
Levante UD
29
-14
26
20
Real Oviedo
29
-28
21
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Conference League Qualifikation
Abstieg