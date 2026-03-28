DE
FR
Abonnieren

Ist auch Clásico in Gefahr?
Barça-Star fällt mehrere Wochen aus

Raphinha hat sich bei einem Testspiel der brasilianischen Nationalmannschaft verletzt. Der Spieler des FC Barcelona fällt mit einer Oberschenkelblessur mehrere Wochen aus.
Publiziert: 14:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/2
Raphinha fällt mehrere Wochen verletzt aus.
Foto: Europa Press via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Barça-Star Raphinha fällt nach Oberschenkelverletzung aus
  • Offensivspieler verpasst drei Spiele gegen Atlético Madrid, für Clásico könnte es reichen
  • 27 Torbeteiligungen in 31 Saison-Partien, davon 19 Tore
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_531.JPG
Cédric HeebRedaktor Sport

Barça-Star Raphinha (29) wird den Katalanen für mehrere Wochen fehlen. Der Brasilianer hat sich im Testspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Barça teilt mit, dass die geschätzte Ausfalldauer rund fünf Wochen beträgt. Damit verpasst der Flügelstürmer unter anderem gleich drei Partien gegen Atlético Madrid. Am nächsten Samstag treffen die beiden Top-Klubs in LaLiga aufeinander, am 8. und 14. April dann auch im Champions-League-Viertelfinal.

Ob Raphinha rechtzeitig für den Clásico gegen Real Madrid am 10. Mai wieder fit wird, wird sich zeigen. Für die Katalanen ist dies ohnehin ein gewichtiger Ausfall, hat der Brasilianer in dieser Saison in 31 Partien doch 27 Torbeteiligungen vorzuweisen (19 Tore).

Mehr zu LaLiga
ManCity-Star heizt Gerüchte um Wechsel zu Real an
Mit brisanten Aussagen
ManCity-Star heizt Gerüchte um Wechsel zu Real an
Lewandowski spricht über seine Zukunft
Bleibt Star-Stürmer bei Barça?
Lewandowski spricht über seine Zukunft
LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
FC Barcelona
29
50
73
2
Real Madrid
Real Madrid
29
37
69
3
Villarreal CF
Villarreal CF
29
20
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
29
21
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
29
7
44
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
29
6
41
7
Real Sociedad
Real Sociedad
29
-1
38
8
Getafe CF
Getafe CF
29
-6
38
9
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
29
-9
38
10
CA Osasuna
CA Osasuna
29
-1
37
11
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
29
-8
37
12
Valencia CF
Valencia CF
29
-10
35
13
FC Girona
FC Girona
29
-13
34
14
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
29
-7
32
15
Sevilla FC
Sevilla FC
29
-12
31
16
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
29
-11
31
17
Elche CF
Elche CF
29
-8
29
18
RCD Mallorca
RCD Mallorca
29
-13
28
19
Levante UD
Levante UD
29
-14
26
20
Real Oviedo
Real Oviedo
29
-28
21
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
LaLiga
LaLiga
Atlético Madrid
Atlético Madrid
FC Barcelona
FC Barcelona
Real Madrid
Real Madrid
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        LaLiga
        LaLiga
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        FC Barcelona
        FC Barcelona
        Real Madrid
        Real Madrid