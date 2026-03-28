Raphinha hat sich bei einem Testspiel der brasilianischen Nationalmannschaft verletzt. Der Spieler des FC Barcelona fällt mit einer Oberschenkelblessur mehrere Wochen aus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Barça-Star Raphinha fällt nach Oberschenkelverletzung aus

Offensivspieler verpasst drei Spiele gegen Atlético Madrid, für Clásico könnte es reichen

27 Torbeteiligungen in 31 Saison-Partien, davon 19 Tore War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Cédric Heeb Redaktor Sport

Barça-Star Raphinha (29) wird den Katalanen für mehrere Wochen fehlen. Der Brasilianer hat sich im Testspiel gegen Frankreich am Donnerstag eine Oberschenkelverletzung zugezogen.

Barça teilt mit, dass die geschätzte Ausfalldauer rund fünf Wochen beträgt. Damit verpasst der Flügelstürmer unter anderem gleich drei Partien gegen Atlético Madrid. Am nächsten Samstag treffen die beiden Top-Klubs in LaLiga aufeinander, am 8. und 14. April dann auch im Champions-League-Viertelfinal.

Ob Raphinha rechtzeitig für den Clásico gegen Real Madrid am 10. Mai wieder fit wird, wird sich zeigen. Für die Katalanen ist dies ohnehin ein gewichtiger Ausfall, hat der Brasilianer in dieser Saison in 31 Partien doch 27 Torbeteiligungen vorzuweisen (19 Tore).