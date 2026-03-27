Darum gehts
- Rodri äussert sich zu Real-Gerüchten und schliesst Wechsel nicht aus
- Atlético-Vergangenheit macht potenziellen Transfer zu Real Madrid besonders brisant
- Ballon-d’Or-Sieger 2024, Vertrag bei ManCity bis 2027
Kommt es zum grossen Poker um Weltklasse-Mittelfeldspieler Rodri (29)? Noch hat der Spanier bei Manchester City einen Vertrag bis 2027. Ob er diesen auch ganz erfüllen wird, ist jedoch fraglich.
Schon seit geraumer Zeit wird der vierfache Premier-League-Champion und Sieger der Champions League (2023) mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Schon 2024 sollen die Königlichen nach Rodris Gewinn des Ballon d'Or heiss auf den Spielmacher gewesen sein.
Jetzt wird dieses Gerücht neu befeuert – durch Rodri selbst.
Rodris bemerkenswerte Aussagen
Der Spanier hat sich erstmals selbst offen zu den Meldungen geäussert und schliesst einen Wechsel zu den Madrilenen keineswegs aus: «Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen.» Bewundernd fügt er hinzu: «Sie haben eine riesige Fangemeinde, die sie bedingungslos unterstützt, und für mich ist das Bernabéu immer wieder beeindruckend, ein wirklich imposantes Stadion.» Zudem wolle er gerne eines Tages in die Heimat zurückkehren, was ebenfalls nicht gegen einen Wechsel zu Real spricht.
Brisante Atlético-Vergangenheit
Ein Transfer zu Real Madrid wäre aufgrund von Rodris Vergangenheit bei Stadtrivale Atlético Madrid besonders brisant. Er verbrachte sechs Jahre in der Nachwuchsabteilung der Colchoneros und kehrte 2018 für ein Jahr zurück, bevor er seine Heimat im Juli 2019 in Richtung Manchester verliess.
Für Rodri stellt diese Historie jedoch kein Hindernis dar: «Viele Spieler haben diesen Weg eingeschlagen, nicht wahr?» Zudem sei seit seinem Engagement bei Atléti auch einige Zeit vergangen. Eine Einstellung, die die Atlético-Fans nicht gerade besänftigen dürfte.
Tatsächlich ist die Liste an Spielern, die für beide Top-Klubs aus Madrid gespielt haben, prominent bestückt. Der wohl bekannteste Name ist Raúl (48). Er spielte in der Jugend für Atlético, wechselte dann zum Stadtrivalen und stieg dort zur Real-Legende auf. Auch in den aktuellen Kadern finden sich Spieler, die beide Welten kennen: Real-Keeper Thibaut Courtois (33) stand von 2011 bis 2014 im Kasten von Atlético, während Marcos Llorente (31) aus der Jugend der Königlichen stammt, dort von 2008 bis 2019 unter Vertrag stand und schliesslich direkt zu Atlético wechselte.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17