Die Diskussionen um einen Wechsel Rodris von ManCity zu Real Madrid reissen nicht ab. Nun heizt der Spanier selber mit bemerkenswerten Aussagen die Gerüchteküche weiter an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rodri äussert sich zu Real-Gerüchten und schliesst Wechsel nicht aus

Atlético-Vergangenheit macht potenziellen Transfer zu Real Madrid besonders brisant

Ballon-d’Or-Sieger 2024, Vertrag bei ManCity bis 2027 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Kommt es zum grossen Poker um Weltklasse-Mittelfeldspieler Rodri (29)? Noch hat der Spanier bei Manchester City einen Vertrag bis 2027. Ob er diesen auch ganz erfüllen wird, ist jedoch fraglich.

Schon seit geraumer Zeit wird der vierfache Premier-League-Champion und Sieger der Champions League (2023) mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Schon 2024 sollen die Königlichen nach Rodris Gewinn des Ballon d'Or heiss auf den Spielmacher gewesen sein.

Jetzt wird dieses Gerücht neu befeuert – durch Rodri selbst.

Rodris bemerkenswerte Aussagen

Der Spanier hat sich erstmals selbst offen zu den Meldungen geäussert und schliesst einen Wechsel zu den Madrilenen keineswegs aus: «Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen.» Bewundernd fügt er hinzu: «Sie haben eine riesige Fangemeinde, die sie bedingungslos unterstützt, und für mich ist das Bernabéu immer wieder beeindruckend, ein wirklich imposantes Stadion.» Zudem wolle er gerne eines Tages in die Heimat zurückkehren, was ebenfalls nicht gegen einen Wechsel zu Real spricht.

Brisante Atlético-Vergangenheit

Ein Transfer zu Real Madrid wäre aufgrund von Rodris Vergangenheit bei Stadtrivale Atlético Madrid besonders brisant. Er verbrachte sechs Jahre in der Nachwuchsabteilung der Colchoneros und kehrte 2018 für ein Jahr zurück, bevor er seine Heimat im Juli 2019 in Richtung Manchester verliess.

Für Rodri stellt diese Historie jedoch kein Hindernis dar: «Viele Spieler haben diesen Weg eingeschlagen, nicht wahr?» Zudem sei seit seinem Engagement bei Atléti auch einige Zeit vergangen. Eine Einstellung, die die Atlético-Fans nicht gerade besänftigen dürfte.

Tatsächlich ist die Liste an Spielern, die für beide Top-Klubs aus Madrid gespielt haben, prominent bestückt. Der wohl bekannteste Name ist Raúl (48). Er spielte in der Jugend für Atlético, wechselte dann zum Stadtrivalen und stieg dort zur Real-Legende auf. Auch in den aktuellen Kadern finden sich Spieler, die beide Welten kennen: Real-Keeper Thibaut Courtois (33) stand von 2011 bis 2014 im Kasten von Atlético, während Marcos Llorente (31) aus der Jugend der Königlichen stammt, dort von 2008 bis 2019 unter Vertrag stand und schliesslich direkt zu Atlético wechselte.