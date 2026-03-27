DE
FR
Abonnieren

Mit brisanten Aussagen
ManCity-Star heizt Gerüchte um Wechsel zu Real an

Die Diskussionen um einen Wechsel Rodris von ManCity zu Real Madrid reissen nicht ab. Nun heizt der Spanier selber mit bemerkenswerten Aussagen die Gerüchteküche weiter an.
Publiziert: vor 25 Minuten
Kommentieren
1/5
Rodri von Manchester City schliesst einen Wechsel zu Real Madrid nicht aus.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Rodri äussert sich zu Real-Gerüchten und schliesst Wechsel nicht aus
  • Atlético-Vergangenheit macht potenziellen Transfer zu Real Madrid besonders brisant
  • Ballon-d’Or-Sieger 2024, Vertrag bei ManCity bis 2027
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
file84q6ciuzdb71cq3kl16kn-1.jpg
Davide MalinconicoRedaktor Sport

Kommt es zum grossen Poker um Weltklasse-Mittelfeldspieler Rodri (29)? Noch hat der Spanier bei Manchester City einen Vertrag bis 2027. Ob er diesen auch ganz erfüllen wird, ist jedoch fraglich.

Schon seit geraumer Zeit wird der vierfache Premier-League-Champion und Sieger der Champions League (2023) mit Real Madrid in Verbindung gebracht. Schon 2024 sollen die Königlichen nach Rodris Gewinn des Ballon d'Or heiss auf den Spielmacher gewesen sein. 

Jetzt wird dieses Gerücht neu befeuert – durch Rodri selbst.

Rodris bemerkenswerte Aussagen

Der Spanier hat sich erstmals selbst offen zu den Meldungen geäussert und schliesst einen Wechsel zu den Madrilenen keineswegs aus: «Man kann den besten Vereinen der Welt nicht so einfach absagen.» Bewundernd fügt er hinzu: «Sie haben eine riesige Fangemeinde, die sie bedingungslos unterstützt, und für mich ist das Bernabéu immer wieder beeindruckend, ein wirklich imposantes Stadion.» Zudem wolle er gerne eines Tages in die Heimat zurückkehren, was ebenfalls nicht gegen einen Wechsel zu Real spricht.

Mehr zum internationalen Fussball
Luca Toni schiesst gegen Trainer-Legende
«Menschlich eine Null»
Luca Toni schiesst gegen Trainer-Legende
Schweiz trifft an der WM entweder auf Italien oder Bosnien
Wen bekommt die Schweiz?
Diese acht Teams kämpfen um die letzten vier WM-Tickets

Brisante Atlético-Vergangenheit

Ein Transfer zu Real Madrid wäre aufgrund von Rodris Vergangenheit bei Stadtrivale Atlético Madrid besonders brisant. Er verbrachte sechs Jahre in der Nachwuchsabteilung der Colchoneros und kehrte 2018 für ein Jahr zurück, bevor er seine Heimat im Juli 2019 in Richtung Manchester verliess.

Für Rodri stellt diese Historie jedoch kein Hindernis dar: «Viele Spieler haben diesen Weg eingeschlagen, nicht wahr?» Zudem sei seit seinem Engagement bei Atléti auch einige Zeit vergangen. Eine Einstellung, die die Atlético-Fans nicht gerade besänftigen dürfte.

Tatsächlich ist die Liste an Spielern, die für beide Top-Klubs aus Madrid gespielt haben, prominent bestückt. Der wohl bekannteste Name ist Raúl (48). Er spielte in der Jugend für Atlético, wechselte dann zum Stadtrivalen und stieg dort zur Real-Legende auf. Auch in den aktuellen Kadern finden sich Spieler, die beide Welten kennen: Real-Keeper Thibaut Courtois (33) stand von 2011 bis 2014 im Kasten von Atlético, während Marcos Llorente (31) aus der Jugend der Königlichen stammt, dort von 2008 bis 2019 unter Vertrag stand und schliesslich direkt zu Atlético wechselte.

Premier League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
31
39
70
2
Manchester City
Manchester City
30
32
61
3
Manchester United
Manchester United
31
13
55
4
Aston Villa
Aston Villa
31
5
54
5
Liverpool FC
Liverpool FC
31
8
49
6
Chelsea FC
Chelsea FC
31
15
48
7
Brentford FC
Brentford FC
31
4
46
8
Everton FC
Everton FC
31
2
46
9
FC Fulham
FC Fulham
31
-1
44
10
Brighton & Hove Albion
Brighton & Hove Albion
31
4
43
11
FC Sunderland
FC Sunderland
31
-4
43
12
Newcastle United
Newcastle United
31
-1
42
13
AFC Bournemouth
AFC Bournemouth
31
-2
42
14
Crystal Palace
Crystal Palace
30
-2
39
15
Leeds United
Leeds United
31
-11
33
16
Nottingham Forest
Nottingham Forest
31
-12
32
17
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
31
-10
30
18
West Ham United
West Ham United
31
-21
29
19
Burnley FC
Burnley FC
31
-28
20
20
Wolverhampton Wanderers
Wolverhampton Wanderers
31
-30
17
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Atlético Madrid
Atlético Madrid
Real Madrid
Real Madrid
Manchester City
Manchester City
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Atlético Madrid
        Atlético Madrid
        Real Madrid
        Real Madrid
        Manchester City
        Manchester City