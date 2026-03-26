Der ehemalige Bayern-Stürmer Luca Toni nimmt im Gespräch über seinen früheren Coach Louis van Gaal kein Blatt vor den Mund. Es ist nicht das erste Mal, dass der Italiener die Trainer-Legende öffentlich kritisiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Luca Toni (48) kritisiert Ex-Coach Louis van Gaal scharf öffentlich

Van Gaal wird als «menschlich eine Null» bezeichnet

Toni schoss 58 Tore in 89 Spielen für Bayern War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Luca Toni (48), einstiger Bayern-Torjäger, holt zum Rundumschlag gegen seinen ehemaligen Coach Louis van Gaal (74) aus – es ist nicht das erste Mal, dass der Italiener öffentlich Kritik an der Trainer-Legende übt.

Auf Vereinsebene erlebte Toni beim FC Bayern die wohl erfolgreichste Zeit seiner Karriere – sowohl kollektiv als auch individuell: In 89 Pflichtspielen erzielte er 58 Treffer und krönte sich in der Saison 2007/2008 zum Bundesliga-Torschützenkönig. Dennoch blickt er nicht nur mit Wehmut auf seine Münchner Zeit zurück – Grund dafür ist die schwierige Zusammenarbeit mit dem holländischen Coach.

«Menschlich eine Null»

In der DAZN-Sendung «You'll never talk alone» schiesst Toni gegen seinen früheren Chef: «Ich glaube, er ist ein guter Trainer. Aber bei den menschlichen Beziehungen war er eine Null.»

Laut dem 47-fachen italienischen Nationalspieler habe der Holländer gezielt versucht, Stars auszubooten, um die eigene Macht zu demonstrieren: «Lucio hatte er schon aussortiert. Mich wollte er wegschicken, ebenso wie Ribéry. Die Liste der Probleme mit van Gaal ist lang. Das ist nur die Spitze des Eisbergs – wir könnten fünf Stunden lang nur darüber sprechen.»

Nicht die erste Kritik

Toni nahm schon während ihrer gemeinsamen Zeit bei den Bayern gegenüber seinem Vorgesetzten kein Blatt vor den Mund: Im Herbst 2009 erklärte er öffentlich, das Verhältnis sei «so gut wie am Ende» und sprach von «Zermürbung von vier langen Monaten voller Entbehrungen und Unverständnis mit dem aktuellen Trainer».

Diese Kritik blieb nicht folgenlos: Der Weltmeister von 2006 wurde für das anschliessende Champions-League-Spiel gegen Maccabi Haifa suspendiert. Konsequenterweise verliess der Italiener die Münchner bereits im darauffolgenden Transferfenster – nach nur einem halben Jahr unter van Gaal. Der Kult-Trainer selbst blieb ebenfalls kein Dauerbrenner: Im Frühjahr 2011 wurde er entlassen.

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