Wie Mohamed Salah am Dienstagabend vermeldet hat, wird er Liverpool nach neun erfolgreichen Jahren auf die kommende Saison hin verlassen. Während die Gerüchteküche um die Zukunft des Ägypters gewaltig brodelt, meldet sich sein Spielerberater zu Wort.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mohamed Salah wird Liverpool nach neun Jahren verlassen

Gerüchteküche um Salahs Zukunft brodelt

Salahs Berater bezieht Stellung zu Gerüchten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Am Dienstagabend gab Mohamed Salah (33) bekannt, dass er den FC Liverpool im kommenden Sommer nach neun gemeinsamen Jahren verlassen wird. Die Nachricht sorgt für enormes Aufsehen – schliesslich endet in Liverpool eine Ära: Seit seiner Ankunft im Jahr 2017 stand der Ägypter 435-mal für die Reds auf dem Platz, erzielte dabei 255 Tore und steuerte 122 Assists bei. Hinzu kommen zwei Meistertitel sowie der Champions-League-Sieg 2019, zu dem er – nicht nur mit seinem Treffer im Final gegen Tottenham – entscheidend beitrug. Zudem sicherte er sich in vier seiner neun Spielzeiten die Torjägerkrone der englischen Premier League.

Eines ist sicher: Der ehemalige Basler verlässt die Anfield Road als eine Klub-Legende. Seine jüngste Ankündigung markiert jetzt den Startschuss für zahlreiche hitzige Spekulationen über seine Zukunft.

Auf den sozialen Medien reagiert nun sein langjähriger Berater Ramy Abbas Issa auf die Gerüchte und versucht dabei, den Ball flach zu halten: «Wir wissen nicht, wo Mohamed in der nächsten Saison spielen wird. Das bedeutet auch, dass es niemand sonst weiss. Hütet euch vor den Klicksuchenden, die nur Aufmerksamkeit wollen.»

In die Wüste, nach Amerika oder doch ein Verbleib in Europa?

Ungeachtet dessen dürften die Spekulationen um Salahs Zukunft in den kommenden Wochen kaum abreissen.

Laut der «Daily Mail» bringen sich weltweit zahlreiche Top-Klubs für den Ex-Bebbi in Stellung. Allen voran die saudische Pro League macht Ernst: Nachdem Al-Ittihad bereits 2023 mit einem 150-Millionen-Pfund-Angebot gelockt hatte, buhlen nun auch weitere Vereine aus der Wüste um die Dienste des Ägypters. Parallel dazu streckt auch die nordamerikanische MLS ihre Fühler aus.

Doch auch ein Verbleib auf dem europäischen Kontinent ist denkbar – der bis 2027 laufende Vertrag wird aufgelöst und als ablösefreier Weltstar stellt Salah ein begehrtes Ziel für viele Elite-Klubs dar. Die britische Zeitung «The Sun» spekuliert schon gewaltig über die nächste Station des 113-fachen Nationalspielers aus Ägypten. Gehandelt werden unter anderem eine Rückkehr zur AS Roma sowie Wechsel zu europäischen Schwergewichten wie Real Madrid, Barcelona, PSG oder der AC Milan.

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