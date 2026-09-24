Zum ersten Mal finden gleich vier Länderspiele am Stück statt. In der ungewöhnlich langen Nati-Pause warten massenweise Top-Spiele auf dich – mit Blick verpasst du nichts.

Auf diese Kracher kannst du dich in der Nations League freuen

Auf diese Kracher kannst du dich in der Nations League freuen

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft In der XXL-Länderspielpause stehen täglich Topspiele auf dem Programm

Klopp debütiert mit Deutschland gegen Holland und Griechenland

Schweiz spielt gegen Nordmazedonien, Schottland und Slowenien

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Am Sonntag fanden in den europäischen Ligen die letzten Spiele statt. Fans des Klubfussballs müssen sich drei Wochen gedulden, ehe ihre Vereine wieder im Einsatz stehen. Doch über fehlende Unterhaltung kann sich in der XXL-Länderspielpause niemand beschweren. Fast jeden Tag findet ein richtiger Kracher statt – eine Guck-Empfehlung.

Donnerstag, 24. September

20.45 Uhr Holland – Deutschland

20.45 Uhr Norwegen – Dänemark

In Amsterdam geben um 20.45 Uhr gleich zwei Star-Trainer ihr Debüt. Jürgen Klopp (59) fordert mit Deutschland die Holländer von Xavi (46). Zeitgleich wollen die Norweger um Haaland die guten WM-Leistungen gegen Dänemark bestätigen.

Freitag, 25. September

20.45 Uhr Italien – Belgien

An der WM war Italien der grosse Abwesende, in der Nations League kommt es zum Auftakt zum Duell mit Belgien. Die roten Teufel haben mit Mark van Bommel (49) ebenfalls einen neuen Trainer an der Seitenlinie.

Samstag, 26. September

20.45 Uhr England – Spanien

20.45 Uhr Nordmazedonien – Schweiz

Während die Nati in Skopje auf Nordmazedonien trifft (ab 20.45 Uhr live bei Blick), startet Weltmeister Spanien mit einem Hammer-Gegner in die Nations League. Im Wembley geht es gegen den WM-Dritten England.

Sonntag, 27. September

20.45 Uhr Deutschland – Griechenland

20.45 Uhr Norwegen – Portugal

In Augsburg absolviert Klopp sein erstes Heimspiel als DFB-Trainer gegen Griechenland. Mit Konstantinos Karetsas (18, 35 Mio. Marktwert) spielt das grösste Talent des Gegners bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. Für Haaland und Co. kommt es zum Duell mit Cristiano Ronaldo (41) und seinen Portugiesen. In zehn Duellen haben die Skandinavier bisher nur einen Sieg einfahren können.

Montag, 28. September

20.45 Uhr Belgien – Frankreich

20.45 Uhr Türkei – Italien

Nach der WM übernahm Zinedine Zidane (54) die Équipe Tricolore. Nach dem Auftakt gegen die Türkei wartet mit Belgien der nächste Brocken auf Mbappé und Co. Gleichzeitig misst sich Italien mit Ex-Nati-Talent Alessandro Romano mit der Türkei.

Dienstag, 29. September

20.45 Uhr Schottland – Schweiz

20.45 Uhr Spanien – Kroatien

Wer am Dienstagabend keine Lust auf den Auftritt der Nati im Hampden Park in Glasgow hat, für den gibt es spannendes Alternativprogramm. Der amtierende Weltmeister Spanien trifft mit Kroatien auf den Vizeweltmeister von 2018.

Donnerstag, 1. Oktober

20.45 Uhr Deutschland – Serbien

Im direkten Vergleich hat Deutschland gegen Serbien die Nase deutlich vorne (16:8 Siege). Wird sich zeigen, wer etwas für diese Statistik machen kann.

Freitag, 2. Oktober

20.45 Uhr Frankreich – Italien

2006 war das Duell Frankreich gegen Italien der WM-Final, mit dem besseren Ende für die Squadra Azzurra. 20 Jahre später stehen sich die beiden Giganten des Weltfussballs in der Nations League gegenüber.

Samstag, 3. Oktober

20.45 Uhr Kroatien – England

20.45 Uhr Schweiz – Slowenien

Im dritten Spiel der Nati-Pause trifft das Team von Murat Yakin auf Slowenien. Zeitgleich kommt es zu einer WM-Reprise. Zum Auftakt der Gruppenphase überfuhr England die Kroaten mit 4:2. Können sich Modric und Co. revanchieren?

Sonntag, 4. Oktober

20.45 Uhr Portugal – Norwegen

20.45 Uhr Griechenland – Deutschland

Portugal bekommt gegen Ende der ersten Nations-League-Tranche Besuch aus Norwegen. Für Klopps DFB-Equipe gibt es in Athen das Duell mit dem Europameister von 2004.

Montag, 5. Oktober

20.45 Uhr Frankreich – Belgien

Zum Abschluss kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen Frankreich und Belgien. Sollte der Weltmeister von 2018 gewinnen, wäre das Head-to-Head wieder ausgeglichen (Stand jetzt: 29 Siege Frankreich, 30 Siege Belgien).

Dienstag, 6. Oktober

20.45 Uhr Schweiz – Nordmazedonien

20.45 Uhr Kroatien – Spanien

Bevor der Klubfussball wieder übernimmt, trifft die Schweizer Nati in Luzern auf Nordmazedonien. Yamal und Co. messen sich mit den Routiniers aus dem Balkan rund um Luka Modric.