Darum gehts
- In der XXL-Länderspielpause stehen täglich Topspiele auf dem Programm
- Klopp debütiert mit Deutschland gegen Holland und Griechenland
- Schweiz spielt gegen Nordmazedonien, Schottland und Slowenien
Am Sonntag fanden in den europäischen Ligen die letzten Spiele statt. Fans des Klubfussballs müssen sich drei Wochen gedulden, ehe ihre Vereine wieder im Einsatz stehen. Doch über fehlende Unterhaltung kann sich in der XXL-Länderspielpause niemand beschweren. Fast jeden Tag findet ein richtiger Kracher statt – eine Guck-Empfehlung.
Donnerstag, 24. September
20.45 Uhr Holland – Deutschland
20.45 Uhr Norwegen – Dänemark
In Amsterdam geben um 20.45 Uhr gleich zwei Star-Trainer ihr Debüt. Jürgen Klopp (59) fordert mit Deutschland die Holländer von Xavi (46). Zeitgleich wollen die Norweger um Haaland die guten WM-Leistungen gegen Dänemark bestätigen.
Freitag, 25. September
20.45 Uhr Italien – Belgien
An der WM war Italien der grosse Abwesende, in der Nations League kommt es zum Auftakt zum Duell mit Belgien. Die roten Teufel haben mit Mark van Bommel (49) ebenfalls einen neuen Trainer an der Seitenlinie.
Samstag, 26. September
20.45 Uhr England – Spanien
20.45 Uhr Nordmazedonien – Schweiz
Während die Nati in Skopje auf Nordmazedonien trifft (ab 20.45 Uhr live bei Blick), startet Weltmeister Spanien mit einem Hammer-Gegner in die Nations League. Im Wembley geht es gegen den WM-Dritten England.
Sonntag, 27. September
20.45 Uhr Deutschland – Griechenland
20.45 Uhr Norwegen – Portugal
In Augsburg absolviert Klopp sein erstes Heimspiel als DFB-Trainer gegen Griechenland. Mit Konstantinos Karetsas (18, 35 Mio. Marktwert) spielt das grösste Talent des Gegners bei Borussia Dortmund in der Bundesliga. Für Haaland und Co. kommt es zum Duell mit Cristiano Ronaldo (41) und seinen Portugiesen. In zehn Duellen haben die Skandinavier bisher nur einen Sieg einfahren können.
Montag, 28. September
20.45 Uhr Belgien – Frankreich
20.45 Uhr Türkei – Italien
Nach der WM übernahm Zinedine Zidane (54) die Équipe Tricolore. Nach dem Auftakt gegen die Türkei wartet mit Belgien der nächste Brocken auf Mbappé und Co. Gleichzeitig misst sich Italien mit Ex-Nati-Talent Alessandro Romano mit der Türkei.
Dienstag, 29. September
20.45 Uhr Schottland – Schweiz
20.45 Uhr Spanien – Kroatien
Wer am Dienstagabend keine Lust auf den Auftritt der Nati im Hampden Park in Glasgow hat, für den gibt es spannendes Alternativprogramm. Der amtierende Weltmeister Spanien trifft mit Kroatien auf den Vizeweltmeister von 2018.
Donnerstag, 1. Oktober
20.45 Uhr Deutschland – Serbien
Im direkten Vergleich hat Deutschland gegen Serbien die Nase deutlich vorne (16:8 Siege). Wird sich zeigen, wer etwas für diese Statistik machen kann.
Freitag, 2. Oktober
20.45 Uhr Frankreich – Italien
2006 war das Duell Frankreich gegen Italien der WM-Final, mit dem besseren Ende für die Squadra Azzurra. 20 Jahre später stehen sich die beiden Giganten des Weltfussballs in der Nations League gegenüber.
Samstag, 3. Oktober
20.45 Uhr Kroatien – England
20.45 Uhr Schweiz – Slowenien
Im dritten Spiel der Nati-Pause trifft das Team von Murat Yakin auf Slowenien. Zeitgleich kommt es zu einer WM-Reprise. Zum Auftakt der Gruppenphase überfuhr England die Kroaten mit 4:2. Können sich Modric und Co. revanchieren?
Sonntag, 4. Oktober
20.45 Uhr Portugal – Norwegen
20.45 Uhr Griechenland – Deutschland
Portugal bekommt gegen Ende der ersten Nations-League-Tranche Besuch aus Norwegen. Für Klopps DFB-Equipe gibt es in Athen das Duell mit dem Europameister von 2004.
Montag, 5. Oktober
20.45 Uhr Frankreich – Belgien
Zum Abschluss kommt es zum Nachbarschaftsduell zwischen Frankreich und Belgien. Sollte der Weltmeister von 2018 gewinnen, wäre das Head-to-Head wieder ausgeglichen (Stand jetzt: 29 Siege Frankreich, 30 Siege Belgien).
Dienstag, 6. Oktober
20.45 Uhr Schweiz – Nordmazedonien
20.45 Uhr Kroatien – Spanien
Bevor der Klubfussball wieder übernimmt, trifft die Schweizer Nati in Luzern auf Nordmazedonien. Yamal und Co. messen sich mit den Routiniers aus dem Balkan rund um Luka Modric.