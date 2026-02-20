Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Am Wochenende stehen Kracher-Spiele in den Top-5-Ligen an

Arsenal bittet die Spurs zum Nord-London-Derby

Die erste Playoff-Runde der Champions League ist Geschichte. Neben klaren Pflichtsiegen hatten es einige Partien mächtig in sich. Der Rassismus-Eklat zwischen Benfica und Real beschäftigt weiterhin, während die Überraschungsmannschaft Bodö/Glimt nach Siegen gegen Manchester City, Atlético Madrid und zuletzt Inter Mailand in den Sozialen Medien mit Lob überschüttet wird. Doch bevor die vielversprechenden Rückspiele nächste Woche stattfinden, kommt es auch in den Top-5-Ligen Europas zu brennenden Aufeinandertreffen. Das sind die heissesten Duelle vom kommenden Wochenende:

CA Osasuna gegen Real Madrid

Die Königlichen stehen vor einem enorm wichtigen Spiel am Samstag. Real führt die spanische LaLiga mit zwei Punkten Vorsprung auf Barcelona an. Darüber hinaus spielt die Blaugrana dieses Wochenende gegen ein formschwaches Levante, das sich im Abstiegskampf befindet. Es muss also unbedingt ein Sieg her, um die Tabellenführung nicht aus der Hand zu geben. Obwohl Vinicius Junior (25) in der letzten Partie den Siegtreffer erzielt, schreibt der Brasilianer erneut Schlagzeilen neben dem Fussballplatz. Nach seinem Tor soll der Offensivspieler von Benficas Gianluca Prestianni (20) rassistisch beleidigt worden sein. Diese Geschichte schlägt weiterhin Wellen. Nun müssen die Madrilenen beweisen, dass sie in der Lage sind, diese Nebengeräusche gegen Osasuna am Samstag auszublenden.

RB Leipzig gegen Borussia Dortmund

Beim BVB brennt es in der Abwehr lichterloh. Mit Nico Schlotterbeck (26), Emre Can (32), Niklas Süle (30) und Filippo Mane (20) fehlen den Borussen gleich vier Verteidiger. Zuletzt musste Trainer Nico Kovac (54) gegen Atalanta auf den Nachwusspieler Luca Reggiani in der Dreierkette setzen. Für den 18-jährigen Italiener der erste Einsatz in der Startelf und Champions-League-Premiere. Trotzdem gewinnen die Dortmunder ihr Playoff-Hinspiel 2:0. Dabei erzielt der Mittelstürmer Serhou Guirassy (29) ein emotionales Tor. Jetzt gilt es, in der Bundesliga, den Anschluss an Tabellenführer Bayern nicht zu verlieren. Der Rückstand auf die Münchner beträgt aktuell sechs Punkte, doch mit einer Niederlage und einem Unentschieden in den letzten fünf Liga-Spielen, haben die Bayern die Tür zum Meisterrennen einen kleinen Spalt weit geöffnet. Auswärts gegen Leipzig treten die Dortmunder am Samstag mit einer dezimierten Abwehr an und versuchen den sechsten Meisterschaftssieg in Serie einzufahren.

US Lecce gegen Inter Mailand

Die Mailänder haben in der Champions League eine grosse Hypothek aufgenommen. Inter blamiert sich auswärts im Hinspiel der Champions-League-Playoffs gegen die Überraschungsmannschaft Bodö/Glimt aus Norwegen. Bevor die Nerazzurri gegen die Skandinavier um den Einzug in den Achtelfinal kämpfen, treffen die Tabellenführer der Serie A am Samstag auswärts auf Lecce. Dabei wird Liga-Torschützenkönig Lautaro Martinez (28) laut «Gazetta dello Sport» verletzt ausfallen. Die Mailänder spielen dieses Wochenende bereits um eine kleine Vorentscheidung im Meisterrennen. Inter führt aktuell die Tabelle in der Serie A mit einem Vorsprung von sieben Punkten auf den Stadtrivalen AC Mailand an. Im Spiel gegen Lecce müssen die Nerazzuri beweisen, dass sie sich von der Blamage gegen Bodö/Glimt nicht aus der Bahn werfen lassen und auch ohne Martinez bestehen können.

FC Barcelona gegen UD Levante

Die Blaugrana stecken in einer Mini-Krise. Nach der 4:0-Klatsche im Cup-Halbfinal gegen Atlético Madrid verliert Barça in der spanischen LaLiga gegen das zwölftplatzierte Girona und gibt so die Tabellenführung an Real ab. Zwei Punkte beträgt der Rückstand auf die Königlichen aktuell. Auch abseits des Fussballplatzes herrscht zurzeit kaum Ruhe bei den Katalanen. Barça steckt nämlich mitten im Wahlkampf. Alle fünf Jahre stellt der Verein seinen Klubpräsidenten durch ein demokratisches Wahlverfahren auf. Der aktuelle Boss Joan Laporta (63) hat sein Amt bereits niedergelegt und ist auf Stimmenfang. Darüber hinaus ist Robert Lewandowskis (37) Zukunft bei den Katalanen noch ungewiss, während täglich neue Gerüchte um seine Nachfolge aufkommen. In der Meisterschaft wartet zu Hause gegen das zweitletzte Levante eine vermeintlich leichte Aufgabe. Trotzdem müssen die Katalanen beweisen, dass die letzten zwei Partien nur Ausrutscher waren. Eine Niederlage könnte in Bezug auf das Meisterrennen verheerend werden.

Tottenham Hotspurs gegen Arsenal FC

In der Premier League kommt es diesen Sonntag zum Nord-London-Derby zwischen Tottenham und Arsenal. Die geschichtsträchtige Rivalität der beiden Vereine verspricht bei jedem Aufeinandertreffen viel Unterhaltung. Auch dieses Wochenende geht es für beide Mannschaften um mehr als nur drei Punkte. Arsenal wackelt an der Tabellenspitze gewaltig. Aus den letzten fünf Meisterschafts-Partien holen die Gunners lediglich acht Punkte. Besonders bitter ist das 2:2 Unentschieden gegen die abgeschlagen Letzten aus Wolverhampton. Manchester City liegt aktuell mit einem Spiel weniger fünf Punkte zurück und macht Arsenal Druck im Meisterrennen. Tottenham befindet sich hingegen mitten in einer Krise und hat sich vergangene Woche vom Trainer Thomas Frank getrennt. Sein Nachfolger Igor Tudor (47) hat weder als Coach noch als Spieler Erfahrung in der Premier League und muss bei seinem ersten Einsatz für die Spurs eines der heissesten Spiele dieser Saison meistern.

RC Lens gegen AS Monaco

2024/25 schliesst der RC Lens die Ligue 1 Saison auf dem 8. Tabellenplatz mit 15 Siegen und 52 Punkten ab. Nicht einmal ein Jahr später und 12 Partien vor dem Saisonende belegen die Artesier den ersten Tabellenrang vor PSG mit 52 Punkten aus 17 Siegen. RCL ist die Überraschungsmannschaft in der Ligue 1. Am Wochenende steht zu Hause gegen AS Monaco eine grosse Herausforderung für den Verein aus Nordfrankreich an. Um die Tabellenführung weiterhin zu behaupten, muss ein Sieg her, denn Verfolger PSG tritt gegen den letztplatzierten FC Metz an.

St. Pauli gegen Werder Bremen

In der Bundesliga kommt es am Sonntag zum Keller-Derby. Lediglich zwei Punkte trennen die beiden Vereine aus Norddeutschland. Aktuell liegt St. Pauli hinter Bremen auf dem ersten Abstiegsplatz, doch die beiden Klubs gehen ihre ähnliche Situation äusserst unterschiedlich an. Während laut «Hamburger Morgernpost» noch Ruhe beim Kiezverein herrscht, entlassen die Bremer anfangs Februar ihren Trainer und holen Daniel Thioune an die Seitenlinie. Die Verpflichtung zieht aber den verhofften Erfolg noch nicht nach sich. Thioune verliert seine ersten zwei Einsätze an Werders Seitenlinie. Jetzt gilt es, diese Negativserie gegen St. Pauli am Sonntag zu brechen.

