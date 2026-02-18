Ein Tor und eine Vorlage: BVB-Stürmer Serhou Guirassy führt Dortmund im Champions-League-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo zum 2:0-Heimsieg. Nach seinem Treffer sendet er eine emotionale Botschaft.

Darum gehts BVB-Star Serhou Guirassy trauert öffentlich um verstorbene Nichte

Trainer Kovac wusste nichts von der Familientragödie des Stürmers

Guirassy erzielte in den letzten Pflichtspielen sieben Tore und zwei Vorlagen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Es ist kein frenetischer Jubel. Bereits in der 3. Minute lässt BVB-Stürmer Serhou Guirassy (29) gegen Atalanta Bergamo die berühmte Südtribüne im Westfalenstadion explodieren. Seine Kollegen stürmen heran. Doch Guirassy bremst sie, zieht sich zuerst das Leibchen hoch und schickt einen Gruss in den Himmel, bevor er mit seinen Mitspielern die Führung feiert.

Es ist eine Geste der Trauer für seine Nichte, Aissata Guirassy. «Möge er dich in seinem weitläufigen Paradies willkommen heissen. Amen», steht unter dem Namen. Nach Spielschluss erklärt Guirassy, dass die Nachricht sich an seinen älteren Bruder gerichtet habe, dessen Tochter kürzlich verstorben ist. «Es ist momentan eine sehr harte Zeit für die Familie», sagt er in einem Interview nach Spielschluss gegenüber Amazon Prime.

Guirassy schaut während des Interviews immer wieder in Richtung Himmel, versteckt nicht, dass es ihm schwerfällt, sich dazu zu äussern. Das Leben könne hart sein, aber es gehe weiter, und man müsse versuchen, stark zu sein. «Irgendwann sterben wir alle.» Die Familie stehe dem Bruder in dieser schweren Zeit bei.

Trainer Kovac wusste nichts

Inwiefern seine Trainer und Mitspieler beim BVB von der Familientragödie wussten, ist nicht bekannt. Zumindest Coach Kovac zeigt sich nach Spielschluss davon überrascht. «Davon weiss ich wirklich nichts, deshalb kann ich nichts dazu sagen», wird der BVB-Trainer von der Deutschen Presse-Agentur zitiert.

Dem Trauerfall zum Trotz ist Guirassy in den letzten Wochen in Topform. Sieben Tore und zwei Vorlagen sind ihm in den letzten sieben Pflichtspielen gelungen. Dank des formstarken Stürmers steht der BVB nicht nur mit einem Bein im Achtelfinal der Champions League, sondern ist mit sechs Punkten Rückstand auch in der Bundesliga an Branchenprimus Bayern dran.