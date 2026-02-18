DE
Schicksalsschlag in der Familie
BVB-Star Guirassy erklärt seinen emotionalen Torjubel

Ein Tor und eine Vorlage: BVB-Stürmer Serhou Guirassy führt Dortmund im Champions-League-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo zum 2:0-Heimsieg. Nach seinem Treffer sendet er eine emotionale Botschaft.
Publiziert: vor 9 Minuten
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Serhou Guirassy jubelt nach seinem Tor in der Champions League emotional.
Darum gehts

  • BVB-Star Serhou Guirassy trauert öffentlich um verstorbene Nichte
  • Trainer Kovac wusste nichts von der Familientragödie des Stürmers
  • Guirassy erzielte in den letzten Pflichtspielen sieben Tore und zwei Vorlagen
Lino DieterleRedaktor Online Sport

Es ist kein frenetischer Jubel. Bereits in der 3. Minute lässt BVB-Stürmer Serhou Guirassy (29) gegen Atalanta Bergamo die berühmte Südtribüne im Westfalenstadion explodieren. Seine Kollegen stürmen heran. Doch Guirassy bremst sie, zieht sich zuerst das Leibchen hoch und schickt einen Gruss in den Himmel, bevor er mit seinen Mitspielern die Führung feiert.

Es ist eine Geste der Trauer für seine Nichte, Aissata Guirassy. «Möge er dich in seinem weitläufigen Paradies willkommen heissen. Amen», steht unter dem Namen. Nach Spielschluss erklärt Guirassy, dass die Nachricht sich an seinen älteren Bruder gerichtet habe, dessen Tochter kürzlich verstorben ist. «Es ist momentan eine sehr harte Zeit für die Familie», sagt er in einem Interview nach Spielschluss gegenüber Amazon Prime.

Guirassy schaut während des Interviews immer wieder in Richtung Himmel, versteckt nicht, dass es ihm schwerfällt, sich dazu zu äussern. Das Leben könne hart sein, aber es gehe weiter, und man müsse versuchen, stark zu sein. «Irgendwann sterben wir alle.» Die Familie stehe dem Bruder in dieser schweren Zeit bei.

Trainer Kovac wusste nichts

Inwiefern seine Trainer und Mitspieler beim BVB von der Familientragödie wussten, ist nicht bekannt. Zumindest Coach Kovac zeigt sich nach Spielschluss davon überrascht. «Davon weiss ich wirklich nichts, deshalb kann ich nichts dazu sagen», wird der BVB-Trainer von der Deutschen Presse-Agentur zitiert.

Dem Trauerfall zum Trotz ist Guirassy in den letzten Wochen in Topform. Sieben Tore und zwei Vorlagen sind ihm in den letzten sieben Pflichtspielen gelungen. Dank des formstarken Stürmers steht der BVB nicht nur mit einem Bein im Achtelfinal der Champions League, sondern ist mit sechs Punkten Rückstand auch in der Bundesliga an Branchenprimus Bayern dran.

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
