Real-Keeper Courtois investiert in Fussball-Klub

Der FC Le Mans will zurück in die Ligue 1 – und setzt dabei auf prominente Unterstützung: Thibaut Courtois, Torhüter bei Real Madrid, erwirbt Anteile am französischen Klub. Er ist nicht der einzige Top-Fussballer, der sich als Klub-Investor hervortut.

Brasilianisches Konsortium übernimmt Mehrheitsanteile, auch Djokovic und Massa beteiligt

Le Mans hat 2025 Rückkehr in Ligue 2 geschafft

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Thibaut Courtois (33) verkündet die News am Donnerstag in einem Video auf Social Media gleich selbst: «Heute bin ich mit ‹Nxtplay› bei Le Mans eingestiegen. Wir sind überzeugt, dass wir den Klub in den nächsten Monaten zusammen zu neuen Höhen führen können.» Nxtplay ist das Anlagevehikel des Torhüters von Real Madrid, mit dem er Anteile an verschiedensten Vermögenswerten in der Sport- und Medienwelt, aber auch an Technologieunternehmen hält.

Damit sichert sich der Le Mans FC weitere prominente Unterstützung: Am gleichen Tag wie Courtois' Investitionen ist bekanntgeworden, dass das brasilianische Konsortium Outfield, an dem unter anderem Tennis-Star Novak Djokovic (38) und die ehemaligen Formel-1-Fahrer Felipe Massa (44) und Kevin Magnussen (33) beteiligt sind, sich die Rechte als Mehrheitsaktionär beim Ligue-2-Verein gesichert hat. Mit den zusätzlichen Geldern sollen insbesondere die Trainingsbedingungen verbessert werden: Einerseits soll das Trainingsgelände, das heute der Stadt gehört, in den Besitz des Vereins übergehen, andererseits will der Klub das vor über 10 Jahren geschlossene Ausbildungszentrum wiedereröffnen, wie der Verein in einer Medienmitteilung schreibt.

Damals steckte der Verein aus dem Nordwesten Frankreichs tief in der Krise: 2013 ist er aufgrund von erheblichen Zahlungsschwierigkeiten in die sechste Liga des Landes zwangsrelegiert worden.

Seit 2025 spielt Le Mans wieder in der zweithöchsten französischen Spielklasse und hat aktuell nur einen Punkt Rückstand auf einen direkten Aufstiegsplatz.

Auch Mbappé und Shaqiri investieren in Fussball-Klubs

Courtois ist nicht der erste Fussball-Star, der sich bereits während seiner Karriere als Investor hervortut. Als Vorreiter gilt dabei Barça-Legende Gerard Piqué (39), der 2018 und damit lange vor seinem Rücktritt Besitzer des FC Andorra geworden ist und den Klub in dieser Funktion im spanischen Ligasystem bis in die zweitklassige LaLiga 2 geführt hat.

Weniger erfolgreich ist Courtois' Real-Teamkollege Kylian Mbappé (27) als Mehrheitsaktionär bei SM Caen: Die Normannen sind seit dem Einstieg des französischen Superstars vor eineinhalb Jahren in die dritte französische Liga abgestiegen.

Ex-Arsenal-Verteidiger Hector Bellerin (30), der heute bei Betis Sevilla spielt, ist Anteilseigner beim englischen Fünftligisten Forest Green Rovers. Und auch die Schweiz hat ein prominentes Beispiel: Xherdan Shaqiri (34) ist Aktionär beim Challenge-Ligisten FC Rapperswil-Jona.

