Das Fussball-Observatorium CIES hat Daten zu den Höchstgeschwindigkeiten der laufenden Champions-League-Saison veröffentlicht. Manuel Akanji gehört zu den schnellsten Innenverteidigern.

Anthony Gordon mit 37,92 km/h der schnellste Spieler der Saison

Nicht ganz so schnell wie Usain Bolt aber genug, um in einer 30er-Zone geblitzt zu werden. Das Fussball-Observatorium des Internationalen Zentrum für Sportwissenschaften (CIES) hat die neusten Daten zu den schnellsten Spielern der laufenden Champions League veröffentlicht. Dabei haben die Wissenschaftler in fünf Kategorien die jeweils 20 schnellsten Spieler bekanntgegeben. Auch Manuel Akanji (30) gehört zu den Spitzenreitern.

Die schnellsten Innenverteidiger

Der Schweizer Abwehrspieler erreicht in der laufenden Champions-League-Saison eine Spitzengeschwindigkeit von 34,18 km/h und holt damit den 6. Rang unter den schnellsten Innenverteidigern. Den ersten Platz belegt der Usbeke Abdukodir Khusanov (21) von Manchester City mit 35,8 km/h. Dahinter folgen Tottenhams Micky van de Ven (24) mit 35,11 km/h und Real Madrids Eder Militao (28) mit 34,61 km/h.

Die schnellsten Aussenverteidiger

Auf den Aussenbahnen geht es etwas schneller zu und her. Besonders bei PSG. Denn die Pariser stellen mit Achraf Hakimi (27) und Nuno Mendes (23) den erst- und zweitplatzierten in dieser Kategorie. Dabei kommt Hakimi auf eine Spitzengeschwindigkeit von 36,4 km/h und Mendes auf 36,12 km/h. Dahinter folgt Manchester Citys Nico O'Reilly (20) mit 35,91 km/h.

Die schnellsten im zentralen Mittelfeld

Im Zentrum des Spielfelds bewegen sich die Spieler im Vergleich zu den restlichen Positionen etwas gemächlicher. Dabei verfügen die Tottenham Hotspurs über das schnellste zentrale Mittelfeld. Gleich vier Londoner gehören zu den 20 schnellsten Spielern auf dieser Position. Archie Gray (19) mit 34,82 km/h und Lucas Bergvall (20) mit 33,64 km/h belegen die Positionen eins und drei für die Spurs. Dazwischen auf dem zweiten Rang befindet sich der Dortmunder Felix Nmecha (25) mit 34,55 km/h.

Die schnellsten Flügelspieler

Newcastles Anthony Gordon (24) wurde mit der bisher höchsten Geschwindigkeit von allen Spielern in der laufenden Champions-League-Saison geblitzt. Satte 37,92 km/h brachte der Engländer während eines Sprints auf den Rasen. Teamkollege und Namensvetter Anthony Elanga (23) ist mit 36,65 km/h der Zweitschnellste. Den dritten Platz belegt Brügges Carlos Forbs (21). Der Portugiese erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 35,93 km/h.

Die schnellsten Mittelstürmer

Es überrascht nicht, dass sich Kylian Mbappé (27) den ersten Platz unter den Mittelstürmern gesichert hat. Der Franzose kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 35,67 km/h. Citys Erling Haaland (25) verpasst das Podest knapp mit 34,87 km/h. Vor ihm befinden sich Liverpools Hugo Ekitike (23) mit 34,91 km/h auf dem dritten Rang und Juventus' Lois Openda (26) mit 35,16 km/h auf Platz zwei.

Mbappé ist der Faulste

Das CIES wertet neben den gemessenen Höchstgeschwindigkeiten auch aus, wann sich die Spieler wie schnell bewegen. Dabei sticht besonders heraus, dass die Mittelstürmer den grössten Teil ihrer zurückgelegten Distanz spazierend verbringen. Allen voran Kylian Mbappé. Insgesamt 43,5 Prozent legt der Franzose mit einer Geschwindigkeit von 0 bis 7 km/h zurück. Hinter ihm folgen Galatasarays Victor Osimhen mit 41,9 Prozent und Sportings Luis Suarez mit 40,1 Prozent.