Auch Schweizer ist dabei
Das sind die schnellsten Champions-League-Spieler

Das Fussball-Observatorium CIES hat Daten zu den Höchstgeschwindigkeiten der laufenden Champions-League-Saison veröffentlicht. Manuel Akanji gehört zu den schnellsten Innenverteidigern.
Publiziert: vor 15 Minuten
Manuel Akanji belegt den sechsten Platz unter den schnellsten Innenverteidigern.
Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Manuel Akanji erreicht 34,18 km/h in Champions League, Platz 6
  • Anthony Gordon mit 37,92 km/h der schnellste Spieler der Saison
  • Kylian Mbappé spaziert 43,5% seiner Distanz unter 7 km/h
Petar DjordjevicRedaktor Sport

Nicht ganz so schnell wie Usain Bolt aber genug, um in einer 30er-Zone geblitzt zu werden. Das Fussball-Observatorium des Internationalen Zentrum für Sportwissenschaften (CIES) hat die neusten Daten zu den schnellsten Spielern der laufenden Champions League veröffentlicht. Dabei haben die Wissenschaftler in fünf Kategorien die jeweils 20 schnellsten Spieler bekanntgegeben. Auch Manuel Akanji (30) gehört zu den Spitzenreitern.

Die schnellsten Innenverteidiger

Der Schweizer Abwehrspieler erreicht in der laufenden Champions-League-Saison eine Spitzengeschwindigkeit von 34,18 km/h und holt damit den 6. Rang unter den schnellsten Innenverteidigern. Den ersten Platz belegt der Usbeke Abdukodir Khusanov (21) von Manchester City mit 35,8 km/h. Dahinter folgen Tottenhams Micky van de Ven (24) mit 35,11 km/h und Real Madrids Eder Militao (28) mit 34,61 km/h. 

Die schnellsten Aussenverteidiger

Auf den Aussenbahnen geht es etwas schneller zu und her. Besonders bei PSG. Denn die Pariser stellen mit Achraf Hakimi (27) und Nuno Mendes (23) den erst- und zweitplatzierten in dieser Kategorie. Dabei kommt Hakimi auf eine Spitzengeschwindigkeit von 36,4 km/h und Mendes auf 36,12 km/h. Dahinter folgt Manchester Citys Nico O'Reilly (20) mit 35,91 km/h. 

Die schnellsten im zentralen Mittelfeld

Im Zentrum des Spielfelds bewegen sich die Spieler im Vergleich zu den restlichen Positionen etwas gemächlicher. Dabei verfügen die Tottenham Hotspurs über das schnellste zentrale Mittelfeld. Gleich vier Londoner gehören zu den 20 schnellsten Spielern auf dieser Position. Archie Gray (19) mit 34,82 km/h und Lucas Bergvall (20) mit 33,64 km/h belegen die Positionen eins und drei für die Spurs. Dazwischen auf dem zweiten Rang befindet sich der Dortmunder Felix Nmecha (25) mit 34,55 km/h. 

Die schnellsten Flügelspieler

Newcastles Anthony Gordon (24) wurde mit der bisher höchsten Geschwindigkeit von allen Spielern in der laufenden Champions-League-Saison geblitzt. Satte 37,92 km/h brachte der Engländer während eines Sprints auf den Rasen. Teamkollege und Namensvetter Anthony Elanga (23) ist mit 36,65 km/h der Zweitschnellste. Den dritten Platz belegt Brügges Carlos Forbs (21). Der Portugiese erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 35,93 km/h. 

Die schnellsten Mittelstürmer

Es überrascht nicht, dass sich Kylian Mbappé (27) den ersten Platz unter den Mittelstürmern gesichert hat. Der Franzose kommt auf eine Höchstgeschwindigkeit von 35,67 km/h. Citys Erling Haaland (25) verpasst das Podest knapp mit 34,87 km/h. Vor ihm befinden sich Liverpools Hugo Ekitike (23) mit 34,91 km/h auf dem dritten Rang und Juventus' Lois Openda (26) mit 35,16 km/h auf Platz zwei. 

Mbappé ist der Faulste

Das CIES wertet neben den gemessenen Höchstgeschwindigkeiten auch aus, wann sich die Spieler wie schnell bewegen. Dabei sticht besonders heraus, dass die Mittelstürmer den grössten Teil ihrer zurückgelegten Distanz spazierend verbringen. Allen voran Kylian Mbappé. Insgesamt 43,5 Prozent legt der Franzose mit einer Geschwindigkeit von 0 bis 7 km/h zurück. Hinter ihm folgen Galatasarays Victor Osimhen mit 41,9 Prozent und Sportings Luis Suarez mit 40,1 Prozent. 

Champions League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Arsenal FC
Arsenal FC
8
19
24
2
Bayern München
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool FC
Liverpool FC
8
12
18
4
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
8
10
17
5
FC Barcelona
FC Barcelona
8
8
16
6
Chelsea FC
Chelsea FC
8
7
16
7
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
8
6
16
8
Manchester City
Manchester City
8
6
16
9
Real Madrid
Real Madrid
8
9
15
10
Inter Mailand
Inter Mailand
8
8
15
11
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
8
10
14
12
Newcastle United
Newcastle United
8
10
14
13
Juventus Turin
Juventus Turin
8
4
13
14
Atletico Madrid
Atletico Madrid
8
2
13
15
Atalanta BC
Atalanta BC
8
0
13
16
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
8
-1
12
17
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos Piräus
Olympiakos Piräus
8
-4
11
19
FC Brügge
FC Brügge
8
-2
10
20
Galatasaray SK
Galatasaray SK
8
-2
10
21
AS Monaco
AS Monaco
8
-6
10
22
Qarabag FK
Qarabag FK
8
-8
10
23
Bodö/Glimt
Bodö/Glimt
8
-1
9
24
SL Benfica
SL Benfica
8
-2
9
25
Olympique Marseille
Olympique Marseille
8
-3
9
26
Pafos FC
Pafos FC
8
-3
9
27
Union Saint-Gilloise
Union Saint-Gilloise
8
-9
9
28
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
8
0
8
29
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
8
-5
8
30
SSC Neapel
SSC Neapel
8
-6
8
31
FC Kopenhagen
FC Kopenhagen
8
-9
8
32
Ajax Amsterdam
Ajax Amsterdam
8
-13
6
33
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
8
-11
4
34
SK Slavia Prag
SK Slavia Prag
8
-14
3
35
Villarreal CF
Villarreal CF
8
-13
1
36
FC Kairat Almaty
FC Kairat Almaty
8
-15
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
Champions League
Champions League
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Brügge
FC Brügge
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City
Newcastle United
Newcastle United
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
Real Madrid
Real Madrid
Sporting Lissabon
Sporting Lissabon
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
