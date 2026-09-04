Die Schliessung des Transferfensters in den Top-5-Ligen ist nicht das Ende aller Wechselambitionen. Diese Spieler suchen noch einen neuen Klub.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seit 1. September ist das Transferfenster in Top-5-Ligen geschlossen

Ablösefreie Spieler können noch wechseln, in einigen Ländern ist das Fenster noch offen

Einige Stars suchen noch einen neuen Klub

Carlo Steiner Redaktor Sport

Am 1. September schloss das Transferfenster in den Top-5-Ligen. In der Schweiz, wo noch bis zum 8. September Spieler von anderen Klubs verpflichtet werden können, sowie in diversen anderen Ländern ist der Markt noch geöffnet. Hinzu kommen vertragslose Spieler, die sich unabhängig von den Wechselfenstern noch einem neuen Verein anschliessen dürfen. Das jüngste Beispiel: Nati-Star Ricardo Rodriguez (34) zog es zurück zu seinem Ex-Klub Torino.

Wer ist noch ablösefrei verfügbar, welche Stars sollen noch verkauft werden? Hier kommt die Übersicht mit den wichtigsten Namen, die noch zu haben sind:

Vincent Sierro (30)

Der Sittener ist seit der Vertragsauflösung mit dem saudi-arabischen Al-Shabab Ende August auf Klubsuche. Der 15-fache Nati-Spieler will zurück nach Europa. Vor seinem Wüstenabenteuer spielte der ehemalige Sion- und YB-Akteur bei Toulouse in der Ligue 1, wo er auch Captain war.

Jadon Sancho (26)

Der ehemalige Dortmunder hatte nach seiner Leih-Rückkehr von Aston Villa zu Manchester United keine Zukunft mehr bei den Red Devils. Einen neuen Klub hat er seither nicht gefunden. Zwischenzeitlich wurde er mit einer weiteren Rückkehr zur Borussia in Verbindung gebracht – vor allem, nachdem sich BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias (23) schon am ersten Bundesliga-Spieltag das Kreuzband gerissen hatte. Dies ist nach dem Zuzug von Arsenals Ethan Nwaneri (19) aber wohl kein Thema mehr. Am Mittwoch berichtete der englische «Mirror», dass die Arabian Falcons aus Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Angebot für den Flügelstürmer planen.

Raheem Sterling (31)

Der einstige Topstar ist inzwischen tief gefallen. Sportlich gesehen liefen die fünf Monate bei Feyenoord Rotterdam in der abgelaufenen Rückrunde enttäuschend. Acht Spiele, null Tore lautet die Bilanz des ehemaligen englischen Nationalspielers. Zudem muss er sich nach einem Autounfall im Mai vor Gericht verantworten. Ihm wird gefährliches Fahren und der Besitz von illegalem Lachgas vorgeworfen. Wie es fussballerisch weitergeht, steht in den Sternen.

Karim Benzema (38)

Nach nur einem halben Jahr haben sich das saudi-arabische Al-Hilal und Benzema unlängst auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Laut der spanischen «AS» steht ein Wechsel zu den Ligakonkurrenten Al-Ittihad, für den er von 2023 bis 2026 spielte, oder Al-Shabab im Raum. Der Franzose steht noch bis 2030 als Botschafter für die Saudi-Liga unter Vertrag. Auch ein Angebot aus der US-amerikanischen MLS soll vorliegen.

Sergio Ramos (40)

Der Welt- und Europameister spielte zuletzt im mexikanischen Monterrey. Die Real-Legende soll seine Karriere noch nicht beenden wollen, doch derzeit mangelt es an Angeboten.

Paul Pogba (33)

Das einjährige Intermezzo des französischen Weltmeisters in der abgelaufenen Saison war von Verletzungen geprägt. Nur gerade sechsmal kam er für den Klub aus dem Fürstentum zum Einsatz. Sein Vertrag wurde diesen Sommer einvernehmlich aufgelöst. Seit seiner 18-monatigen Dopingsperre von September 2023 bis März 2025 kam die Karriere des Mittelfeld-Stars nie mehr wirklich ins Rollen. Derzeit steht ein Wechsel in die MLS im Raum. Espn berichtet von Interesse aus Saudi-Arabien.

Richarlison (29)

Tottenham hat in diesem Sommer massiv aufgerüstet. Für den Brasilianer ist in der Londoner Offensive kein Platz mehr. Die angestrebte Rückkehr zu Everton kam nicht zustande. Auch ein Wechsel zu Mohamed Salahs Trabzonspor platzte, wie The Athletic meldet. Die Suche nach einem Klub ausserhalb der Topligen geht weiter.

Raphael Guerreiro (32)

Bei den Bayern wurde der Vertrag des Portugiesen nicht verlängert. Da der Sportdirektor der AS Roma, Tony D'Amico, erklärte, dass sein Klub noch auf der Suche nach einem Offensivspieler ist, wird Guerreiro nun mit den Römern in Verbindung gebracht. Konkret ist aber noch nichts.

Riyad Mahrez (35)

Nach drei Jahren bei Al-Ahli in Saudi-Arabien ist der Vertrag des Algeriers diesen Sommer ausgelaufen. Laut der französischen «L'Équipe» soll der Offensivspieler, der 2023 mit ManCity das Triple gewann, derzeit von Al-Wahda aus Katar sowie Corum aus der Türkei umworben werden.

Dani Carvajal (34)

Sechs Champions-League-Titel holte der Aussenverteidiger mit Real Madrid. Seinen Herzverein hat der Spanier diesen Sommer verlassen. In einem Interview mit The Athletic 2024 erklärte er, dass er nach einem Abschied aus Madrid nicht mehr in Europa spielen wolle. Konkrete Klubs, denen sich Carvajal anschliessen könnte, werden aktuell nicht gehandelt.

David Alaba (34)

Nach fünf Jahren bei Real Madrid, in denen Alaba mit diversen Verletzungen (unter anderem einem Meniskus- und einem Kreuzbandriss) zu kämpfen hatte, ist die Zukunft des Österreichers weiter offen. Als möglicher Klub schwirrt aktuell der Messi-Klub Inter Miami aus der MLS durch die Gerüchteküche.

Philippe Coutinho (34)

Der einstige Liverpool-, Barça- und Bayern-Star ist schon seit seinem Vertragsende bei Vasco da Gama in Rio de Janeiro ohne Verein. Ende August kamen Gerüchte über ein Interesse des griechischen Topklubs Paok Thessaloniki auf. Konkret ist allerdings noch nichts.

Mauro Icardi (33)

Nach drei Jahren bei Galatasaray lief der Vertrag des Argentiniers in Istanbul aus. Eine Rückkehr nach Italien, wo er schon für Inter und Sampdoria spielte, zu Lazio Rom scheiterte zuletzt.

Oleksandr Sintschenko (29)

Der langjährige Linksverteidiger von ManCity und Arsenal zog sich im Februar in seinem zweiten Einsatz als Leihspieler bei Ajax Amsterdam einen Bänderriss im linken Knie zu. Er befindet sich noch immer in der Rehabilitation, was die Suche nach einem neuen Arbeitgeber selbstredend erschwert.

Renato Sanches (29)

Nachdem der Stern des Portugiesen an der EM 2016 aufging, wurde er bei keinem der sieben Klubs, für die er seit seinem Wechsel zu Bayern München (2016) spielte, so richtig glücklich. Zuletzt spielte er bei Panathinaikos Athen, wo sein Vertrag diesen Sommer ausgelaufen ist. Laut «Bild» bahnt sich ein Wechsel zum FC Kopenhagen an.