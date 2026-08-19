Es sollte der Ort werden, wo Paul Pogba (33) nach der 18-monatigen Dopingsperre wegen eines positiven Tests auf Testosteron seine Karriere neu lanciert – nun wird sein eigentlich bis 2027 laufender Vertrag in Monaco einvernehmlich aufgelöst. Das schreibt der Siebte der abgelaufenen Ligue-1-Saison am Mittwochmorgen in einer Mitteilung.
Der Weltmeister von 2018 ist vor einem Jahr zu den Monegassen, wo mit Philipp Köhn (28) und Denis Zakaria (29) auch zwei Schweizer unter Vertrag stehen, gestossen. Seither ist er aber immer wieder von Verletzungen geplagt gewesen – insgesamt kommt Pogba in sechs Pflichtspielen im Monaco-Dress nur auf 115 Einsatzminuten.
Trotz der misslungenen Saison: Der ehemalige Spieler von Juventus und Manchester United zeigt sich zum Abschluss dankbar für das Vertrauen. «Diesen Klub und das Fürstentum zu vertreten, war eine unglaubliche Erfahrung», lässt er sich in der Mitteilung des Vereins zitieren. Wo Pogba seine Karriere fortsetzt, ist nicht bekannt.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
AJ Auxerre
0
0
0
1
Angers SCO
0
0
0
1
AS Monaco
0
0
0
1
Troyes AC
0
0
0
1
FC Lorient
0
0
0
1
Le Havre AC
0
0
0
1
Le Mans FC
0
0
0
1
OSC Lille
0
0
0
1
OGC Nizza
0
0
0
1
Olympique Lyon
0
0
0
1
Olympique Marseille
0
0
0
1
Paris FC
0
0
0
1
Paris Saint-Germain
0
0
0
1
RC Lens
0
0
0
1
Stade Brestois 29
0
0
0
1
FC Stade Rennes
0
0
0
1
RC Strasbourg Alsace
0
0
0
1
Toulouse FC
0
0
0