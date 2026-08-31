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Neuzugang erlitt Kreuzbandriss
Werden jetzt ein DFB-Stürmer und ein Ex-Spieler Thema beim BVB?

Giannis Konstantelias wechselte in diesem Sommer zu Borussia Dortmund und zog sich schon im ersten Bundesligaspiel einen Kreuzbandriss zu. Der BVB könnte auf dem Transfermarkt nun nochmals aktiv werden.
Publiziert: vor 49 Minuten
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BVB-Neuzugang Giannis Konstantelias fällt lange aus.
Foto: AP

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Konstantelias (23) mit Kreuzbandriss bei Debüt für BVB, fällt monatelang aus
  • Für 24 Mio. Franken verpflichtet, nun wägt Dortmund weitere Transferaktivitäten ab
  • Nick Woltemade und Jadon Sancho könnten zum Thema werden
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Traumstart für die neuen Griechen beim BVB: Konstantinos Karetsas (18) und Giannis Konstantelias (23) schlagen gleich bei ihrem Debüt ein. Karetsas bereitet Serhou Guirassys (30) 1:0 vor und Konstantelias erzielt später das 2:0. 

Doch die Euphorie währt nicht lange. In der 54. Minute scheidet Konstantelias verletzt aus. BVB-Trainer Niko Kovac (54) befürchtet direkt nach dem Spiel das Schlimmste: «Er hat beim Runtergehen vom Platz gesagt, dass er ein Knacken gehört hat. Der Doktor hat das Knie getestet und kein gutes Gefühl. Sollte es wirklich ein Kreuzbandriss sein, haben wir diesen Sieg sehr teuer bezahlt.»

BVB schaut sich wohl nach Ersatz um

Jetzt bewahrheitet sich Kovacs Annahme. In einer Medienmitteilung am Sonntag bestätigt Dortmund, dass sich der 23-Jährige das Kreuzband gerissen hat und mehrere Monate ausfällt. Der BVB hat diesen Sommer 26 Millionen Euro (24 Millionen Franken) für den Neuzugang von PAOK Saloniki hingeblättert. Konstantelias gehört zu den teuersten Transfers des Vereins überhaupt. 

Der Ausfall des Griechen könnte nun Auswirkungen auf die Kaderplanung haben und den BVB zu weiteren Aktivitäten auf dem Transfermarkt zwingen. Laut «Bild» könnte Fabian Schärs (34) Newcastle-Teamkollege Nick Woltemade (24) die Lücke in der Offensive des BVB füllen. 

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Kommt Woltemade – oder doch Sancho?

Die Dortmunder haben sich demnach bereits früher in diesem Sommer bei den Magpies nach dem 24-Jährigen erkundigt, doch Newcastle winkte ab. Der Deutsche wechselte vor einem Jahr für 75 Millionen Euro (70 Millionen Franken) in die Premier League und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2031. So wäre laut «Bild» ein Leihgeschäft die naheliegendste Option für den BVB, der diesen Sommer bereits über 100 Millionen Euro (93 Millionen Franken) für Transfers ausgegeben hat.

Doch nicht nur Woltemade ist ein möglicher Kandidat, sondern auch Jadon Sancho. Der Engländer spielte schon zweimal für die Dortmunder und wird auch jetzt von vielen Fans als Neuzugang gefordert. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer will keine Gerüchte kommentieren, sagt aber: «Wir wollen immer bei der Wahrheit bleiben: Es gibt kaum einen Namen, der die Menschen in Dortmund mehr elektrisiert als Jadon.»

Sancho trug schon von 2017 bis 2021 und dann in der Rückrunde der Saison 2023/24 das BVB-Trikot. In 158 Partien erzielte er 53 Tore und bereitete 67 vor – ein Hauptgrund, warum er in Dortmund zum Publikumsliebling wurde.

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