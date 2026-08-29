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«Ein Knacken gehört»
Drama um BVB-Grieche – Familie und Kovac leiden mit

Dortmund gewinnt zwar gegen den HSV 2:0. Am Ende hat der Sieg aber einen bitteren Nachgeschmack.
Publiziert: 29.08.2026 um vor 51 Minuten
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Aktualisiert: 29.08.2026 um vor 42 Minuten
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Giannis Konstantelias wird noch auf dem Platz versorgt.
Foto: IMAGO/Maximilian Koch
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Marco MäderLeiter Sport-Desk

Es hätte ein Märchen werden sollen. Kurz vor der Pause trifft Giannis Konstantelias (23) zum 2:0 für die Dortmunder. Ausgerechnet der Grieche. Ausgerechnet der Neuzugang, der für knapp 25 Millionen Franken von Saloniki gekommen ist und gegen den HSV sein Liga-Debüt feiert. 

Doch dann der Schock: Nach einem Zweikampf mit Hamburgs Bakery Jatta muss Konstantelias verletzt runter. Das sieht übel aus. «Er hat mir beim Runtergehen vom Platz gesagt, dass er ein Knacken gehört hat», wird BVB-Coach Niko Kovac nach dem Spiel bei der «Bild» zitiert.

Gemäss der deutschen Zeitung besteht der Verdacht auf einen Kreuzbandriss. Kovac: «Der Doktor hat das Knie getestet und kein gutes Gefühl. Wir gehen im Moment von einer schweren Knieverletzung aus. Sollte es wirklich ein Kreuzbandriss sein, haben wir diesen Sieg sehr teuer bezahlt.»

Die Sorge in Dortmund ist gross. Auch Konstantelias’ Familie bangt vor Ort mit. «Seine Familie ist extra für dieses Spiel angereist», verrät Kovac. Bitter. Bleibt zu hoffen, dass die Verletzung doch nicht ganz so schlimm ist. 

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