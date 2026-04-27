Keiner hat in einer Serie-A-Saison jemals mehr Vorlagen geliefert als Inter Mailands Federico Dimarco. Auch in der Bundesliga und in der Premier League könnte der Rekord noch fallen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Federico Dimarco (28) hat am Wochenende mit zwei Assists gegen Turin den Serie-A-Rekord für die Anzahl Torvorlagen aufgestellt. Je nach Zählweise hat der Inter-Star 16 (Opta), 17 (Liga) oder 18 (Transfermarkt) Assists auf dem Konto. In jedem Fall ist das ein neuer Rekord in Italiens höchster Spielklasse. Papu Gomez (38) erreichte in der Saison 2019/20 16 Vorlagen – da sind sich die verschiedenen Datenbanken einig.

Wie steht der ehemalige Aussenverteidiger des FC Sion damit im internationalen Vergleich?

Bundesliga

In Deutschland überflügelt der beste Vorbereiter Dimarcos Wert. Bayerns Michael Olise (24) hat laut Bundesliga 18 Assists auf dem Konto, laut Transfermarkt sogar 20. Für den Rekord von Thomas Müller (36) aus der Saison 2019/20 braucht er in den letzten drei Spielen also noch drei Vorlagen. Mehr als 20 hat aktuell weltweit kein Profi.

Hinter dem Franzosen folgt sein Teamkollege Luis Diaz (31) mit 13 Vorlagen – Transfermarkt zählt deren 16. Zusätzlich beeindruckend: Olise hat in seinen 29 Spielen auch 13-mal selbst eingenetzt, Diaz 15-mal.

Warum gibt es unterschiedliche Daten? Je nach Portal unterscheidet sich die Anzahl Assists. Der Grund liegt in der Wahrnehmung, was als Torvorlage gewertet wird. So zählen einige Portale etwa Pässe, die zu einem Eigentor führten, als Assists, andere Seiten berücksichtigen diese nicht. Oder: Holt ein Spieler einen Penalty raus, wird dies in einigen Statistiken als Assist aufgeführt, in anderen wiederum nicht. Je nach Portal unterscheidet sich die Anzahl Assists. Der Grund liegt in der Wahrnehmung, was als Torvorlage gewertet wird. So zählen einige Portale etwa Pässe, die zu einem Eigentor führten, als Assists, andere Seiten berücksichtigen diese nicht. Oder: Holt ein Spieler einen Penalty raus, wird dies in einigen Statistiken als Assist aufgeführt, in anderen wiederum nicht. Mehr

Premier League

In England führt Manchester Uniteds Bruno Fernandes (31) die Liste mit 18 Vorlagen deutlich vor ManCitys Rayan Cherki (22) mit 10 Assists an. Auch der Portugiese hat gute Chancen, den Ligarekord aufzustellen. Kevin De Bruyne (34, 2019/20) und Thierry Henry (48, 2002/03) halten diesen mit 20 Torvorlagen. Noch fünf Runden hat Fernandes dafür Zeit.

LaLiga

In Spanien kommt aktuell kein Spieler an die Werte der Serie A, der Bundesliga und der Premier League heran. Barcelonas Lamine Yamal (18) kommt auf 11 (Liga) respektive 12 (Transfermarkt) Vorbereitungen. Reals Arda Güler (21) und Getafes Luis Milla (31) teilen sich mit neun Assists Platz zwei. Auch hier stammt der Rekord aus der Saison 2019/20. Von Messis (38) 21 Vorlagen (laut Transfermarkt 22) sind in diesem Jahr alle weit entfernt. Bei Lamine Yamal, der sich am Oberschenkel verletzt hat, werden keine weiteren Skorerpunkte mehr dazukommen.

Ligue 1

In Frankreichs Oberhaus kommt der beste Vorbereiter, Adrien Thomasson (32) vom RC Lens, nur auf neun Vorlagen, sein Teamkollege Matthieu Udol (30) auf Platz zwei hat siebenmal aufgelegt. Interessant: In der Ligue 1 unterscheiden sich die Statistiken der Liga und Transfermarkt am deutlichsten. Auf Transfermarkt wird Ludovic Ajorque (32) von Lens als Erster geführt – vor Thomasson und Mousa Tamari (28) von Rennes (8).

Die Bestmarke hat Kylian Mbappé (27) in der Saison 2021/22 mit je nach Quelle 17, 18 oder 19 Assists aufgestellt.

Super League

In der Schweiz führt Luzerns Matteo Di Giusto (25) die Vorlagen-Tabelle mit zwölf Assists an. Basels Xherdan Shaqiri (34) und Luganos Daniel Dos Santos (23) teilen sich Platz zwei mit je zehn Assists. Der Rekord von Shaqiri aus der Vorsaison, als ihm 21 Vorlagen gelangen, scheint in der aktuellen Spielzeit unerreichbar.