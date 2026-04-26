Der Meistertitel ist zwar bereits eingetütet, die Bayern schreiben aber weiter Bundesliga-Geschichte: Eine Wende, wie sie die Münchner am Samstag in Mainz hinlegen, haben in der höchsten deutschen Spielklasse erst sieben Teams geschafft. Eine Übersicht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern München dreht am Samstag in Mainz ein 0:3 zur Halbzeit

Erst zweites Team in Bundesliga-Geschichte mit Comeback nach solchem Rückstand

Grösstes Bundesliga-Comeback: 6:5 nach 0:4 gegen Bochum im September 1976 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Die Bayern drehen am Samstag in Mainz in der zweiten Halbzeit eine Dreitore-Hypothek in einen Sieg. Und schreiben damit nach dem gewonnenen Meistertitel weiter Geschichte: In der über 60-jährigen Geschichte der Bundesliga hat davor erst ein Team nach einem 0:3-Pausenrückstand noch gewonnen.

Der Stadtrivale machts vor

Bayerns Vorgänger: Ausgerechnet Stadtrivale 1860 München. Die Löwen befanden sich im Oktober 1980 gegen Fortuna Düsseldorf beim Seitenwechsel in einer ähnlich aussichtslosen Position, setzten sich am Ende unter anderem dank drei Toren vom damals 20-jährigen Rudi Völler aber noch mit 4:3 durch.

Nicht in einer Halbzeit, aber einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg verwandelten daneben noch sechs weitere Vereine, unter ihnen das am Wochenende auf der Verlierseite stehende Mainz: Den Rheinhessen gelang dieses Kunststück vor rund 15 Jahren gegen Wolfsburg. Noch weniger lang her sind die Comebacks von Freiburg (2017/18 gegen Köln) und Werder Bremen (2024/25 gegen Hoffenheim). Dazu kommen Eintracht Frankfurt (1973/74 gegen Stuttgart) und Bochum (1990/91 gegen Düsseldorf). Die Liste komplettieren die Bayern selbst, die vor dem Mainz-Spiel schon 1988 gegen Leverkusen ein 0:3 aufholten.

Einmal gaben die Bayern einen Dreitore-Vorsprung aber auch her: Im Oktober 1973 brachen die Bayern gegen Kaiserslautern beim Stand vom 4:1 ein und gingen am Ende mit 4:7 unter.

Bayern mit grösstem Bundesliga-Comeback

Auch das grösste Comeback der Bundesliga-Geschichte geht auf das Konto der Münchner: Im September 1976 lagen die Bayern bei Bochum nach 53 Minuten gar mit 0:4 zurück. Spieler wie Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller und Uli Hoeness trugen im Anschluss mit ihren Toren aber zur grossen Wende bei – am Ende stand ein 6:5 für die Münchner auf der Anzeigetafel.

Immerhin zu einem Punktgewinn nach einem 0:4-Zwischenstand reichte es Schalke 04 2017 im Revierderby gegen Dortmund – Naldos Kopfball-Treffer in der Nachspielzeit dürfte bei den Fans der Knappen unvergessen sein.





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