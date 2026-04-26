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Bayern-Comeback in Mainz
Auch diese Bundesliga-Teams haben schon einen Mega-Rückstrand gedreht

Der Meistertitel ist zwar bereits eingetütet, die Bayern schreiben aber weiter Bundesliga-Geschichte: Eine Wende, wie sie die Münchner am Samstag in Mainz hinlegen, haben in der höchsten deutschen Spielklasse erst sieben Teams geschafft. Eine Übersicht.
Publiziert: vor 48 Minuten
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Nächster Sieg: Die Bayern drehen am Wochenende gegen Mainz einen 0:3-Rückstand in einen Sieg.
Foto: IMAGO/Beautiful Sports International

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Bayern München dreht am Samstag in Mainz ein 0:3 zur Halbzeit
  • Erst zweites Team in Bundesliga-Geschichte mit Comeback nach solchem Rückstand
  • Grösstes Bundesliga-Comeback: 6:5 nach 0:4 gegen Bochum im September 1976
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Die Bayern drehen am Samstag in Mainz in der zweiten Halbzeit eine Dreitore-Hypothek in einen Sieg. Und schreiben damit nach dem gewonnenen Meistertitel weiter Geschichte: In der über 60-jährigen Geschichte der Bundesliga hat davor erst ein Team nach einem 0:3-Pausenrückstand noch gewonnen.

Der Stadtrivale machts vor

Bayerns Vorgänger: Ausgerechnet Stadtrivale 1860 München. Die Löwen befanden sich im Oktober 1980 gegen Fortuna Düsseldorf beim Seitenwechsel in einer ähnlich aussichtslosen Position, setzten sich am Ende unter anderem dank drei Toren vom damals 20-jährigen Rudi Völler aber noch mit 4:3 durch.

Nicht in einer Halbzeit, aber einen 0:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg verwandelten daneben noch sechs weitere Vereine, unter ihnen das am Wochenende auf der Verlierseite stehende Mainz: Den Rheinhessen gelang dieses Kunststück vor rund 15 Jahren gegen Wolfsburg. Noch weniger lang her sind die Comebacks von Freiburg (2017/18 gegen Köln) und Werder Bremen (2024/25 gegen Hoffenheim). Dazu kommen Eintracht Frankfurt (1973/74 gegen Stuttgart) und Bochum (1990/91 gegen Düsseldorf). Die Liste komplettieren die Bayern selbst, die vor dem Mainz-Spiel schon 1988 gegen Leverkusen ein 0:3 aufholten.

Einmal gaben die Bayern einen Dreitore-Vorsprung aber auch her: Im Oktober 1973 brachen die Bayern gegen Kaiserslautern beim Stand vom 4:1 ein und gingen am Ende mit 4:7 unter.

Bayern mit grösstem Bundesliga-Comeback

Auch das grösste Comeback der Bundesliga-Geschichte geht auf das Konto der Münchner: Im September 1976 lagen die Bayern bei Bochum nach 53 Minuten gar mit 0:4 zurück. Spieler wie Karl-Heinz Rummenigge, Gerd Müller und Uli Hoeness trugen im Anschluss mit ihren Toren aber zur grossen Wende bei – am Ende stand ein 6:5 für die Münchner auf der Anzeigetafel.

Immerhin zu einem Punktgewinn nach einem 0:4-Zwischenstand reichte es Schalke 04 2017 im Revierderby gegen Dortmund – Naldos Kopfball-Treffer in der Nachspielzeit dürfte bei den Fans der Knappen unvergessen sein.

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Bundesliga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
Bayern München
31
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
31
24
62
4
VfB Stuttgart
VfB Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
31
-2
43
8
SC Freiburg
SC Freiburg
31
-8
43
9
FC Augsburg
FC Augsburg
31
-16
37
10
FSV Mainz
FSV Mainz
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Bremen
Werder Bremen
31
-18
32
13
Union Berlin
Union Berlin
31
-20
32
14
1. FC Köln
1. FC Köln
31
-8
31
15
Hamburger SV
Hamburger SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim 1846
1. FC Heidenheim 1846
31
-31
22
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Relegation Play-Offs
Abstieg
In diesem Artikel erwähnt
Bundesliga
Bundesliga
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
SG Eintracht Frankfurt
SG Eintracht Frankfurt
Werder Bremen
Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
VfL Wolfsburg
VfL Wolfsburg
BVB Borussia Dortmund
BVB Borussia Dortmund
FC Bayern München
FC Bayern München
SC Freiburg
SC Freiburg
VfB Stuttgart
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        FSV Mainz 05
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        SG Eintracht Frankfurt
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        Werder Bremen
        Werder Bremen
        Bayer 04 Leverkusen
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        TSG Hoffenheim
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        VfL Wolfsburg
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        BVB Borussia Dortmund
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        FC Bayern München
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        SC Freiburg
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        VfB Stuttgart
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