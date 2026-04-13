Jetzt macht Bayern Jagd auf die europäischen Torrekorde

Beim 5:0-Sieg gegen St. Pauli am Samstag übertreffen die Bayern den eigenen Bundesliga-Torrekord aus den 70er-Jahren und kommen neu auf 105 Saisontore. Ein überragender Wert – es geht aber noch besser.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Bayern München erzielt 105 Tore, bricht Rekord aus der Saison 1971/72

Mit 3,62 Toren pro Spiel übertreffen sie andere Teams aus Top-Ligen deutlich

Der Bestwert in jüngerer Zeit: Real Madrids 121 Tore 2011/12 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Leon Goretzkas Treffer zum 2:0 in der 53. Minute gegen St. Pauli war ein historischer: Mit dem 102. Tor in dieser Saison übertrafen die Bayern am Samstagabend den eigenen Rekord aus der Spielzeit 1971/72. In Hamburg schraubten sie die Bestmarke noch am Samstagabend auf 105 Tore – ein überragender Wert. Wie stehen die Münchner damit im internationalen Vergleich da? Ein Überblick über die restlichen Top-5-Ligen.

Premier League

Von der Bestmarke aus der englischen Top-Liga sind die Bayern nur noch ein Tor entfernt. Diese liegt bei 106 Toren – aufgestellt von Manchester City in der Saison 2017/18, als die Equipe von Pep Guardiola in 38 Spielen auch einen Rekord von 100 Punkten erzielte. Interessant dabei: Skyblues-Topskorer Sergio Agüero landete mit 21 Treffern damals nur auf Rang 3 der Torschützenliste – die Rekord-Zahl an Treffern verteilte sich also auf viele Schultern. Nimmt man auch den Premier-League-Vorgängerwettbewerb Division 1 rein, stammt der Rekord aus der Saison 1930/31. Aston Villa verbuchte damals in 42 Spielen 128 Tore.

LaLiga

Nicht nur wegen des Rekords von 100 Punkten dürfte die Saison 2011/12 den Fans von Real Madrid in bester Erinnerung sein: Auch dank der überragenden Offensive um Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain und Karim Benzema netzten die Königlichen 121-mal ein – bis heute ein Bestwert in der höchsten spanischen Liga. Ronaldo erzielte dabei alleine 46 Tore, musste sich aber am Ende mit Rang zwei in der Torschützenliste begnügen: Lionel Messi kam in der gleichen Saison auf unglaubliche 50 Treffer.

Serie A

Italiens Fussball ist aufgrund der eher defensiven Spielweise seiner Klubs nicht gerade für viele Tore bekannt. Das war allerdings nicht immer so: In der Saison 1947/48 brachte es der FC Turin auf 125 Tore, wobei eine Spielzeit der italienischen Top-Liga damals noch 40 Spiele umfasste. Im aktuellen Format mit 38 Spielen ist die AC Milan mit 118 Toren Rekordhalter (1949/50). Deutlich tiefer sind da die Zahlen in jüngerer Zeit, wo der Bestwert von Atalanta Bergamo bei 98 Treffern aus der Saison 2019/20 liegt.

Ligue 1

Wie in Italien ist der Torrekord in Frankreich schon älter: In der Spielzeit 1959/60 erzielte der Pariser Racing Club de France in 38 Spielen 118 Tore und übertraf damit auch den Höchstwert aus dem laufenden Jahrhundert, der von Liga-Krösus PSG gehalten wird (108 Tore in der Saison 2017/18).

Auch wenn die Bestmarke in allen Top-Ligen also noch höher liegt als diejenige der Bayern: Bei den Toren pro Spiel hängen die Münchner alle ab. Mit 105 Treffern in bislang 29 Partien kommen sie in dieser Sparte auf einen Wert von 3,62 – deutlich mehr als beispielsweise Real Madrid in seiner Fabel-Saison 2011/12 (3,18) oder Aston Villa (3,05) und Turin (3,13) bei ihren Uralt-Rekorden. Und sollte das Team von Vincent Kompany diesen Rhythmus in den verbleibenden fünf Spielen beibehalten, wackeln trotz der geringeren Zahl an Bundesliga-Runden im Vergleich zu den anderen Top-Ligen gar die absoluten Bestmarken.