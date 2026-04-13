Jetzt macht Bayern Jagd auf die europäischen Torrekorde

Darum gehts
- Bayern München erzielt 105 Tore, bricht Rekord aus der Saison 1971/72
- Mit 3,62 Toren pro Spiel übertreffen sie andere Teams aus Top-Ligen deutlich
- Der Bestwert in jüngerer Zeit: Real Madrids 121 Tore 2011/12
Leon Goretzkas Treffer zum 2:0 in der 53. Minute gegen St. Pauli war ein historischer: Mit dem 102. Tor in dieser Saison übertrafen die Bayern am Samstagabend den eigenen Rekord aus der Spielzeit 1971/72. In Hamburg schraubten sie die Bestmarke noch am Samstagabend auf 105 Tore – ein überragender Wert. Wie stehen die Münchner damit im internationalen Vergleich da? Ein Überblick über die restlichen Top-5-Ligen.
Premier League
Von der Bestmarke aus der englischen Top-Liga sind die Bayern nur noch ein Tor entfernt. Diese liegt bei 106 Toren – aufgestellt von Manchester City in der Saison 2017/18, als die Equipe von Pep Guardiola in 38 Spielen auch einen Rekord von 100 Punkten erzielte. Interessant dabei: Skyblues-Topskorer Sergio Agüero landete mit 21 Treffern damals nur auf Rang 3 der Torschützenliste – die Rekord-Zahl an Treffern verteilte sich also auf viele Schultern. Nimmt man auch den Premier-League-Vorgängerwettbewerb Division 1 rein, stammt der Rekord aus der Saison 1930/31. Aston Villa verbuchte damals in 42 Spielen 128 Tore.
LaLiga
Nicht nur wegen des Rekords von 100 Punkten dürfte die Saison 2011/12 den Fans von Real Madrid in bester Erinnerung sein: Auch dank der überragenden Offensive um Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain und Karim Benzema netzten die Königlichen 121-mal ein – bis heute ein Bestwert in der höchsten spanischen Liga. Ronaldo erzielte dabei alleine 46 Tore, musste sich aber am Ende mit Rang zwei in der Torschützenliste begnügen: Lionel Messi kam in der gleichen Saison auf unglaubliche 50 Treffer.
Serie A
Italiens Fussball ist aufgrund der eher defensiven Spielweise seiner Klubs nicht gerade für viele Tore bekannt. Das war allerdings nicht immer so: In der Saison 1947/48 brachte es der FC Turin auf 125 Tore, wobei eine Spielzeit der italienischen Top-Liga damals noch 40 Spiele umfasste. Im aktuellen Format mit 38 Spielen ist die AC Milan mit 118 Toren Rekordhalter (1949/50). Deutlich tiefer sind da die Zahlen in jüngerer Zeit, wo der Bestwert von Atalanta Bergamo bei 98 Treffern aus der Saison 2019/20 liegt.
Ligue 1
Wie in Italien ist der Torrekord in Frankreich schon älter: In der Spielzeit 1959/60 erzielte der Pariser Racing Club de France in 38 Spielen 118 Tore und übertraf damit auch den Höchstwert aus dem laufenden Jahrhundert, der von Liga-Krösus PSG gehalten wird (108 Tore in der Saison 2017/18).
Auch wenn die Bestmarke in allen Top-Ligen also noch höher liegt als diejenige der Bayern: Bei den Toren pro Spiel hängen die Münchner alle ab. Mit 105 Treffern in bislang 29 Partien kommen sie in dieser Sparte auf einen Wert von 3,62 – deutlich mehr als beispielsweise Real Madrid in seiner Fabel-Saison 2011/12 (3,18) oder Aston Villa (3,05) und Turin (3,13) bei ihren Uralt-Rekorden. Und sollte das Team von Vincent Kompany diesen Rhythmus in den verbleibenden fünf Spielen beibehalten, wackeln trotz der geringeren Zahl an Bundesliga-Runden im Vergleich zu den anderen Top-Ligen gar die absoluten Bestmarken.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Bayern München
29
78
76
2
Borussia Dortmund
29
31
64
3
VfB Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Frankfurt
29
0
42
8
SC Freiburg
29
-5
40
9
FSV Mainz
29
-9
33
10
FC Augsburg
29
-17
33
11
Union Berlin
29
-17
32
12
Hamburger SV
29
-13
31
13
1. FC Köln
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Bremen
29
-20
28
16
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsburg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim 1846
29
-32
19