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Arbeloa soll ersetzt werden
Real Madrid hat einen Star-Trainer auf der Liste

Die Meisterschaft ist wohl futsch, in der Champions League droht dasselbe: Real Madrid steht vor einer Saison ohne Titel. Trainer Arbeloa könnte ersetzt werden – nun kursieren erste Trainergerüchte.
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
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Real Madrid droht eine titellose Saison.
Foto: Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Real Madrid droht titellose Saison nach LaLiga- und Champions-League-Rückschlägen
  • Didier Deschamps als möglicher Nachfolger von Trainer Alvaro Arbeloa gehandelt
  • Deschamps beendet im Sommer seine 14-jährige Karriere als französischer Nationalcoach
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Pascal KeuschRedaktor Sport

Die Königlichen finden in dieser Saison einfach nicht in Form. Nach einem erneut sieglosen Spiel in LaLiga, einem Unentschieden gegen Girona, wächst der Rückstand auf Leader Barcelona. Am Samstagabend könnte der ewige Rivale in der Liga auf neun Punkte davonziehen. Das wäre für Real wohl gleichbedeutend mit dem Aus im Meisterrennen.

Auch in der Champions League steht man nach der Niederlage im Hinspiel gegen Bayern München deutlich unter Druck. Im spanischen Pokal ist man zudem nicht mehr vertreten. Sollte die Saison tatsächlich ohne Titel enden, gilt ein Trainerwechsel als wahrscheinlich. Entsprechend kursieren rund um Real Madrid bereits erste Namen möglicher Nachfolger. Erst im Januar hatte Coach Alvaro Arbeloa (43) das Amt von Xabi Alonso (44) übernommen. 

Startrainer auf der Liste

Als Kandidat gilt Didier Deschamps (57). Laut RMC Sport, soll der französische Nationaltrainer auf der Liste der Madrilenen stehen. Nach 14 Jahren als Coach der Equipe Tricolore wird er nach der WM im Sommer aufhören, wie der Franzose bereits Anfang 2025 verkündete.

Wenig später stellte Deschamps klar, dass er nur als Nationaltrainer aufhören werde, seine Laufbahn als Trainer jedoch noch nicht zu Ende sei. «Ich beende eine lange und wunderbare Zeit, aber ich gehe nicht in den Ruhestand», sagte er dazumal. Ein anderes Nationalteam komme aber nicht infrage.

Vor seiner Zeit als Nationalcoach war Deschamps unter anderem bei Monaco, Juventus und Marseille tätig. Bei einem Wechsel nach Madrid könnte es zudem zu einem späten Rollentausch kommen: Ex-Real-Coach Zinedine Zidane (53) gilt als Favorit auf seine Nachfolge bei Frankreich.

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Als weiterer Kandidat für den Trainerposten bei Real Madrid wurde lange Ex-Liverpool-Trainer Jürgen Klopp (58) gehandelt. Dieser demetierte die Gerüchte Ende März klar. Weitere Namen, die kursieren, sind Massimiliano Allegri (58), Unai Emery (54) und Mauricio Pochettino (54).

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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
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30
51
76
2
Real Madrid
Real Madrid
31
36
70
3
Villarreal CF
Villarreal CF
30
19
58
4
Atletico Madrid
Atletico Madrid
30
20
57
5
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
30
7
45
6
RC Celta de Vigo
RC Celta de Vigo
30
7
44
7
Real Sociedad
Real Sociedad
2:2
31
1
42
8
Getafe CF
Getafe CF
30
-4
41
9
CA Osasuna
CA Osasuna
30
-1
38
10
RCD Espanyol Barcelona
RCD Espanyol Barcelona
30
-8
38
11
Athletic Bilbao
Athletic Bilbao
30
-11
38
12
FC Girona
FC Girona
31
-12
38
13
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
30
-6
35
14
Valencia CF
Valencia CF
30
-11
35
15
Deportivo Alaves
Deportivo Alaves
2:2
31
-11
33
16
RCD Mallorca
RCD Mallorca
30
-12
31
17
Sevilla FC
Sevilla FC
30
-13
31
18
Elche CF
Elche CF
30
-9
29
19
Levante UD
Levante UD
30
-16
26
20
Real Oviedo
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30
-27
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