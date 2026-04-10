Urs Fischers Bilanz in Mainz ist beeindruckend. Während ihn Mainz-Fans feiern, bringt er auch Fussball-Legende Lothar Matthäus (65) ins Schwärmen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Urs Fischer führte Mainz vom Tabellenende auf Platz 9 in der Bundesliga

Unter seiner Leitung holte Mainz 27 Punkte aus 15 Spielen seit Dezember

Erstmals in der Klubgeschichte steht Mainz im Europacup-Viertelfinal War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Davide Malinconico Redaktor Sport

Im Vorfeld der Europacup-Partien am Donnerstagabend schwärmte Fussball-Legende Lothar Matthäus (65) bei RTL einmal mehr von Urs Fischer (60): «Ich bin ein grosser Fan von ihm.» Der Erfolg des FSV Mainz 05 sei unweigerlich mit dem Namen des Schweizers verbunden. Fischer habe das Team wieder zu einer Einheit geformt – wie er das schon bei Union Berlin gemacht hatte.

Dem deutschen Rekordnationalspieler (150 Einsätze) lässt sich hierbei kaum widersprechen: Anfang Dezember 2025 übernahm Fischer in Mainz die schwierige Aufgabe, den Klassenerhalt zu sichern. Damals stand der Verein mit sechs Punkten aus 13 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Vier Monate später scheint die Rettung geglückt.

Fischer selbst würde dies aber nicht gerne hören. Matthäus lobte den Schweizer schon mehrfach, unter anderem sagte er: «Urs Fischer kommt, legt die Hand auf – und schon funktioniert es!» Darauf angesprochen, reagiert Fischer im Interview mit «Watson» bescheiden: «Jeder hat gerne Lob. Man darf mir gerne gratulieren, wenn der Abstieg auch rechnerisch verhindert ist. Alles andere wäre für mich verfrüht.»

Fischers beeindruckende Bilanz

Dennoch spricht seine Bilanz Bände: Mit einem Punkteschnitt von 1,9 (wettbewerbsübergreifend) und nur zwei Niederlagen in 20 Partien hat er die 05er auf beeindruckende Weise wieder in die Spur gebracht.

In den 15 Bundesligaspielen unter seiner Regie holte er 27 Punkte und liegt damit in der Fischer-Tabelle, also seit seinem Amtsantritt, auf Platz 5. Nur Bayern, Dortmund und Stuttgart holten in dieser Zeit mehr Punkte, das punktgleiche Hoffenheim hat noch das etwas bessere Torverhältnis. In der Gesamttabelle übernahm er den Klub auf dem letzten Platz und liegt nun auf Rang 9.

International historisch

Erstmals in der Klubgeschichte steht Mainz im Viertelfinal eines Europapokal-Wettbewerbs. Nach dem 2:0-Sieg gegen den französischen Vertreter Strassburg am Donnerstag träumt man nun gar vom Halbfinal der Conference League.

Auf die Frage von «Watson», ob der Titel das Ziel sei, bremst er jedoch die Euphorie: «Halt, halt! Ich will die nächste Runde überstehen.» Trotzdem möchte man natürlich in den Final. Wie er aber betont, hat die Meisterschaft Priorität, denn dort «geht es ums Überleben».