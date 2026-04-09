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Manzambi bei Freiburg-Gala mit Assist
Fischer lässt Mainz vom Europacup-Halbfinal träumen

Mainz und Freiburg wissen dank Schweizer Hilfe in den Viertelfinal-Hinspielen der Conference League und Europa League vor heimischer Kulisse zu überzeugen. Einzig Remo Freulers Bologna fängt sich eine Heimpleite ein. Hier gehts zum Europacup-Round-up.
Publiziert: 09.04.2026 um 23:09 Uhr
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Aktualisiert: 09.04.2026 um vor 45 Minuten
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Seit Urs Fischer in Mainz übernommen hat, läufts den 05ern.
Foto: Getty Images
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Christian Müller und Yannick Peng

Mainz – Strassburg 2:0

Beeindruckend, wie Urs Fischer Mainz wieder in die Spur gebracht hat. Seit der 60-Jährige im Dezember bei den 05ern als Retter in der Not angeheuert worden ist, hat er sie in der Bundesliga vom Tabellenende auf Rang neun geführt und auf europäischer Bühne lebt der Traum vom Einzug in die Halbfinals der Conference League. Dank des Doppelschlags von Kaishu Sano (11.) und Stefan Posch (19.) fährt Mainz im Hinspiel zu Hause gegen Ligue-1-Vertreter Strassburg wettbewerbsübergreifend den fünften Pflichtspielsieg in Serie ein. Der aktive Nati-Verteidiger Silvan Widmer führt die Gastgeber bei deren Europacup-Viertelfinal-Premiere bis zu seiner Auswechslung in der 79. Minute wie gewohnt als Captain an.

Rayo Vallecano – AEK Athen 3:0

Als Dereck Kutesa für die Gäste aus Athen in der 87. Minute aufs Feld kommt, ist der Schaden bereits angerichtet. Der Tabellenführer der griechischen Meisterschaft verliert in Madrid gegen Rayo Vallecano, den Tabellen-13. der LaLiga, mit 0:3 und braucht nun im Rückspiel in einer Woche ein Wunder, um doch noch in die Halbfinals der Conference League vorzustossen. Athen kassiert früh im Match (2.) und kurz vor der Pause (45.+2.) jeweils ein Tor, nach dem Seitenwechsel folgt ein weiterer Gegentreffer per Penalty (74.).

Weitere Conference-League-Resultate:
Crystal Palace – Fiorentina 3:0
Schachtar Donezk – Alkmaar 3:0

Freiburg – Celta Vigo 3:0

Der Bundesliga-Achte dominiert die Europa-League-Partie von Beginn an. Mittendrin ist Johan Manzambi. Der Nati-Youngster bereitet in der 10. Minute das 1:0 von Freiburg-Captain Vincenzo Grifo vor. Nach einer guten halben Stunde trifft Manzambi nach einem Doppelpass den Aussenpfosten (34.). Kurz davor hat Jan-Niklas Beste das 2:0 (32.) für die überlegenen Deutschen, bei denen Bruno Ogbus nicht zum Einsatz kommt, erzielt. In der Schlussphase krönt Matthias Ginter die Freiburger Gala mit einem Kopfball zum 3:0 (78.). Damit steht die Tür zum ersten Europacup-Halbfinal der Klub-Geschichte weit offen. Celta Vigo, das in Spanien immerhin auf Platz sechs liegt, bleibt vieles schuldig.

Porto – Nottingham Forest 1:1

Die Gäste um Nati-Flügel Dan Ndoye (spielt im linken Mittelfeld durch) kommen im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League zu einem schmeichelhaften Remis. So richtige Offensivszenen hat der 16. der Premier League kaum. Der Treffer zum 1:1 fällt durch ein Eigentor von Porto-Verteidiger Martim Fernandes (13.). Über weite Strecken dominieren die Portugiesen die Partie. Mit Torschütze William Gomes (11.) haben sie den besten Mann des Spiels in ihren Reihen.

Bologna – Aston Villa 1:3

Die Schlussphase dieser Europa-League-Partie in Bologna hats in sich. Zunächst verkürzt Jonathan Rowe in der 90. Minute für das Heimteam, bevor dann Aston Villas Ollie Watkins in der vierten Minute der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand verantwortlich ist. Watkins kürt sich damit zum Doppeltorschützen – in der 51. Minute hat er für die Engländer bereits das 2:0 erzielt. Bolognas Remo Freuler wird unmittelbar nach Rowes Treffer ausgewechselt, Simon Sohm kommt bei den Gastgebern nicht zum Zug.

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Conference League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
6
6
16
2
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
6
7
14
3
AEK Athen
AEK Athen
6
7
13
4
Sparta Prag
Sparta Prag
6
7
13
5
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
6
6
13
6
FC Shakhtar Donetsk
FC Shakhtar Donetsk
6
5
13
7
FSV Mainz
FSV Mainz
6
4
13
8
AEK Larnaca
AEK Larnaca
6
6
12
9
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
3
11
10
Crystal Palace
Crystal Palace
6
5
10
11
KKS Lech Posen
KKS Lech Posen
6
4
10
12
Samsunspor
Samsunspor
6
4
10
13
NK Celje
NK Celje
6
1
10
14
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
6
0
10
15
AC Florenz
AC Florenz
6
3
9
16
HNK Rijeka
HNK Rijeka
6
3
9
17
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
6
1
9
18
AC Omonia Nicosia
AC Omonia Nicosia
6
1
8
19
FC Noah
FC Noah
6
-1
8
20
KF Drita
KF Drita
6
-4
8
21
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
6
1
7
22
FK Shkendija
FK Shkendija
6
-1
7
23
HSK Zrinjski Mostar
HSK Zrinjski Mostar
6
-2
7
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
6
-2
7
25
CS Universitatea Craiova 1948
CS Universitatea Craiova 1948
6
-2
7
26
Lincoln Red Imps FC
Lincoln Red Imps FC
6
-8
7
27
FC Dynamo Kyiv
FC Dynamo Kyiv
6
0
6
28
Legia Warschau
Legia Warschau
6
0
6
29
SK Slovan Bratislava
SK Slovan Bratislava
6
-4
6
30
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
6
-5
5
31
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
6
-6
4
32
BK Häcken
BK Häcken
6
-3
3
33
Hamrun Spartans FC
Hamrun Spartans FC
6
-7
3
34
Shelbourne FC
Shelbourne FC
6
-7
2
35
Aberdeen FC
Aberdeen FC
6
-11
2
36
SK Rapid Wien
SK Rapid Wien
6
-11
1
Playoffs
Qualifikationsspiele
In diesem Artikel erwähnt
Aston Villa
Aston Villa
Bologna
Bologna
FC Porto
FC Porto
Nottingham Forest
Nottingham Forest
Celta Vigo
Celta Vigo
SC Freiburg
SC Freiburg
AEK Athen
AEK Athen
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
RC Strasbourg Alsace
RC Strasbourg Alsace
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05
Europa League
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Conference League
Conference League
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        Nottingham Forest
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        SC Freiburg
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