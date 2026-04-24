Mit 18 Toren und 29 Vorlagen hat er einen erheblichen Beitrag zu Bayerns Torrekord in der Bundesliga geleistet. Trotzdem ist Michael Olise der wohl unaufgeregteste Fussball-Star.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Olise wechselt 2024 für 50 Mio. CHF zu Bayern München

Der Franzose bereitete ein Drittel aller Münchner Saisontore vor

Marktwert bei 130 Mio. CHF, Ballon-d'Or-Chancen laut Oliver Kahn War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Auf Bayerns Liste der teuersten Neuzugänge der Geschichte belegt er den fünften Platz. Im Sommer 2024 wechselt Michael Olise (24) für beinahe 50 Millionen Franken von Crystal Palace nach München. «Mr. Nonchalant» – so wird der Franzose ebenfalls genannt – ist aktuell der Shootingstar beim süddeutschen Verein. Jetzt steht er nach dem 2:0-Sieg gegen Leverkusen am Mittwoch im Final des DFB-Pokals. Gelingt es dem Franzosen, sich mit einem Triple mit Bayern für den diesjährigen Ballon d'Or zu emfpehlen?

Olises Spitzname ist Programm. Wenn der Franzose seine Gegenspieler aussteigen lässt, sieht es jeweils nach keiner grossen Herausforderung aus. Seine Dribblings führt «Mr. Nonchalant» beinahe immer mit erhobenem Oberkörper aus und behält dabei alles in seinem Umfeld im Auge. So inszeniert er seine Mitspieler stets mit gefährlichen Pässen. Am diesjährigen Torrekord der Münchner hat Olise einen grossen Anteil. Beinahe ein Drittel aller Treffer hat der Franzose vorbereitet.

Jubelverweigerung

Olise lässt die Kugel aber auch gerne selbst im Netz zappeln. 18 Mal hat er den Ball bereits versenkt. Dabei erinnern einige seiner Tore an Bayern-Legende Arjen Robben. Wie der Holländer kommt auch der Franzose gerne von Rechts in die Nähe des Strafraums, zieht den Ball mit dem linken Aussenrist in Richtung Zentrum und platziert die Kugel mit dem gleichen Fuss auf den weiten Pfosten. Ab dem Zeitpunkt, wenn der Torhüter hinter sich schaut und realisiert, dass Bayern wieder getroffen hat, unterscheiden sich die beiden Spieler aber deutlich.

Während Robben seine Tore stets ausgelassen feierte, bleibt Olise äusserst cool und jubelt kaum. Ohnehin wirkt der Franzose in der Öffentlichkeit sehr unaufgeregt. Auf die Spitze treibt es Olise während der Meisterfeier 2025. Während seine Teamkollegen im Münchner Rathaus singen, tanzen, Bier trinken und ins Mikrofon grölen, spielt er stattdessen Schach auf seinem Handy. Sacha Boey filmt ihn damals dabei und stellt das Video auf Instagram.

Ballon-d'Or-Kandidat?

Auch in Sachen Sponsoring tanzt der Offensivspieler aus der Reihe. Während andere Profis mit ähnlichem Marktwert für Millionen-Deals auf Fotos posieren, besitzt der Franzose nicht einmal einen Ausrüstervertrag und spielt in unauffälligen, vereinsfarbenen Nike-Schuhen. Transfermarkt.de schätzt Olises Marktwert auf rund 130 Millionen Franken ein. Das schreckt Vereine wie Liverpool oder Real Madrid aber nicht ab. Diversen Medienberichten zufolge stehe der Franzose auf deren Einkaufslisten. Die Bayern hegen bisher jedoch keinerlei Verkaufsabsichten.

Der 24-Jährige könnte sich diese Saison in astronomische Sphären katapultieren. So traut ihm Oliver Kahn (56) den Gewinn des Ballon d'Or zu, sollte Bayern das Triple diese Saison hinkriegen. Das sagte die Bayern-Legende gegenüber dem Sender Sky. Darüber hinaus steht noch die WM im Sommer mit Frankreich an. Wo sein Marktwert nach einer erfolgreichen Kampagne mit der Nationalmannschaft stehen könnte? Olise selbst scheint das alles ziemlich egal zu sein. Er spielt wohl lieber Schach und konzentriert sich auf seinen nächsten Pflichtspieleinsatz mit den Münchnern.

Noch näher dran an deinem Klub Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Nutze das Feature «Follow My Team» für Fussball- und Eishockey-Fans. Folge deinem Lieblingsverein ganz egal ob Super League oder National League – oder etwa auch bei den Nationalteams und in den internationalen Top-Ligen. So erhältst du personalisierte Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen