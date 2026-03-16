Darum gehts
- Real Madrid will Michael Olise für 160 Millionen Euro verpflichten
- Olise hat bereits 42 Scorer-Punkte in 37 Spielen verbucht
- Der FC Bayern plant keinen Verkauf, Vertrag bis 2029 läuft
Michael Olise (24) spielt mit dem FC Bayern München eine bärenstarke Saison und hat nach 37 Partien wettbewerbsübergreifend unglaubliche 42 Skorerpunkte auf dem Konto. Zusätzlich ist er mit seinen 19 Bundesliga-Assists der Top-Vorlagengeber in Europas Top-5-Ligen.
Jeder Verein wünscht sich, einen solchen Spieler in den eigenen Reihen zu haben. Wie die «Bild» nun zu wissen glaubt, bereitet Real Madrids Präsident Florentino Pérez (79) für den Sommer einen Mega-Deal vor, um den Franzosen in die spanische Hauptstadt zu holen.
Es wäre ein absoluter Transfer-Hammer.
Geldregen für Bayern?
Transfer-Insider Ekrem Konur, dem auf Instagram knapp eine Million Menschen folgen, berichtet von Pérez' grosser Bewunderung für Olise. Der türkische Transfer-Experte will erfahren haben, dass die Königlichen bereit seien, 160 Millionen Euro für den Leistungsträger der Bayern hinzublättern.
Obwohl Olise auf Reals Wunschliste ganz oben steht, dürfte sich ein Transfer kompliziert gestalten. Denn: Der FC Bayern zeigt sich mit dem in London geborenen Spieler überaus zufrieden und hegt keinerlei Verkaufsabsichten. Zudem läuft dessen Vertrag an der Säbener Strasse noch bis 2029.
Wie die «Bild» aber gleichzeitig schreibt, würden die Bayern-Verantwortlichen bei einer Offerte im dreistelligen Millionenbereich ins Grübeln kommen. Ob «Los Blancos» am Ende jedoch tatsächlich die kolportierten 160 Millionen Euro auf den Tisch legen, bleibt fraglich.
Rückkehr in die Premier League?
Auch eine Rückkehr Olises in die Premier League steht im Raum. Das Offensiv-Juwel ist erst 2024 für 53 Millionen von Crystal Palace nach München gewechselt. Seither hat er seinen Marktwert laut dem Portal transfermarkt.de von 55 auf satte 130 Millionen Euro katapultiert. Nun könnte der FC Liverpool den französischen Nationalspieler zurück auf die Insel lotsen.
Bei Liverpool wird ein Nachfolger für Mohamed Salah (33) gesucht, der eine schwierige Saison durchlebt. Als rechter Flügelstürmer würde Olise sämtliche Kriterien erfüllen und somit ideal ins Anforderungsprofil der Reds passen.
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