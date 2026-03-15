Joan Laporta bleibt Barça-Präsident

Die Mitglieder des FC Barcelona haben entschieden. Am Sonntagabend steht fest, dass Joan Laporta bei den Katalanen Präsident bleibt.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Joan Laporta (63) gewinnt die Wahl um das Präsidentschaftsamt beim FC Barcelona. Der Spanier setzt sich mit 66,6 Prozent der Stimmen deutlich gegen Victor Font durch, der lediglich auf 30,9 Prozent kommt. Laporta ist der einzige Präsident in Barcelonas Vereinsgeschichte mit drei Wahlsiegen. Nachdem seine erste Amtszeit im Jahr 2010 endete, kandidierte er 2015 und 2021 erneut.

Der FC Barcelona stellt seine Klubführung gemäss Statuten demokratisch auf und lässt dafür über 100'000 Mitglieder des Vereins abstimmen. Laporta entschied bereits die letzten Wahlen im Pandemie-Jahr 2021 für sich.

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