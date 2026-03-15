Joan Laporta bleibt Barça-Präsident

Petar DjordjevicRedaktor Sport
Joan Laporta (63) gewinnt die Wahl um das Präsidentschaftsamt beim FC Barcelona. Der Spanier setzt sich mit 66,6 Prozent der Stimmen deutlich gegen Victor Font durch, der lediglich auf 30,9 Prozent kommt. Laporta ist der einzige Präsident in Barcelonas Vereinsgeschichte mit drei Wahlsiegen. Nachdem seine erste Amtszeit im Jahr 2010 endete, kandidierte er 2015 und 2021 erneut.
Der FC Barcelona stellt seine Klubführung gemäss Statuten demokratisch auf und lässt dafür über 100'000 Mitglieder des Vereins abstimmen. Laporta entschied bereits die letzten Wahlen im Pandemie-Jahr 2021 für sich.
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LaLiga 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Barcelona
28
49
70
2
Real Madrid
28
36
66
3
Atletico Madrid
28
22
57
4
Villarreal CF
28
18
55
5
Real Betis Balompie
28
8
44
6
RC Celta de Vigo
28
7
41
7
Real Sociedad
2:0
28
1
38
8
RCD Espanyol Barcelona
28
-7
37
9
Getafe CF
28
-7
35
10
Athletic Bilbao
28
-10
35
11
CA Osasuna
0:2
28
-2
34
12
FC Girona
28
-12
34
13
Valencia CF
28
-12
32
14
Sevilla FC
28
-10
31
15
Rayo Vallecano
27
-6
31
16
RCD Mallorca
28
-12
28
17
Deportivo Alaves
28
-12
28
18
Elche CF
28
-9
26
19
Levante UD
27
-16
22
20
Real Oviedo
28
-26
21
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualifikation
Abstieg