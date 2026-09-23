Ballack hat sich mit 23 Jahre jüngerer Freundin verlobt

Michael Ballack schwelgt im Liebesglück. Der ehemalige deutsche Fussball-Star hat sich mit seiner Freundin verlobt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michael Ballack hat sich mit Freundin Sophia Schneiderhan verlobt

Die beiden sind seit über vier Jahren ein Paar

Für den Ex-Fussballer wird es die zweite Ehe

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit mehr als vier Jahren geht Ex-Fussball-Star Michael Ballack (49) gemeinsam mit seiner Freundin Sophia Schneiderhan (26) durchs Leben. Nun wagen die beiden den nächsten Schritt. Wie die «Bild» berichtet, hat der deutsche Vize-Weltmeister von 2002 seiner Liebsten einen Heiratsantrag gemacht. Und sie hat Ja gesagt.

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Die beiden sind demnach schon seit einigen Wochen verlobt. Denn die Frage aller Fragen hat Ballack in den gemeinsamen Portugal-Ferien gestellt. Für den einstigen Captain der deutschen Nationalmannschaft (98 Länderspiele) wird es die zweite Ehe.

Ab 1998 war er mit seiner Ex-Ehefrau Simone liiert. Die beiden heirateten 2008. Vier Jahre später folgte die Scheidung. Zusammen bekamen sie drei Söhne. 2021 ereilte Simone und Michael Ballack jedoch ein schrecklicher Schicksalsschlag: Sohn Emilio verunglückte bei einem Quad-Unfall tödlich. Er wurde nur 18 Jahre alt.

Bei anderer Legende gibts keine Hochzeit

Erst Anfang dieses Jahres hat Michael Ballack erstmals öffentlich über diesen tragischen Verlust gesprochen. In der Sky-Sendung «Meine Geschichte» sagte er sichtlich berührt: «Das kann man sich nicht vorstellen, kann man auch nicht in Worten beschreiben.» Er könne nur wenig darüber sprechen, würde gerne mehr, «aber das emotionalisiert mich zu sehr». Halt findet er bei seiner Verlobten und seinen Kindern. Schneiderhan ist Model, Influencerin und Unternehmerin.

Während sie und Ballack sich wohl schon bald intensiver mit dem Thema Hochzeit beschäftigen, ist das bei einer anderen Fussball-Legende kein Thema: Rafael van der Vaart (43). Dabei hat der Holländer jüngst in einem Podcast verraten, dass er seiner Partnerin Estavana Polman (34) schon mit dem ersten SMS einen Heiratsantrag gemacht hat. Eine Hochzeit gibts bei den beiden nicht – weil es van der Vaart gemäss Polman schon beim ersten Mal verkackt hat und man nur einmal im Leben heirate.