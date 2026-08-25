Michelle Gisin spricht bei SRF über ihre Lieblingsmusik und wieso sie einen anderen Geschmack hat als ihr Mann Luca De Aliprandini. Ausserdem verrät sie Details von ihrer Hochzeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Michelle Gisin und Luca De Aliprandini haben einen völlig verschiedenen Musikgeschmack

Gisin bezeichnet die Musik als das heikelste Thema in ihrer Beziehung

Manchmal gibts Kompromisse; Gisin bestand bei der Hochzeit auf einen Song

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Seit 2014 gehen sie gemeinsam durchs Leben, im Sommer haben Michelle Gisin (32) und Luca De Aliprandini (35) geheiratet. Die beiden Ski-Stars teilen viele Leidenschaften, nur bei einer Sache sind sie sich uneinig. «Musik ist eines der heikelsten Themen in unserer Beziehung», sagt Gisin im SRF-Format «Mini Musig. Mis Läbe.» «Da treffen schon ein bisschen zwei Welten aufeinander.»

Bei Gisin laufen Mundartmusik oder Mainstream-Pop, zwischendurch mag sie es rockig. Ihr Mann hingegen liebt Dancemusik wie etwa von Gigi d’Agostino. «Er feiert das abartig und kann das einfach an einem Nachmittag mit Überzeugung hören», erzählt Gisin. Sie hingegen findet, in gewissen Momenten sei das okay, aber nicht einfach so.

Deswegen habe sie sich am Anfang schon gefragt, ob ein Mensch mit einem völlig anderen Musikgeschmack der richtige Mann für sie sein könne, gibt Gisin zu. «Ich dachte, das ist doch nicht möglich.» Mit dieser Annahme lag sie falsch. Sonst wären Gisin und De Aliprandini inzwischen nicht verheiratet. «Es ist ziemlich lustig, dass wir uns inzwischen doch ziemlich gefunden haben», meint sie. Wenn sie sich nicht einigen können, läuft im Zweifel die Musik von Michael Patrick Kelly. Denn die gefällt beiden.

Zwei Songs für den Hochzeitstanz

Auch bei ihrer Hochzeit wurde viel Musik gespielt. Bei einem Lied hat Gisin nicht mit sich verhandeln lassen: «Peace Train» von Cat Stevens. «Für mich war klar, ich will den unbedingt auf der Hochzeit haben», erzählt sie. Denn die Message sei sehr positiv. Da hatte ihr Mann kein Mitspracherecht. Aber: «Wir haben ein bisschen besprochen, wann der Song gespielt wird, da durfte er mitreden.»

Einen Kompromiss eingegangen sind sie beim Lied für ihren Hochzeitstanz. «Wir mussten mehr Hirnschmalz reinstecken, weil wir beide nicht so die Tänzer sind.» Auf einen Tanzkurs haben sie dennoch verzichtet. Mit «Felicità» von Al Bano und Romina Power haben sie auf einen italienischen Klassiker gesetzt, der dann nahtlos in «De Pizzaiolo» von der Stubete Gäng übergegangen ist. «Wenn man schon nicht tanzen kann, machen wir ein bisschen einen Joke draus», erklärt Gisin.

Vor allem ihre italienischen Gäste hätten das zunächst nicht verstanden, dann aber doch mitgefeiert. Der Tanz bleibt ihr trotz mangelnden Talents in besonderer Erinnerung. Denn: «Luca hatte so Freude, es war mega herzig. Er hat mich so angestrahlt.»

0:14 Ski-Traumpaar hat geheiratet: Gisin und De Aliprandini kommen im Oldtimer-Fiat an