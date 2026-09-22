Rafael van der Vaart könnte kaum glücklicher sein. Seit über zehn Jahren ist er mit Estavana Polman liiert, nun werden sie zum zweiten Mal Eltern. In einem Podcast plaudert die Oranje-Legende über die Anfänge ihrer Liebe und verrät, wieso es keine Hochzeit gibt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Rafael van der Vaart und Estavana Polman werden zum zweiten Mal Eltern

Die Oranje-Legende plaudert in einem Podcast über die Anfänge ihrer Liebe

Mit der ersten SMS hat Van der Vaart einen Heiratsantrag gemacht

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Mitte August hat Hollands Fussball-Legende Rafael van der Vaart (43) ein süsses Geheimnis gelüftet. Er und seine Partnerin Estavana Polman (34) werden erneut Eltern. «Eine kleine Neuigkeit mit ganz viel Liebe», schrieben sie auf Instagram. «Aus vier werden fünf! Unser kleines Wunder ist unterwegs und wir können es kaum erwarten, bis du da bist.»

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Van der Vaart und Polman sind seit über zehn Jahren ein Paar. Er hat mit Ajax zwei Meistertitel und mit Real Madrid den spanischen Supercup gewonnen, sie wurde 2019 Handball-Weltmeisterin. Nach der letzten Saison hat Polman ihre Karriere beendet. Nun wird ihre gemeinsame Tochter Jesslynn (9) grosse Schwester. Auch Damian (20), van der Vaarts Sohn aus der Ehe mit Moderatorin Sylvie Meis (48), freut sich auf den Familienzuwachs.

«Wir bekommen einen Jungen und sind sehr happy», verrät van der Vaart im Podcast «Phrasenmäher». Über den Zeitpunkt kann er nur lachen. «Ein Schuss – und direkt Tor, das ging ganz einfach.» Denn Polman ist kurz nach dem Karriereende schwanger geworden. Das sei der Plan gewesen, aber man wisse ja nie, ob das so klappt.

«Das hast du verkackt»

Nicht nur diesbezüglich plaudert van der Vaart aus dem Nähkästchen. Er verrät auch, wie er seine Partnerin kennenlernte. Er hat ein TV-Interview von ihr gesehen und gedacht: «Wow! Hübsch!» Und die neun Jahre Altersunterschied, von denen er via Googlesuche erfährt, sind «auch nicht so schlecht». Weil er den Journalisten kennt, fragt er ihn nach Polmans Nummer.

Allerdings hat er sie nur unter einer Bedingung bekommen: Polman habe erwartet, dass er ihr etwas Gutes schreibt. Van der Vaarts Reaktion? «Ich habe ihr dann geschrieben: ‹Willst du mich heiraten?›» Abgeschreckt hat er sie damit nicht. Polman wohnte damals in Dänemark und besuchte van der Vaart eine Woche später in Sevilla (Sp). Der Rest ist Geschichte.

Nur: Verheiratet sind die beiden auch nach zehn Jahren Beziehung nicht. Dabei fänden das allen voran die Kinder toll. Aber Polman will nicht. «Estavana hat mir gesagt: ‹Man heiratet nur einmal im Leben und das hast du verkackt. Pech gehabt.›» Daran gibt es offenbar nichts zu rütteln. Glücklich sind die beiden dennoch. «Sie ist eine Top-Frau und eine Top-Mutter», schwärmt van der Vaart.