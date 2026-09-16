Biathlon-Legende findet neue Liebe auf Instagram

Nach vielen Jahren ist die Beziehung von Emil Hegle Svendsen zerbrochen. Inzwischen hat die Biathlon-Legende sein Herz neu verschenkt. Alles begann auf Instagram.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Emil Hegle Svendsen spricht über seine Freundin

Er verrät, dass er sie via Instagram kennenlernte

Davor machte er eine schmerzhafte Trennung von der Mutter seiner Kinder durch

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Emil Hegle Svendsen (41) hat im Biathlon alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Der Norweger wurde viermal Olympiasieger und zwölfmal Weltmeister, feierte 65 Weltcupsiege und holte in der Saison 2009/10 den Gesamtweltcup. 2018 beendete Svendsen seine Karriere.

Auch privat lief es rund. Er war mit der TV-Moderatorin Samantha Skogrand (37) liiert, die beiden wurden Eltern zweier Kinder. Doch die Liebe hielt nicht. 2023 verkündeten sie das Liebes-Aus. «Nach fast zehn wunderbaren gemeinsamen Jahren haben wir beschlossen, kein Paar mehr zu sein», schrieben sie damals auf Instagram. Sie erinnern sich in Liebe und Dankbarkeit an die gemeinsamen Jahre. «Wir sind und bleiben als Familie vereint, die grosse und kleine Momente mit unseren Kindern teilen möchte.»

«Natürlich war es ein schmerzhafter Prozess», blickt Svendsen im Interview mit klikk.no zurück. «Aber ich musste ihn einfach durchstehen.» Inzwischen ist der Trennungsschmerz längst überwunden. Und Svendsen wieder glücklich vergeben. Mit Ingrid Helene Rödal hat er schon vor einiger Zeit eine neue Liebe gefunden – dort, wo er einst das Aus seiner Beziehung verkündete: auf Instagram.

Alles fing online an

Wie Svendsen nun verrät, hat er Rödals Profil entdeckt, weil sie zu seinen Followern gehört. «Sie war süss, fand ich, und folgte ihr zurück», erzählt er. «Dann schreiben wir ein bisschen hin und her, bevor wir uns verabredeten. Und noch einmal. Es ging wirklich sehr schnell. Die Chemie stimmte sofort.»

Wie die Biathlon-Legende bringt auch Rödal zwei Kinder mit in die Beziehung – eine Kombination, die Svendsen als wunderschön bezeichnet. Die Zeit mit den Kindern geniesst das Paar ebenso wie die Zeit, die es zu zweit hat, wenn sie beim anderen Elternteil sind.

Wenn es um seine neue Freundin geht, gerät Svendsen richtig ins Schwärmen. Er fühle sich wie der glücklichste Mensch der Welt. Svendsen ist sich sicher: «Ich habe den Jackpot geknackt. Sie ist meine Traumfrau, ganz einfach.»