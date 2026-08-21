Schweizer Speed-Spezialistin zeigt ihre Liebe zu Ski-Ösi

Der Ski-Weltcup hat ein neues Liebespaar. Stephanie Jenal und Stefan Eichberger teilen mit dem ersten Pärchenfoto ihr Glück mit der ganzen Welt. Dabei gehen sie schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stehanie Jenal und Stefan Eichberger sind ein Paar

Die beiden Speed-Spezialisten veröffentlichen ein erstes gemeinsames Foto

Brisant: Sie kommt aus der Schweiz und er aus Österreich

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Michelle Gisin und Luca de Aliprandini, Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde oder Thea Louise Stjernesund und Timon Haugan – Amors Pfeil hat im Ski-Weltcup schon oft getroffen. Nun teilt ein weiteres Paar sein grosses Glück.

Zwischen den beiden Speed-Spezialisten Stephanie Jenal (28) und Stefan Eichberger (25) hats gefunkt. Das Brisante an ihrer Beziehung: Sie kommt aus der Schweiz, er aus Österreich. Aber Liebe kennt keine Landesgrenzen. Wie Blick weiss, sind die beiden seit über einem Jahr ein Paar.

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Nun veröffentlichen sie ein erstes Pärchenfoto auf Instagram. «Ein dringend benötigter Tapetenwechsel», schreibt Jenal zu Ferienfotos. Sie und Eichberger hat es nach Kroatien gezogen. Neben Entspannen im und am Meer gehört auch Sport dazu. Auf dem Programm stehen Radtouren und Krafttraining.

Im Frühjahr in der Dominikanischen Republik

Jenal und Eichberger haben schon im Frühjahr gemeinsam Ferien gemacht. Damals waren sie in der Dominikanischen Republik. Auch davon hat die Schweizerin Fotos gepostet. Auf einem ist Eichberger zu sehen – allerdings nur von hinten. Dass die beiden ein Paar sein könnten, hat sich da schon angedeutet. Auch weil Eichberger den Beitrag mit drei Emojis kommentiert hat: zwei Flammen und ein Smiley mit Herzaugen.

Alle dürfen jetzt sehen, dass sie ein Paar sind. In den nächsten Wochen dürften sie sich nicht mehr allzu oft treffen. Denn Eichberger verrät auf seinem Instagram-Profil, dass er die letzten Sommertage genossen hat und es nun Zeit sei, die Ski zu packen und nach Chile zu reisen. Auch für Jenal rückt die Saisonvorbereitung wieder mehr in den Fokus.

Beide zuletzt verletzt

Im Januar 2025 hat sie sich bei einem Trainingssturz die Patellasehne gerissen, letzte Saison musste sie wegen Knieschmerzen vorzeitig abbrechen. Im Weltcup kommt sie bisher auf 53 Einsätze, ihr Bestergebnis ist ein 10. Platz im Super-G.

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Erst 20 Mal ist Eichberger auf höchster Stufe am Start gestanden. Er zählt zu Österreichs Speed-Hoffnungen. Letzten Winter bestritt er nur drei Rennen. Einmal schied er aus, daneben klassierte er sich auf den Rängen 6 und 7. Dann kam das verhängnisvolle Gröden-Wochenende. Im Training auf der Saslong kassierte er beim zu kurzen Sprung über die Kamelbuckel einen Schlag aufs rechte Knie und riss sich das Kreuzband. Bleibt zu hoffen, dass die beiden kommende Saison von der Verletzungshexe verschont bleiben.